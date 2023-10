Raste broj mrtvih u napadu na Ukrajinu: ‘Rusi su ispalili Iskander’, još ima tijela u ruševinama

Raste broj mrtvih u stravičnom napadu na istoku Ukrajine, u blizini Kupjanska. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći jer se još pretražuju ruševine.

Ukrajina tvrdi da su u ruskom udaru pogođeni trgovina mješovitom robom i kafić u selu Hroza u regiji Harkov, te da je smrtno stradala najmanje 51 osoba. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klymenko navodi da se napad dogodio u 13:15 sati po lokalnom vremenu.

“Prema preliminarnim nalazima, objekt je pogođen Iskanderom projektilom”, rekao je Klimenko.

Iskander je balistički projektil relativno malog dometa koji, ovisno o konfiguraciji, nosi bojevu glavu između 500 i 700 kilograma. Rusija ga je intenzivno koristila protiv Ukrajine, što je dovelo do velikih civilnih žrtava.

Ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski napad je opisao kao “brutalni ruski zločin”.

“Ruski teror se mora zaustaviti. Svatko tko pomaže Rusiji da zaobiđe sankcije je kriminalac. Svi koji još uvijek podržavaju Rusiju podržavaju zlo. Rusiji su ovi i slični teroristički napadi potrebni samo za jednu stvar – da svoju genocidnu agresiju učini novom normalom za cijeli svijet”, rekao je Zelenski.

Russian missile struck an ordinary grocery store in the Kupiansk district of the Kharkiv region. This was a fully deliberate, demonstrative, and brutal terrorist attack.

