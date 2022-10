RATNI ZLOČINAC KĆER POKOPAO U STAKLENOM LIJESU: ‘Morao sam je mrtvu snimati!’ Sijao je smrt sa smiješkom na licu, no tragedija nije zaobišla ni njegove najbliže

Autor: L.B.

Srpski ratni zločinac Ratko Mladić, zaslužan i odgovoran za preogroman broj smrti za vrijeme srpsko-crnogorskog agresorskog rata na području Hrvatske i BiH, sijao je smrt kao general JNA, isprva poslan u Knin, kao komandant 9. korpusa JNA.

Koliko je Mladić smrti doista ‘posijao’ pokazuje i presuda Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (ICTY), a riječ je o nedjelima užasnim kao što su genocid, zločini protiv čovječnosti i brojni drugi ratni zločini, uključujući i zločini vezani za blokadu Sarajeva.

Čovjek koji je odgovoran i za uzimanje UN-ovog osoblja kao taoce, kako njegov sin priča medijima, pogoršanog je zdravlja, a prije mjesec dana je i hospitaliziran u Nizozemskoj, gdje služi kaznu zatvora. Međutim, život ratnog zločinca obilježile su tri smrti, koje su ostale potpuni misterij, a njihove okolnosti nisu do kraja razriješene.





Spekulacije o smrti kćeri

Prije gotovo 30 godina, Mladić je ostao bez kćeri Ane, nekoliko mjeseci kasnije iz Beograda je stigla vijest da je obitelj njegovog vjernog pratitelja i šefa osobnog osiguranja Branimira Puhala nađena je mrtva u Savskom jezeru, a u Haagu, u hotelskoj sobi, noć uoči davanja iskaza u svojstvu svjedoka obrane, nađeno je beživotno tijelo vještaka Dušana Dunjića.

Naime, njegova kći Ana Mladić (24) je 24. ožujka 1994. godine izvršila samoubojstvo očevim pištoljem u obiteljskoj kući na Banovom brdu, u kojoj su u to vrijeme bili njeni brat i majka. U javnosti se dugo spekuliralo o motivima zbog kojih je Ana digla ruku na sebe. Istraga nikada nije završena. Pojavile su se mnogobrojne teorije o načinu na koji je nastradala. Jedni su tvrdili da je imala tešku depresiju, drugi su govorili da je digla ruku na sebe jer ju je napastovao Mladićev blizak prijatelj u Moskvi, piše Mondo.

Navodno je taj “prijatelj” kasnije u Moskvi nađen mrtav, s dva metka u potiljku. Pilot JNA Slobodan Stančević, koji je za vrijeme rata u Bosni bio Mladićev osobni kamerman, potvrdio je da je, na zahtjev Mladića snimao sahranu njegove kćeri.

‘Kroz stakleni lijes se vidjelo njezino lice, morao sam je mrtvu snimati’

“Mladić me je zamolio da snimam sahranu. Dio gornjeg dijela lijesa bio je od stakla i vidjelo se Anino lice. U jednom trenutku, Ratko je zatražio od svojih pratioca da me podignu, kako bih mogao iz zraka snimiti taj stakleni dio i njegovu mrtvu kći. To je bilo jako bolno za sve nas”, navodi Stančević.

Tada je otkrio i navodni detalj u moru raznih tumačenja smrti Mladićeve kćeri.

“Kad je čula pucanj, njihova prva susjeda ušla je u stan i vidjela da Ana leži na podu u lokvi krvi. Istrčala je da pozove policiju, a kad se ponovo vratila u tu prostoriju, pištolj više nije bio na onom mjestu gdje ga je ona prvi put vidjela. Pretpostavka je da je još netko bio u toj prostoriji s Anom, dok se čekala policija, i da je taj netko utjecao na to da ona strada”, naveo je.









Misteriozna smrt obitelji Mladićevog šefa osiguranja

Nekoliko mjeseci kasnije, u Beogradu je pod misterioznim okolnostima nastradala obitelj Mladićeva šefa osobnog osiguranja Branislava Puhala, koji je iz vojske udaljen kao oficir Gardijske brigade.

Naime, njegovi supruga i sin pronađeni su mrtvi u Savskom jezeru, a sve do danas nije poznat nijedan detalj o tome kako je obitelj završila na dnu jezera.

Krajem listopada 2015. godine u hotelskoj sobi u Haagu pronađeno je beživotno tijelo sudskog vještaka, obducenta Dušana Dunjića, a iako su mnogi u Srbiji uvjereni da ga je netko likvidirao, budući je trebao svjedočiti u korist Mladića, a njegovo vještačenje trebalo je navodno osporiti navode patologa i vještaka Tužiteljstva o tijelima pronađenima u okolini Srebrenice, riječ je bila ipak o prirodnoj smrti.









Obdukciji prisustvovao i srpski patolog

Naime, nakon obdukcije Haški sud je priopćio da je vještak obrane Dušan Dunjić (65) umro prirodnom smrću, što je prenio Tanjug. Nizozemske vlasti napravile su obdukciju kojoj je prisustvovao i patolog iz Srbije te je zaključeno kako je umro prirodnom smrću.

Dunjić je bio specijalist sudske medicine i svjedok ekspert u procesima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, u predmetima Milana Milutinovića, Vlastimira Đirđevića, Ramuša Haradinaja i drugih, kao i u slučajevima “Glođane” i “Račak”.

Jedno vrijeme bio je i direktor Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, a 20 godina bio je angažiran kao sudski vještak obducent u mnogim kaznenim postupcima u Srbiji, između ostalog i u slučaju ubojstva srpskog premijera Zorana Đinđića.