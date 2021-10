RATNI ZAPOVJEDNIK TIGROVA O BANOŽIĆU! Šalju inspekciju na admirala: Pogledajte kako su degradirali generala!

Autor: N.K

Predsjednikov savjetnik za veterane, inače bivši inspektor obrane, umirovljeni general iz ratni zapovjednik Tigrova, Marijan Mareković komentirao je sukob predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića.

Mareković vjeruje kako se njihovi odnosi više neće moći popraviti, a govorio je i inspekciji koja je zbog ministra počela istraživati admirala.

U razgovoru za Novu TV Mareković je otkrio koji je to general kojeg se želi degradirati, ali i da na Pantovčaku imaju popis svih situacija u kojima se koristila Hrvatska vojska.

Neobično je poslati inspekciju na admirala

Mareković kaže kako ministar može uputiti inspekciju, ali da se takvo što baš i nije prakticiralo.

“Niti jedan glavni inspektor niti inspektorat prije mene, niti u moje vrijeme, nismo vršili nadzor načelnika Glavnog stožera ili njegovog užeg kabineta”, navodi Mareković i dodaje kako se nisu vršile ni redovite kontrole.

“Zato što to nije uobičajeno, da se nadzire Glavni stožer. Može se to napraviti, u segmentu koji je propisan zakonom. To su pravni propisi, stanje materijalnih sredstava, stanje infrastrukture i tako dalje”, objasnio je Mareković.

“Hranj radi sve po P.S-u”

Mareković je uvjeren kako je admiral Hranj radio sve po zakonu iako Banožić tvrdi kako je donio stotinjak zapovijedi bez njegovog znanja.

“Poznavajući admirala Hranja, on je takav vojnik da to njemu uopće nije slično, sve po P.S.-u.”









Dodaje kako se nada da ministar neće utjecati na konačan nalaz inspekcije.

Pokaže li se da je admiral Hranj prekršio zakon, “onda trebaju oni koji su ga do toga doveli oko toga sjesti i razgovarati”, navodi Mareković i dodaje kako do sada nije bilo takvih situacija. “Ja osobno ne vjerujem da je bilo kakvog kršenja zakona”, istaknuo je Mareković.

“Degradiraju jednog generala”

Ističe kako je inspektorat trebao reagirati u slučaju Burčula te da je došlo do degradacije generala Turalije.

“Imate sad najnoviji slučaj generala Turalije, koji je razriješen dužnosti. Čovjek je stavljen na raspolaganje. Iz kabineta ministra, Ureda predsjednika je došao prijedlog gdje ga se predlaže na postavljenje na brigadirsko mjesto”, navodi Mareković.









“Molim vas lijepo, generala na brigadirsko mjesto, i to ne na nekoliko mjeseci dok se nešto ne razriješi, nego do 31. listopada 2023. godine. To je strašna degradacija”, objasnio je Mareković.

Lažu da je htio vojsku u BiH

Naglasio je kako je posvemašnja laž da je Milanović htio slati vojsku u BiH.

“To nije točno i mislim da bi ministar trebao reći hrvatskoj javnosti koju je to postrojbu Hrvatske vojske predsjednik želio uputiti u BiH”, navodi Mareković i dodaje kako će daljnja suradnja predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića biti teška.