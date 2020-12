RATNI INVALID OSTAO BEZ KUĆE U PETRINJI! Bijesan je na Plenkovića: ‘Sve se vrti oko Zagreba, sve se vrti oko mjesta u kojem oni uživaju’

Autor: N.K

100-postotni ratni vojni invalid i pročelnik zagrebačkog Ureda za branitelje Miodrag Demo, pored srušene kuće u Petrinji, žestoko je prozvao Plenkovića i Medveda i pritom ih nazvao ‘majmunima’: “Evo vam moja kuća, sram vas bilo!“ Nije poštedio ni svog šefa Bandića…

“Obnova Zagreba neće završiti još tri godine, a Petrinje ni za dvadeset” izjavio je za Bujicu Z1 televizije, pročelnik zagrebačkog Ureda za branitelje Miodrag Demo. U ekskluzivnom razgovoru, koji je vođen pored Demine, do temelja srušene obiteljske kuće u Petrinji, 100-postotni ratni vojni invalid i brigadir Hrvatske vojske otvorio je dušu: “Sram bilo Plenkovića i Medveda, sada im poklanjam moju srušenu kuću!“

Demo je rođen u Dalmaciji, a nakon rata, u kojem je ostao bez obje noge, preselio se u Petrinju, gdje se skrasio sa suprugom i dvoje djece. Rat je preživio, ali ga je zamalo ubio strašni potres…

“Sada nemam ništa, gotovo je, palo je, kuća je uništena,” tužno je rekao na početku razgovora: “Bio sam tu za praznike, tu boravim, tu mi je dom, tu sam formirao svoju obitelj.”

Sada gledam te naše ljude koji dolaze iz Zagreba, Medveda, Plenkovića – nastavio je ogorčeni branitelj: – Opominjao sam za ovaj grad, koji je uništen totalno, sad’ je gotovo, sve je palo!

“Bandiću, evo ti moje kuće u Petrinji”

Upoznao je javnost o problemu, koji je i sam imao s vlastima, oko nerješavanja imovinsko-pravne situacije s kućom koja mu je sada srušena: “Milijun puta sam rekao, dovedite ljude, riješite taj problem, to ću ja održavati. Ma kakvi, ništa… Sada je pala i sada je poklanjam hrvatskoj državi! Evo ti Plenkoviću, evo ti kuću moju u Petrinji! Medvedu, evo ti moju kuću u Petrinji! Katičiću, tajniče HDZ-a, evo ti moju kuću u Petrinji! Bandiću, evo ti moju kuću u Petrinji! Sram vas bilo! Molio sam vas dvadeset godina da to riješite, sram vas bilo”, ogorčeno je rekao Demo.

Kada se u Petrinji dogodio prvi potres, Demo je bio u svojoj kući i spavao je, a za vrijeme drugog, razornijeg i katastrofalnog potresa, bio je u dvorištu, u automobilu: “Stajao sam tu gol, stopostotni invalid u kolicima i čeko da mi se sruši kuća, ponovo na glavu”, prepričava Demo.

“Je elementarna nepogoda, ali lažete ovu Hrvatsku državu i sram vas može biti,” nastavio je prozivati nositelje državne vlasti, brigadir Hrvatske vojske: “Lažete je, al’ nećete je više dobiti! Ja ću se boriti sad’ – pa makar poginuo! Na ovoj grudi, u ovoj Petrinji, iako sam iz Dalmacije, ali nećete dobiti ovu grudu! Petljate i lažete hrvatski narod, a vi ste lijepo zbrinuti, netko u Zagrebu, netko u Bruxellesu…”

“Neka on živi u Petrinji”

Nije zaboravio niti svoje suborce, koji su tijekom razgovora, bili uz njega: “Kako su? Nikako! Uništio ih je rat, uništava ih ovaj covid… Živimo pedeset kilometara od Zagreba, a nitko riječ do sada nije progovorio o ovome području. Sve se vrti oko Zagreba, sve se vrti oko mjesta u kojem oni uživaju. Njima je dobro i oni imaju gdje… Imaju sigurne kuće. Mislim da ako udari 8 po Richteru, njima neće biti ništa, a meni hoće. Meni je ovaj put srce probodeno! Nisam se bojao nikoga, ama baš nikoga, no, ovaj puta mi je srce probodeno…”, rekao je Demo.

Na najavu premijera Plenkovića da će Hrvatskoj pomoći Bruxelles i da će dužnosnici EU-a doći u Hrvatsku, kako bi pomogli Petrinji i cijelom razrušenom kraju, Demo kaže: “Pa neka ih dovede on, nek’ on živi u Petrinji, majmun! Neka on živi u Petrinji, evo mu Petrinje! Njemu i Medvedu, nek’ dođu tu! Ja sam tu živio… Ja sam molio da tu kuću adaptiram, ali nisam mogao jer sam imao dio suvlasništva Republike Hrvatske… I nisu mi dali. Zašto? Jer je netko uzeo novac u Ministarstvu imovine! Ja u svojoj kući ništa nisam mogao riješiti zato što su to kriminalci, koji su uzeli novac! Ako imaš novac, možeš, a ako nemaš – ne možeš.

Mnogi se s pravom trebaju zapitati, ako pročelnik zagrebačkog Ureda za branitelje nije mogao riješiti status svoje kuće, kako će to onda riješiti drugi ljudi?

“18 zahtjeva, 18 suglasnosti, 18 pitanja,” nastavio je o problemima s birokracijom pričati Miodrag Demo, pa je prozvao i gradonačelnika Petrinje Darka Dumbovića: “18 puta zvati ovoga gradonačelnika, ovoga majmuna iz Petrinje! Toga, koji je isto kriminalac k’o i oni! 18 puta zvati i svi su samo obećavali… Laž, laž! I ovo je Hrvatska…”

Demo je, doslovce, ogorčen: “Mora se dogoditi ponovo revolucija u Hrvatskoj, zato što je sve laž! Prevarili su hrvatske branitelje, a pojedince kupili. Medvede, osvijesti se majmune! Ja sam te imenovao gore u Saboru, osvijesti se! Ako nećeš, prodao si se”, kaže Demo.

“On više nema priliku kod mene,” poručio je stopostotni ratni vojni invalid ministru branitelja: “On je kod mene popušio priliku!”

Medved više nema njegovo povjerenje, kaže Demo.

Demo više ne vidi razliku između Medveda i Đakića: “Ponaša se poput Đakića, kojemu je dobro, sin mu uzima, imaju 50 milijuna eura u džepu i boli ih ona stvar”.

Nastavio je pričati o problem s kućom, koja sigurno ne bi danas u tolikoj mjeri stradala da ju je smio obnoviti po suvremenim građevinskim standardima zaštite od potresa: “Mogao sam imati kuću na Jarunu, koja bi sada vrijedila milijun eura, no, došao sam živjeti u Petrinju, u porušeni grad koji je spaljen poslije rata. I što sam dobio?! Ministarstvo je u nju uložilo 80 tisuća maraka, a u Zagrebu su mi trebali kupiti objekt za 240 tisuća maraka… No, ja sam htio biti ovdje i uložiti u tu kuću… Svoju odštetu od 80 tisuća maraka, koju sam dobio od Croatia osiguranja kao stopostotni invalid, uložio sam u kuću u Petrinji. Na mojoj su kući pokrali ozbiljne pare!”, kaže Demo.

Demo je u Bujici najavio nove istupe, u kojima namjerava mnoge javno prozvati: “Nemam ja putra na glavi, k’o što oni imaju! Ja samo imam ova kolica, u kojima ponosno sjedim!”

“Tu bandu treba raskrinkati,” nastavio je istim tonom: “Lažu, tu dolaze helikopterima i lažu da će pomoći… Vidjeli ste na primjeru Zagreba što se dogodilo. Jel’ se dogodio zakon? Nije. Godinu dana od stradanja hrvatskog naroda u Gradu Zagrebu od potresa, što se dogodilo? Ništa!”

“U Zagrebu će za obnovu trebati tri godine, a ovdje će trebati deset godina, možda i dvadeset,” nije nimalo optimist Miodrag Demo.

“Ovo je Hrvatska Domovina i ja sam je natopio krvlju, ona je moja, a nije njihova. Živimo u prijevari, lažu nas, petljaju nas, obmanjuju nas!”

Ogorčeni branitelj pozvao je na bunt: “Poslije Domovinskog rata ponovo se trebamo dignuti jer je ovo laž i petljanija!”

Zaključno, Miodrag Demo smatra da se sve u Hrvatskoj samo svodi na “servisiranje Bruxellesu”, koji ništa nije učinio i nije ga briga za područje Petrinje, kao niti područje Vukovara, Slavonije, Like, njegove rodne Zagore i mnogih drugih hrvatskih krajeva.