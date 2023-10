Rat poprima novu dimenziju, zloslutne prijetnje Hezbolaha: ‘Europljani, budite oprezni’

Sukob u Izraelu ne jenjava, a svijet strahuje od eskalacije koja bi se proširila na okolne zemlje.

Također, Europa se zatvara zbog straha od terorizma.

Hezbolah je upozorio svoje protivnike da je “tisućama puta jači” nego prije, dok su njegovi borci razmjenjivali vatru na granici s izraelskim snagama u nasilju potaknutom ratom između Hamasa i Izraela.

SAD je upozorio Iran, koji podržava Hezbolah i Hamas, da se ne miješa u krizu. SAD je rasporedio dva nosača zrakoplova kako bi spriječio bilo kojeg državnog ili nedržavnog aktera da eskalira sukob.

Vijesti vezane za sukob na Bliskom istoku pratite na našem portalu:

8.o5 Izrael: ‘Uništili smo stotine Hamasovih terorističkih infrastruktura’

Izraelske obrambene snage su u svom posljednjem ažuriranju rekle da su uništile “stotine Hamasovih terorističkih infrastruktura” tijekom prošlog dana.

U objavi na X-u, IDF je objavio da “nastavlja s napadima cijelo vrijeme diljem Pojasa Gaze”. Dodaju i da su uništili “police za lansiranje protutenkovskih projektila, okna tunela, obavještajnu infrastrukturu, operativne stožere i drugo zapovjedništvo”. Tvrdi i da je “eliminirano više od deset terorista”.

🔻12 hour operational recap:









Here’s a summary of activity on our border with Lebanon:

• 9 launches crossed from Lebanon into Israel

• 4 interceptions by the IDF Aerial Defense Array

• several anti-tank missiles fired from Lebanon toward Israel

Our forces responded to these…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2023