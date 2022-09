RAVNATELJ AGENCIJE SKORO IZGUBIO GLAVU: Uhvatio domarevu suprugu za stražnjicu, ovaj ga udario pa pao na tlo kao pokošen. Na Hitnoj rekao da je pao

Autor: Dnevno.hr

Ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antun Vujić prošloga je tjedna, u noći s petka na subotu, doživio fizički napad zbog kojeg je potražio liječničku pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći u Virovitici.

Incident se dogodio u prostoru Međunarodnog sajma poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo, kojih 16 sati nakon što je, u petak 2. rujna, ovaj sajam otvorio hrvatski premijer Andrej Plenković. Vujić je tamo bio u svojstvu ravnatelja Agencije, ali i lokalnog političkog dužnosnika, kao član HDZ-a u Slatini, piše Jutarnji list.

Istoga dana održana je i svečana sjednica Skupštine Virovitičko-podravske županije povodom Dana županije, a fešta se očito protegla duboko u noć, odnosno i nakon što je toga dana u 19 sati završilo radno vrijeme sajma.





Neslužbeno se doznaje kako je Vujića šakom u predjelu glave udario domar sajamskog prostora u kojem se odvija Viroexpo i to nakon što ravnatelj Agencije, koji je navodno bio i u alkoholiziranom stanju, uhvatio za stražnjicu domarevu suprugu.

“Ovaj je to vidio i nije uopće postavljao nikakva pitanja, nego je odmah zviznuo Vujića šakom u glavu tako da je ovaj pao kao pokošen, a iz nosa mu je potekla krv” ispričao je jedan očevidac incidenta.

Od siline udarca Vujić je stao nepomično ležati, a onda je do njega dotrčao tamburaš iz sastava koji je zabavljao goste, okrenuo ga na bok i izvukao mu jezik iz usta da se ne bi ugušio.

“Vujiću je trebalo dobrih desetak minuta da dođe k sebi, a onda ga je prijatelj poveo sa sobom i odvezao ga”, kazao je jedan Virovitičanin.

‘Ne smatram to nekim osobitim događajem’

Prijatelj je Vujića prvo odvezao na Hitnu pomoć u Virovitici, gdje mu je pružena liječnička pomoć, a onda i kući u Slatinu. Na Hitnoj je rekao da je pao, ali mu očito nisu povjerovali, nego su o svemu obavijestili policiju, koja je nakon toga počela istraživanje ovog incidenta. Na upit o tome što su do sada utvrdili te je li itko od sudionika incidenta, pa tako i Vujić, bio u alkoholiziranom stanju, od policije je došao tek općenit odgovor.

‘‘Vezano uz Vaš upit obavještavamo da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka nismo u mogućnosti javno iznositi informacije o postupanjima policije prema konkretnoj osobi. No, možemo potvrditi da je Policijska postaja Virovitica 3. rujna 2022. godine u 2.30 sati zaprimila dojavu medicinskog tima da je u prostoru Međunarodnog sajma ozlijeđen muškarac. Dolaskom na mjesto događaja policija je zatekla ozlijeđenog muškarca te je prikupila prve informacije o okolnostima ozljeđivanja. S obzirom na kontradiktornost prikupljenih informacija, policijski službenici PP Virovitica nastavljaju daljnji rad na ovom slučaju kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je muškarac ozlijeđen,‘‘ odgovorili su nam iz PU virovitičko-podravske.









O samim okolnostima incidenta nisu bili puno rječitiji ni iz Agencije.

‘‘Ravnatelj Agencije Antun Vujić, 2. rujna 2022. sudjelovao na VIROEXPO 2022. te na Svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Virovitičko-podravske županije na poziv organizatora. Tom prigodom je u večernjim satima ravnatelj Agencije napadnut od strane nepoznatog počinitelja te je zatražio liječničku pomoć, no nije ozlijeđen. Ističemo da ravnatelj Vujić ni na koji način nije izazvao incident, a osobito se nije neprimjereno i nedolično ophodio prema ikome od prisutnih,‘‘ odgovorili su iz Agencije.

Vujić je, inače, kako prenosi Telegram, u izjavi za ovaj portal rekao sljedeće.









“Dogodilo se to izvan mog radnog vremena i izvan prostora Viroexpo. Nisam vozio pijan i ne smatram to nekim osobitim događajem i ponavljam, uopće ne znam kako sam se našao u toj situaciji niti tko me i zašto udario,” kazao je Vujić.