RASTU TENZIJE NA KOSOVU! SRBI POSLALI TENKOVE? Nadlijeću avioni, Europska unija upozorava: Povucite specijalce, maknite barikade!

Prosvjed na sjeveru Kosova zbog odluke Prištine da zamjeni registarske tablice traje već šest dana, a kod graničnih prijelaza Jarinje i Brnjak raspoređene su specijalne jedinice ROSU.

Podsjetimo, Srbi su nezadovoljni odlukom Vlade Kosova o zamjeni srpskih registracijskih oznaka s kosovskim te od ponedjeljka prosvjeduju na prijelazima.

Na sjever Kosova i dalje se može samo pješice. Jedinice Vojske Srbije su u povišenoj borbenoj pripravnosti u garnizonima Raška i Novi Pazar.

Na deeskalaciju poziva i Europska unija, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel sinoć je pozvao Beograd i Prištinu da nastave pregovarački proces.

“Vrijeme je da Srbija i Kosovo, Aleksandar Vučić i Albin Kurti, učine korak unazad i doprinesu deeskalaciji, uključujući povlačenje specijalnih policijskih jedinica i barikada i da nastave pregovore o prijedlogu specijalnog predstavnika EU za dijalog Miroslava Lajčaka“, na Twitteru je napisao Michel.

Dodao je da je u stalnom kontaktu s visokim predstavnikom EU za vanjsku politiku i sigurnost, Josepom Borrellom.

Jučer su lokalni mediji javili da vojska Srbije premješta tenkove prema prijelazu Jarinje, a prema nepotvrđenom informacijama, kolona vozila krenula je iz Raške. U pitanju su navodno modernizirani tenkovi T-72 MS opremljeni novom optikom i najsuvremenijom borbenom opremom, a koji su dio ruske vojne donacije Srbiji.

