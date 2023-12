Raste strah od novog rata: Napadi su sve učestaliji, trupe su u opasnosti

Sve učestaliji napadi na američke trupe i komercijalne brodove, s čestim poveznicama prema Iranu, potiču zabrinutost o mogućem proširenju izraelskog sukoba u Gazi u širi regionalni sukob. CNN u nedavnoj analizi poručuje da su američke trupe sada izložene neprijateljskoj vatri, dok se mornarica nalazi u stanju pripravnosti nakon nedavnih napada dronovima.

Situacija postaje sve ozbiljnija, a napetost raste, a izvori CNN-a navode kako se osjeti napeta atmosfera u Bijeloj kući. Postoji sve veća opasnost za američke vojnike u regiji, a pogoršanje sigurnosne situacije od Indijskog oceana do Crvenog mora povećava šanse za novu vanjsku krizu koja bi mogla imati ozbiljne političke i gospodarske posljedice.

Izraelski rat protiv Hamasa u Gazi, za koji Izrael tvrdi da će trajati mjesecima unatoč pritiscima SAD-a, može izmaći kontroli, uvlačeći Ameriku dublje u sukob. Strahovi od izbijanja regionalnog rata nisu se odmah ostvarili, ali posljednjih dana tempo napada i eskalacija situacije potiču zabrinutost.

Zračni napadi na objekte proiranske milicije Kataib Hezbolah u Iraku, koje je SAD povezao s napadom na zračnu bazu u Erbilu, dodatno su zakomplicirali situaciju. Američke snage suočile su se s napadom pobunjenika Hutija, podržanih od Irana, iznad Crvenog mora. Iran je, unatoč optužbama, negirao umiješanost.

Strah od izbijanja regionalnog rata nakon što je Hamas u napadu na Izrael 7. listopada ubio 1200 ljudi, a Izrael pokrenuo svoj napad na Gazu, nije se odmah realizirao, čak ni nakon ograničenih borbi između Izraela i Hezbolaha u Libanonu, na jednom od najopasnijih frontova u tom području.

No čini se da posljednjih dana tempo napada i eskalacija dobiva smrtonosni zamah te potiče strahove od daljnjeg porasta napetosti.

Američki predsjednik Joe Biden tako je naredio zračne napade na objekte koje koriste borci proiranske milicije Kataib Hezbolah u Iraku, koje je SAD optužio da su dronom napali zračnu bazu u Erbilu, pri čemu je teško ozlijeđen jedan američki vojnik. Bio je to posljednji napad proiranskih skupina na američke snage u Siriji ili Iraku, koje su angažirane u protuterorističkim operacijama.

Američke snage presrele su velik napad bespilotnim letjelicama i projektilima jučer iznad Crvenog mora, koje su ispalili pobunjenici Hutiji, skupina koju podržava Iran u Jemenu, priopćilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a.

Amerika je ranije objavila da je iranska obavještajna služba aktivno pomagala planiranje napada na komercijalne brodove, što je potaknulo neke brodarske kompanije da preusmjere svoja plovila oko Afrike umjesto ekonomičnijim putem kroz Sueski kanal, a to je izazvalo strahove za globalni lanac opskrbe. Iran je više puta negirao umiješanost.

Napetosti se proširuju i prema Indiji nakon što je iranski dron pogodio tanker u Indijskom oceanu. Optužbe i prijetnje međusobno lete između Irana, poduprtog skupinama, i Izraela, dok novi incidenti naglašavaju potencijalnu eskalaciju sukoba.

Iran i više skupina koje podržava optužili su Izrael za atentat na generala Korpusa čuvara islamske revolucije u zračnom napadu u predgrađu sirijske prijestolnice Damaska. Izrael je odbio komentirati te tvrdnje, ali je Iranska revolucionarna garda zaprijetila osvetom za ubojstvo Seyyeda Razi Mousavija rekavši da će “izraelski režim nedvojbeno platiti cijenu za ovaj zločin”.

Sve ovo postavlja Ameriku pred izazov održavanja stabilnosti, a narušavanje globalnih lanaca opskrbe, posebno kritičnih pomorskih puteva, može imati ozbiljne ekonomske posljedice. Sjedinjene Države već su osnovale međunarodnu koaliciju za zaštitu trgovačkih brodova od napada Hutija, ali pitanje je kako će se situacija dalje razvijati.

