RAT U UKRAJINI SVE BRUTALNIJI! Zelenski se pohvalio ruskim debaklom: ‘Ovakve gubitke nigdje nisu imali’, čeka se hitna sjednica Vijeća sigurnosti

22. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Najteže stanje je u Mariupolju koji je žestoko bombardiran i opkoljen, tamošnji gradonačelnik navodi kako u gradu vlada nestašica hrane, vode i lijekova. Više od 3 milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine od početka ruske invazije, kažu iz UN-a. Očekuju se i daljnji pregovori, međutim ne nazire se rješenje unatoč tome što se činilo kako bi moglo doći do kompromisa oko neutralnosti Ukrajine. Joe Biden jučer je najavio kako će SAD Ukrajini poslati gotovo milijardu dolara vrijedne vojne pomoći koja uključuje protutenkovsku, protuzračnu i drugu opremu. Među opremom koja bi trebala stići u Ukrajinu navodno su i američki dronovi. Bijela kuća potvrdila je da američki predsjednik Joe Biden idući tjedan dolazi u Europu na samit NATO-a. Rat ne jenjava. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

13:00 Iz Kremlja reagirali na nazivanje Putina zločincem

Joe Biden nazvao je Putina ratnim zločincem.

Kremlj je žestoko odgvoroio. Nazivati ruskog predsjednika Vladimira Putina “ratnim zločincem” je “apsolutno neprihvatljivo i neoprostivo”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Peskov je rekao da Biden nema pravo davati takve izjave na temelju američkih vojnih akcija u prošlosti.

Rekao je da je tim gore što to radi šef zemlje koja je bacila dvije atomske bombe na gradove.

Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss izjavila je da postoje “jako snažni dokazi” da je ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac.

“Postoje jako snažni dokazi da je Putin ratni zločinac. Postoje jako snažni dokazi da su počinjeni ratni zločini i da je iza njih Vladimir Putin”, rekla je Truss, a prenosi BBC.

12:30 Oglasio se Stoltenberg, “Putinov rat srušio je mir i šokirao svijet”

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg govorio je na tiskovnoj konferenciji u Berlinu gdje se sastao s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom.

Stoltenberg je rekao da je “rat predsjednika Putina protiv Ukrajine srušio mir i šokirao svijet”.

Odao je počast snagama Kijeva i obećao da će ih nastaviti podržavati.

Pohvalio je Njemačku, njezinu vojnu i humanitarnu potporu Ukrajini. Istaknuo je da “NATO ima odgovornost spriječiti daljnju eskalaciju ovog rata”, a upozorio je članove saveza da “mir i sigurnost ne možemo uzimati zdravo za gotovo”.

“Jučer su ministri obrane počeli razmatrati što moramo učiniti kako bismo dugoročno ojačali našu obranu i odvraćanje. To će zahtijevati velika povećanja ulaganja u obranu”, rekao je Stoltenberg.

12:00 Ruski brod ipak nije potopljen?

Američki portal The War Zone piše kako je brod ruske mornarice Vasilij Bikov snimljen kako uplovljava u luku Sevastopolj na Krimu. Podsjetimo, Ukrajinci su tvrdili kako su ga pogodili i oštetili te se pretpostavljalo da je brod potonuo.

Tvrdilo se kako je Vasilij Bikov bio jedan od brodova koji je napao famozni Zmijski otok.

Međutim, sudeći po snimkama, brod je neoštećen i na njemu nema tragova eksplozije.

11:30 Ukrajinski ministar progovorio o dronu

Ukrajina istražuje incident s besposadnom letjelicom koja je prošli tjedan pala na Zagreb i sigurno ga ona nije lansirala prema Hrvatskoj, izjavio je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov.

“Ja sam u svakodnevnom kontaktu s hrvatskim kolegom, razgovaramo o tome. Istražujemo taj incident i uvjeravam vas da mi nismo ti koji su lansirali taj dron prema Hrvatskoj. Hrvatska je naš prijatelj i nikad to ne bismo učinili”, rekao je Reznikov.

Dodao je da se tu postavlja pitanje i sigurnosnog sustava NATO-a. “Dron je preletio nekoliko zemalja članica, kako ga niste vidjeli, zašto ga niste uništili, možete li pokriti vlastiti zračni prostor?” uputio je, kako je rekao, “retoričko pitanje” ukrajinski ministar obrane Reznikov.

11:00 Kina se oglasila o Ukrajini

Kina je podržala primjedbe svog veleposlanika u Ukrajini nakon što je kineski diplomat obećao političku i gospodarsku potporu Pekinga u ratom razorenoj zemlji, prenosi CNN.

“Kina apsolutno podržava primjedbe koje je iznio veleposlanik”, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian na redovnom brifingu za novinare.

“Kina podržava sve napore koji doprinose ublažavanju situacije u Ukrajini i političkom rješenju. Kina je spremna učiniti svoj dio za prevladavanje humanitarne krize”, dodao je.

Odbili odgovoriti na pitanje o vojnoj pomoći Rusiji

Zhao je odbio reći znači li potpora Pekinga da Kina neće ponuditi oružje ili drugu vrstu pomoći Rusiji tijekom invazije na Ukrajinu.

“To je vaša vlastita interpretacija. Kina je davala višestruke izjave. Nema razloga da napravite takve zaključke”, rekao je odgovarajući na pitanje o toj temi.

Podsjetimo, Fan Xianrong, kineski veleposlanik u Ukrajini, obećao je potporu Pekinga i pohvalio ukrajinski narod na sastanku u Lavovu u ponedjeljak.

“Kina će uvijek biti snaga dobra za Ukrajinu, i ekonomski i politički. Kina nikad neće napasti Ukrajinu. Pomoći ćemo, posebice ekonomski”, rekao je.

“U ovoj situaciji, koju sada imamo, mi ćemo se ponašati odgovorno. Vidjeli smo koliko je veliko jedinstvo ukrajinskog naroda, a to je i njihova snaga”, rekao je Xianrong.

Kineski veleposlanik u Americi Qin Gang u utorak je ponovio da Peking želi kraj sukoba u Ukrajini.

“Sukob između Rusije i Ukrajine ne donosi dobro Kini. Da je Kina znala za neposrednu krizu, pokušali bismo je spriječiti”, rekao je Qin.

10:30 Službeni posjeti Kijevu

Slovenski premijer Janez Janša izjavio je da bi u znak potpore Ukrajini Kijev trebali posjetiti i drugi čelnici država članica EU-a, nakon što su to učinili on i premijeri Poljske i Češke, javljaju u četvrtak slovenski mediji.

Sličan poziv gotovo istovremeno je uputio i poljski premijer Mateusz Morawiecki. On je pozvao čelnike država Europske unije, Sjedinjenih Država i Britanije da posjete ukrajinski glavni grad te izraze solidarnost.

“Iznimno je važno da i drugi šefovi država posjete Ukrajinu i daju im podršku i da EU pošalje svog predstavnika natrag u Kijev kako bi tamo bio netko tko bi ih mogao fizički predstavljati,” kazao je Janša u razgovoru za britanski BBC, a javili su mediji u Sloveniji.

Janša je rekao da su on i premijeri Poljske i Češke tijekom posjeta Kijevu u utorak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem razgovarali o “stvarnim pitanjima, a ne o teorijskim”. Između ostalog, razgovarali su o sankcijama, svakoj vrsti pomoći Ukrajini, humanitarnoj pomoći i pomoći izbjeglicama, te tehničkoj i vojnoj pomoći.

“Također smo razgovarali o budućnosti i mogućem okviru za trajni mirovni sporazum”, rekao je.

9:50 Kazalište uništeno, sklonište izdržalo

Ukrajinske vlasti tvrde da je sklonište u mariupoljskom kazalištu izdržalo rusko bombardiranje. Ukrajinci tvrde da rade na izvlačenju ljudi iz skloništa. Jučer su rekli da se u skloništu nalazi između 1000 i 1200 civila. Još se ne zna koliko ljudi je ozlijeđeno. Kazalište je u bombardiranju u potpunosti uništeno, javio je BBC.

9:00 Orban očekuje veliki val izbjeglica

Mađarska očekuje da će sljedeći tjedan iz Ukrajine stići “veći val” izbjeglica, rekao je premijer Viktor Orban u videosnimci objavljenoj na njegovoj Facebook stranici.

Tijekom posjeta graničnom prijelazu uz mađarsku granicu s Rumunjskom i Ukrajinom, Orban je rekao da će zbog povećanog broja izbjeglica sljedeći tjedan biti postavljeno još graničara.

Orban, koji se suočava s izborima 3. travnja, nije rekao u komentarima u srijedu zbog čega očekuje više izbjeglica sljedeći tjedan.

Tijekom proteklog tjedna broj ukrajinskih izbjeglica koji stižu u Mađarsku znatno je pao.

8:30 Što prevoze ruski ratni brodovi prema Europi?

Japansko ministarstvo obrane javlja kako je njihova patrola uočila četiri ruska ratna broda koja mogu prevoziti desetine tenkove i drugih vojnih vozila te stotine trupa.

Reuters piše kako je vrlo neobično da ruski brodovi prolaze tako blizu japanskog teritorija.

Pretpostavlja se kako brodovi prevoze nova pojačanja za Ukrajinu i opremu uslijed velikih ruskih gubitaka na svim frontovima, osobito u pogledu logistike.

Glasnogovornik japanskog ministarstva kaže kako ne znaju gdje su se brodovi zaputili, ali da je moguće da su na putu za Ukrajinu. Na palubi brodova mogu se vidjeti vojni kamioni.

