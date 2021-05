‘RAT SIMBOLIMA’: Sukobi na Bliskom Istoku podijelili Bosnu i Hercegovinu. Radi li se tu o politici inata?

Autor: Maja Štefanac

I na Bosnu i Hercegovinu preslikao se sukob Izraela i Hamasa, no na simboličnoj razini. Polovica ove zemlje daje podršku Izraelcima, a druga polovica Palestincima. Ovaj “rat simbolima” započeo je 10. svibnja.

Prije četiri dana je pročelje sarajevske Vijećnice osvjetljeno bojama palestinske zastave, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić tada je na Twitteru poslala poruku kako je gradska uprava to učinila iskazujući svoju solidarnost s nevinim žrtvama i njihovim obiteljima. Palestinska zastava kasnije je osvanula i na Starom mostu u Mostaru i to nakon što gradonačelnik Mario Kordić navodno nije htio da i taj most svijetli u bojama palestinske zastave. No, nije poznato tko je to učinio, no ulje na vatru dolila je jedna objava na Twitteru sa snimkom osobe, koja se predstavila kao “Hercegovka Klo”. Ona je uz službeni pano vlade Zapadnohercegovačke županije, postavila zastavice Izraela i Herceg-Bosne uz poruku kako se moli za mir u Jeruzalemu. Veleposlanik Izraela Ilan Mor odaslao je poruku: “Hvala vam na stalnim molitvama i potpori”.

S druge strane, zgrada u Banjoj Luci, u kojoj je sjedište predsjednika entiteta, osvijetljena je bojama izraelske zastave, a na isti postupak su se odlučili i u Trebinju osvijetlivši u tim bojama zidine starog grada, piše Jutarnji.

Sarajevo’s iconic Vijećnica in #Palestine flag colors last night 🇵🇸🇧🇦 pic.twitter.com/9xH6GgOeHv — Bosnian History (@BosnianHistory) May 11, 2021

“Naše misli i naša potpora su uz židovski narod, a sve naše želje su posvećene izgradnji mira”, poručila je vlast u RS s Twitter naloga vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na čijem je čelu Milorad Dodik.

O stravičnom sukobu BiH izvještava o stradavanjima Palestinaca, dok u RS o žrtvama Izraela. U BiH djeluje veleposlanstvo Palestine.









“Protjerivanja stanovnika, uništavanje domova, uhićenja i ubojstva traju svakodnevno u okviru organizirane politike definirane u rasističkoj diskriminaciji i pokušajima gnusnog etničkog čišćenja”, kazao je palestinski veleposlanik Rezeg Namoora, kako ga citira sarajevski portal Faktor.









Da je ovdje možda riječ o politici inata mišljenja je i politička analitičarka Ivana Marić.

“Izraelska zastava na palači RS-a u Banjoj Luci kao znak potpore Izraelu ustvari je vjerojatno provokacija zbog zastave Palestine na sarajevskoj Vijećnici. Znaju li (u RS) da je Izrael prije par mjeseci priznao Kosovo? Znaju li da Rusija podržava Palestinu, a Amerika Izrael”, poruka je i pitanje što ga je vladajućoj strukturi u RS u petak postavila Marić na Twitteru.