Rat poprima novu dimenziju: Više ne padaju bombe samo na Ukrajinu

Snažna eksplozija je zatresla gradski trg u ruskom gradu Taganrogu. Radi se o lučkom gradu na Crnom moru s oko 250.000 stanovnika. Kyiv Post je podijelio snimku za koju tvrdi da prikazuje eksploziju u centru grada.

Ruski državni mediji i lokalne vlasti su naknadno dali više informacija o događaju.

⚡️Explosion reported in the center of #Taganrog , Russia. pic.twitter.com/7fpLb277nY

Tvrde da su u eksploziji oštećeni jedan lokal i stambena zgrada. Pojavili su se i videozapisi s mjesta događaja koji prikazuju djelomično urušenu zgradu. Guverner regije Vasili Golubev tvrdi da je eksploziju izazvala raketa, prenosi Sky News.

⚡️No deaths in the explosion in Taganrog, Russia.

As of now, it seems that some kind of projectile landed in the area, details unclear. pic.twitter.com/pz3kMZqX5h

— War Monitor (@WarMonitors) July 28, 2023