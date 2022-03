RASTE BROJ STRADALIH CIVILA: Putin kaže da ima ‘pozitivnih pomaka’ u pregovorima. Ukrajina: Rusi planiraju napad na Černobil, a okrivit će nas

Šesnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. Satelitske snimke pokazuju da ruski vojnici polako napreduju i da su se preraspodijelili dok nastavljaju prema glavnom gradu Kijevu. Jučerašnji razgovori između ministara vanjskih poslova Rusije i Ukrajine u Turskoj završeni su izjavom čelnika kako ne vide nadu za trajni prekid vatre u bliskoj budućnosti. Ruska vojska po prvi put granatirala je gradove Dnjipro i Luck. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr.

14:30 Zelenski: Na putu smo pobjede

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je došlo do “strateške prekretnice” te da je uvjeren da Ukrajina može pobijediti. “Nemoguće je reći koliko još dana imamo da oslobodimo ukrajinsku zemlju, ali možemo reći da ćemo to učiniti. Došli smo do strateške prekretnice. Već smo na putu do pobjede”, poručio je Zelenski. Također je optužio Rusiju zbog raspoređivanja sirijskih plaćenika u Ukrajini i to nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao ljude da se dobrovoljno prijave i bore.

14:15 Ukrajina tvrdi: Putin planira teroristički napad na nuklearku Černobil

Glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine tvrdi da ruski predsjednik Vladimir Putin planira teroristički napad na nuklearnu elektranu Černobil. Nuklearna elektrana Černobil pod ruskom je kontrolom, a Ukrajina tvrdi da će Rusi uzrokovati katastrofu te da će odgovornost za to pokušati prebaciti na Ukrajinu. Nuklearka je trenutno potpuno isključena iz nadzornih sustava Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te je i bez struje. “Rusija je odbila omogućiti pristup stanici ukrajinskim serviserima. Umjesto toga, tamo su otišli “bjeloruski stručnjaci” po uputama Aleksandra Lukašenka. Među njima su i ruski diverzanti koji organiziraju teroristički napad”, navode iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane. Ukrajinci tvrde da će Rusi pripremaju “lažne dokaze” kojima će pokušati potvrditi uključenost Ukrajine u katastrofu.

14:05 UN zabrinut zbog rasta broja poginulih u Ukrajini

Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava priopćio je u petak da je i dalje “ozbiljno zabrinut zbog sve većeg broja smrtnih slučajeva i ljudske patnje u Ukrajini” i pozvao je “na hitan prekid napada”. “Civile ubijaju i sakate u napadima koji se čine neselektivnim, pri čemu ruske snage koriste eksplozivno oružje s učincima širokog područja u naseljenim područjima ili blizu njih. To uključuje projektile, teške topničke granate i rakete, kao i zračne napade”, glasnogovornica Liz Throssell navodi u priopćenju. OHCHR je rekao da je od početka invazije zabilježio 549 smrtnih slučajeva civila i 957 ozlijeđenih, “iako bi stvarna brojka mogla biti puno veća”.

13:30 ‘Pozitivni pomaci u pregovorima’

U tekućim pregovorima između ruskih i ukrajinskih dužnosnika zabilježeni su “pozitivni” pomaci, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. “Postoje određeni pozitivni pomaci, kao što su me izvijestili pregovarači s naše strane”, rekao je Putin bjeloruskom čelniku Aleksandru Lukašenku – ključnom ruskom savezniku – na sastanku u Moskvi. Došlo je do tri runde pregovora između pregovaračkih timova dviju strana na granici Ukrajine i Bjelorusije – a u četvrtak su se ukrajinski i ruski ministri vanjskih poslova sastali na razgovorima u Turskoj. Međutim, za sada nema konkretnih rezultata razgovora.

13:00 Rusija nastoji umanjiti utjecaj sankcija

Ruski premijer Mihail Mišustin kaže da će tvrtke koje potpadaju pod zapadne sankcije imati pravo uskratiti objavljivanje imena stranaka s kojima surađuju. To je najnoviji potez Moskve jer nastoji umanjiti utjecaj na svoje gospodarstvo. Mišustin kaže da ruska vlada aktivno radi na trećem paketu mjera za suzbijanje niza sankcija uvedenih zbog invazije na Ukrajinu. Ovim novim paketom želi se podržati mala i srednja poduzeća, kao i sustavno važna poduzeća, kaže.

12:40 UN: Rusi upotrijebili kasetne bombe u naseljenim ukrajinskim područjima

Glasnogovornik ureda UN-a za prava kaže da postoje vjerodostojna izvješća o nekoliko slučajeva upotrebe kasetnih bombi ruskih snaga u Ukrajini, a Reuters prenosi kako su se koristile i u naseljenim područjima. Glasnogovornica Liz Throssell je izjavila da upotreba takvih bombi u naseljenim područjima u suprotnosti s međunarodnim humanitrarnim zakonom. UN podsjeća da si izravni napadi na na civile i civilne objekte zabranjeni, prenosi Sky News.

12:30 Kremlj: Rat bi završio kad bi nam Zapad odgovorio jesmo li sigurni

Na dnevnom brifingu u Kremlju ruski dužnosnici komentirali su sukobe u Ukrajini. Rekli su da je Rusija u više navrata govorila da se osjeća kao da je u opasnosti, ali da joj Zapad nije dao nikakve odgovore zbog njezine zabrinutosti.

12:00 Finski predsjednik danas će razgovarati s Putinom

Finski predsjednik Sauli Niinistö razgovarao je u petak s ukrajinskim predsjednikom Volodimrom Zelenskim, a očekuje se da će razgovarati i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

11:52 Napad na psihijatrijsku bolnicu bez žrtava

Ukrajinske hitne službe izvijestile su da u ranijem zračnom napadu na psihijatrijsku bolnicu nije bilo žrtava jer su pacijenti bili u podrumskom skloništu, javlja Reuters.

11:35 Ukrajinska siročad dočekana u Litvi

Nakon 36 sati putovanja kroz bombardiranu zemlju, više od 40 djece iz sirotišta u istočnoj Ukrajini smjestilo se u u ljetovalištu u Litvi. Riječ je o odmaralištu Trakai, prozori čije glavne dvorane gledaju na srednjovjekovni dvorac na otoku zaleđenog jezera, piše Sky News. Agencija UN-a za izbjeglice priopćila je da je više od 2,5 milijuna ljudi pobjeglo iz Ukrajine otkako je počeo rat. UN-ov visoki komesar za izbjeglice Filippo Grandi je rekao kako je još dva milijuna ljudi raseljeno unutar same Ukrajine.

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.

We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.

Millions forced to leave their homes by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 11, 2022