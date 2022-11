‘RATNI PROFITERI SU MANJE ZLO OD RATNIH ZLOČINACA!’ Gjenero tvrdi kako BiH više nikad neće biti ista: ‘Bakir će izvisiti, sve je krivo odigrao’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što su u utorak u Sarajevu predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić potpisali sporazum o formiranju vlasti u ime koalicija koje zastupaju, reakcije se ne stišavaju, osobito one Bakira Izetbegovića, lidera SDA, koji bi mogao lako, kako stvari sada stoje, ostati bez udjela u vlasti u BiH na federalnoj razini. Isto bi se, teoretski, moglo dogoditi i Miloradu Dodiku, umjesto kojeg bi na vlast mogla doći njegova opozicija.

U Bosni i Hercegovini vlast se vjerojatno neće tako brzo formirati, a poznato je i što dokument koji su potpisali Čović u ime HDZ BiH i Nikšić u ime ‘osmorke’, odnosno koalicije osam stranaka, pod nazivom „Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022. – 2026.“ donosi. Kako u njemu stoji, smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u periodu od 2022. do 2026. godine su raspodijeljeni u tri osnovna dijela – Euroatlantske integracije, politička stabilnost i vladavina prava te socijalna pravda i ekonomija.

O tome kako će se odigrati komplicirana politička igra u susjednoj nam Federaciji te koji su mogući epilozi za Dnevno je prokomentirao politički analitičar Davor Gjenero, koji je kazao kako on pretpostavlja da će se sve na kraju odviti, kao i zašto, ali i zašto je Dodik ‘nužno zlo’ u vlasti te zbog čega će Bakir Izetbegović vrlo vjerojatno izvisiti.





Izetbegović: ‘Ja tvrdim da će SDA biti u vlasti’

Naime, predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je u srijedu da će SDA u Federalnom parlamentu imati 12 ili 13 delegata u Domu naroda i da će time “u vodu pasti sporazum Osmorke i HDZ-a”. Kaže da sporazum Osmorke i HDZ-a ne znači da naredne četiri godine SDA ide u opoziciju.

“Ovo služi tome da se stvori atmosfera jednog vala da je stvar već gotova, da je sve već krenulo i ljudi se povode, pa da možda neki koji se još uvijek razmišljaju i dvoume opredijele za neku stranu koja tako to samouvjereno pravi već sporazume, dogovara se sa Čovićem. Prirodna konstelacija odnosa i mislim da ćemo do toga doći na način da ćemo imati 12 ruku. Odnosno 13 u Domu naroda i da će se morati sa nama praviti koalicija. Svi sve tvrde, vidjet ćemo. Pred nama su četvrtak i petak i vidjet ćemo kako će se to sve završiti. Evo ja tvrdim da će se završiti ovako”, kazao je za Federalnu televiziju.

Međutim, s Izetbegovićevim se prognozama Gjenero ne slaže, pa objašnjava zbog čega smatra da je Izetbegović pogriješio.

‘Izetbegović nije znao odigrati ono što je Bećirević vješto odigrao’

“Izetbegović je krivo odigrao. Izgubio je poziciju u Predsjedništvu dobrim dijelom zbog toga što nije znao odigrati ono što je Bećirević vrlo vješto odigrao, a to je zatvoriti odljev glasova svoje stranke na Komšića. Njega je, na neki način, Komšićeva pobjeda gurnula u poraz. Prije izbora je određeni broj ljudi koji su inače na svakim izborima glasali za Komšića, agitirali za njega, izašao s izjavom da je vrijeme da se to radi, da Komšić sudjeluje u generiranju krize, a da glasove treba prebaciti na Bećirovića koji ima šanse biti izabran.

Izetbegović nije prepoznao situaciju, da će biti jednaki odljev opozicijskih glasova ili čak veći na Komšića iz njegovog biračkog tijela i nije napravio ništa da to zaustavi. Posljedica je njegov poraz na izborima za Predsjedništvo i činjenica da je nakon toga išao dodatno radikalizirati scenu i potpuno izgubio svaki oblik međunarodne naklonosti. Ovaj projekt s osam stranaka u bošnjačkom tijelu je europski ili međunarodni projekt i oni će imati podršku. Ne vjerujem da može doći do toga da ne dođe do formiranja vlasti na razini Federacije”, objasnio je Gjenero.

Bespoštedna borba u Republici Srpskoj

No, bespoštedna borba za kontrolu nad Domom naroda parlamenta BiH ovog tjedna traje i među Srbima. Tako su čelnici oporbenih stranaka sa srpskim predznakom u Sarajevu pregovarali s predstavnicima osam stranaka bošnjačko-građanskog bloka, koje su s HDZ-om ranije dogovorile koaliranje na državnoj razini. No, nije postignut konačni dogovor o tome kako će tko glasati kada Narodna skupština Republike Srpske u srijedu bude odlučivala tko će biti zastupnici iz tog entiteta u klubu Srba u državnom Domu naroda.









“Hoće li doći do dogovora, znat će se u srijedu. Nije bilo nikakvih uvjetovanja i ucjenjivanja”, rekao je nakon sastanka u središnjici SDP-a BiH Milan Milićević, sadašnji prvi čovjek oporbene Srpske demokratske stranke (SDS).

Međutim, Gjenero smatra kako je ta situacija prilično jasna, a naglašava i zašto.

“Što se tiče Republike Srpske, postoje dva elementa. S jedne strane je dominantna pozicija Dodikova na izborima i SNSD koja je takva da je vrlo teško mimo njih, pa ih moraju prihvatiti za partnere, a drugo je činjenica da je ono što je Žarko Puhovski rekao za političku scenu u RS prije 15 godina, vrijedi i danas. Naime, on je kazao da se politička scena u Republici Srpskoj dijeli na dvije frakcije: na onu ratnih profitera, dakle, ovu frakciju oko Dodika i na frakciju ratnih zločinaca te da su zapravo u tom kontekstu ratni profiteri manje zlo od ratnih zločinaca, naravno, uvjetno rečeno”, govori analitičar.









‘Dodik će biti dio vlasti’

On tvrdi i da se to pokazalo i na ovim izborima za predsjednika RS, gdje je bila kandidatkinja koju je podržavao Beograd, Jelena Trivić.

“Nagađalo se da ona ima i međunarodnu podršku, međutim nije ju imala. Imala je podršku Beograda, ali čak ni ne zato kako bi eliminirali Dodika, već samo kako bi ga disciplinirali. Tako se koristio i Draškom Stanivukovićem, gradonačelnikom Banjaluke, koji je najprije bio jako opozicionalan Dodiku. Kad je postignuta kontrola nad Dodikom, kad je umanjena opasnost da Dodik uspostavlja međunarodne odnose, prije svega prema Rusiji mimo Beograda, tog trenutka je postao jako kooperativan i cijela ta scena koju Beograd tamo drži, služi isključivo tome da Dodik ostane pod kontrolom, da ne postane neugodan za režim. Tu međunarodna zajednica nema puno oruđa kratkoročno za traženje drugih partnera, nego mora igrati na kombinaciju prihvaćanja SNSD-a i ustrajanja na sankcijama Dodiku i njegovom krugu, što radi SAD”, tumači Gjenero te pojašnjava zbog čega će Dodik, po njemu, biti dio vlasti.

“Dodik će biti dio vlasti. Ovi su previše nepredvidljivi da bi bilo tko išao u kombinaciju s njima. Dodik je ipak kontrolabilniji, nego ovi radikali. Ima više za izgubiti, ovi su već izgubili u razdoblju 1995 – 2000., a i pokrovitelji su im još uvijek u Haagu”, kaže.

Izetbegović sipa optužbe, ali to mu neće vjerojatno pomoći

Međutim, Gjenero smatra kako je Izetbegović izgubio te kako za njega i SDA ne vrijedi isto što i za Dodika.

“Mislim da SDA neće biti dio vlasti. Mislim da sve ovo što su radili protiv međunarodne zajednice i protiv intervencije međunarodne zajednice da se sada okrenulo protiv njih, da će se u Federaciji raditi s jedne strane uz pomoć Čovića kojeg će se pokušati držati što dalje od Rusa i što dalje od Dodika, koliko je to moguće”, navodi Gjenero.

Ipak, Izetbegović se ne da, pa optužuje sve redom, od Srba, preko Hrvata, pa do Christiana Schmidta.

“Oni stalno ohrabruju osmorke, jedanaestorke, trojke da se ide na nas. Dakle, dotakli nisu niti su se bavili onim tko je prijetio miru u BiH. Perverzija je da SDA nije poželjna u vlasti, a SNSD i HDZ jesu. To su naopake, pervertirane vrijednosti i postupanja. Dakle, nikako se ne baviti političarima u RS-u koji su proizveli krizu kakvu jesu, pokušati tamo praviti promjene, naći neke blokove tamo i podržati ih, a to je bilo u blizu sve. Itekako su mogli to uraditi da su htjeli. HDZ nakon svega što je radio podići na pijedestal, na policu gdje je nedodirljiv faktički, a onda još se na ovakav način pozabaviti najjačom patriotskom bošnjačkom strankom, probati je iščupati iz vlasti i taj faktor politički potpuno ukloniti, bošnjački patriotski faktor, to je jedna politička perverzija i to su kontinuirano radili četiri godine. Nije to krenulo sad. Uporni pritisak na nas da nešto damo, da nešto popuštamo, da se nešto završava na naš račun, pa ako nećete onda ste frigidni, nefleksibilni, onda se sa vama ne može itd”, kazao je Izetbegović.

No, Gjenero naglašava kako se tu računa i na povoljnu ulogu Plenkovića i hrvatskog HDZ-a, ali i na još nešto.

“Na potiskivanje uloge Milanovića, koji je zapravo radikalizirao Čovića te ga gurao prema Dodiku i prema Rusima. Ipak će morati ‘stisnutog nosa’ prihvatiti Dodika, važno je konsolidirati institucije i potom krenuti u izbornu reformu, ali i ove reforme vezane za kandidacijski status BiH. S Dodikom u vlasti, pitanje NATO perspektive i pitanje euroatlantskih struktura u BiH ostaje otvoreno, zaključuje Davor Gjenero.