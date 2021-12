RASTU PLAĆE, RASTU ‘PENZIJE’! Ovo su promjene koje nas čekaju u idućoj godini: Plenković odustao od nepopularnih mjera

Autor: Daniel Radman

Nepisano pravilo govori da je godina u kojoj nema izbora – reformska. Nakon dugo vremena izbora u Hrvatskoj neće biti (ne računamo što je izvjesno da će u nekim sredinama biti prijevremenih lokalnih) pa bi od Plenkovića i društva, uz reforme, mogli očekivati ono što se obično naziva “nepopularnim mjerama”. Stigne ih provoditi i iduće godine jer ni tada nema izbora na vidiku, no sudeći po najavama za 2022. i onome što nas pouzdano čeka zasad možemo biti spokojni.

Krenimo od novca, od 1. siječnja plaće i mirovine rasti! Nominalno je to dobra vijest za one s najmanjim prihodima. Prema službenim podacima, takvih je u Hrvatskoj čak 51.000! Oni su dosad radili za 3.400 kuna mjesečno, ubuće će za svoj rad biti plaćeni 3.750 kuna iliti 500 eura.

Riječ je o povećanju od čak 10,3 posto, a kako se pohvalio sam premijer prvi put u povijesti “minimalac” je dosegao više od 50 posto iznosa prosječne plaće. “To se još nije dogodilo u Hrvatskoj”, ponosno je zaključio na sjednici Vlade na kojoj je predstavljano povećanje. Kako je bilo prije Plenkovića? Otkrio je i to, pa kaže da je minimalna plaća tada iznosila 38 posto prosječne ili 1.254 kuna!

Mirovine rastu zbog inflacije

S prvim danom siječnja kreće i novo usklađivanje mirovina koje se “peglaju” dva puta godišnje (1. srpnja je drugi datum). No, kako podaci za izračun dolaze s kašnjenjem – dok ne dođu prosječne plaće i mjesečna inflacija za prosinac – treba proći dva mjeseca dok se ne dođe nove brojke. Grube procjene govore da bi mirovine od ožujka mogle porasti za kojih dva posto(nakon dugo vremena inflacija postaje ključni faktor), pa ako uzmemo da se prosječna isplaćena mirovina kreće oko 2.600 kuna, to bi značilo da će prosječni umirovljenik od ožujka biti bogatiji za 65 kuna. Barem na papiru. U stvarnosti, inflacija uzima svoje, cijene se povećavaju, tako da mjesta za neku sreću (s te strane) nema. Povećat će se plaća i studentima, njihova minimalna satnica od nove godine iznosit će 29,30 kuna.

S obzirom na velik broj Hrvata koji rade u Njemačkoj (a neki se tek spremaju na put) treba spomenuti i da se i tamo povećava minimalna plaća. Nijemci, doduše, računaju satnicu. Trenutno je minimalac 9,60 eura po satu, a od 1. siječnja to se povećava na 9,82 eura, dok će 1. srpnja biti 10,45. Konačni cilj nove vlasti je da minimalac dođe do 12 eura po satu. Hrvatima koji planiraju iseliti u inozemstvo od 1. siječnja se otvara i opcija odlaska u Švicarsku koja je uklonila sve birokratske prepreke za hrvatske radnike. Najviše su traženi građevinski radnici, potom slijedi zdravstveni sektor, njegovatelji(ce), software developeri… Mjesečne plaće ovdje su, ako ih preneseno u kune, preko 30.000 kuna.

Dvojno iskazivanje plaća i cijena?

A hoće li se kod nas plaće izračunavati eurima ovisit će o tome hoćemo li 1. siječnja 2023. dobiti novu valutu. Ukoliko ispunimo uvjete, to bi značilo da bi se sve cijene u trgovinama, ali i obračuni plaća iskazivali dvojno, od 1. srpnja. No, ipak, za to treba pričekati dok ne bude 100 posto potvrđeno.

U svakodnevnom životu novost će biti to što ćemo se pozdraviti s plastičnim vrećicama. S novom godinom stupa na snagu Zakon o gospodarenju otpadom koji zabranjuje prodaju vrećica debljine od 15 do 50 mikrometara, a to su upravo one koje se najčešće koriste.

Svaku kunu koju gradonačelnik potroši moći ćete provjeriti

Kad je riječ o politici, nekih promjena će i tu biti. Počevši od subote lokalni vlastodršci (gradonačelnici, načelnici i župani) otvorit će račune svojih jedinica javnosti. Dakle, svaka kuna biti će transparenta pa ćete imati uvid do zadnje lipe. I sve će se lijepo navesti, i gdje je netko ručao, gdje je “tankao”, odakle je naručio hranu…









Promjene će osjetiti i u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Članarina je zahvaljujući novom Zakonu ukinuta za one kojima aktiv im ne prelazi 7,5 milijuna kuna, ukupni godišnji prihodi 15 milijuna kuna, a broj zaposlenika 50, što u prijevodu znači za 95 psoto hrvatskih poduzetnika. Promjene na prihodima osjetit će u Komori, navodno je 50 posto zaposlenih višak i oni će u 2022. tražiti posao.