RAST DOMOVINSKOG POKRETA, UNATOČ PODVALAMA: Proizvodnja fejk krize u trenutku rasta rejtinga DP-a!

Autor: Mirko Jozić/7Dnevno

U trenutku kada vlast otvara Pelješki most, HDZ je blizu 30 posto, mnogi govore čak i o prijevremenim izborima, oporbe gotovo da i nema – vladajućim strukturama važno je obračunati s onima koji rastu – a na desnici je to jedino Domovinski pokret, što su pokazali nedavni izbori u Splitu, a pokazuju i istraživanja rejtinga stranaka i popularnosti političkih lidera na nacionalnoj razini…

I dok je prošlo ljeto vijest o odlasku iz DP-a Miroslava Škore koji danas više gotovo i politički i ne postoji, bila pravi mamac za medijsku sezonu kiselih krastavaca, ovogodišnja najava Zorice Gregurić i još navodnih jedanaestero nezadovoljnika koji kreću istim putem – i više je nego bljedunjava kopija već viđenog scenarija.

Gregurić je s impresivnom epizodom obrane Vukovara u Domovinskom ratu bila izazivala poštovanje svakog člana DP-a i šire, no, u politici se nažalost nije snašla. Pokušavala je i ranije, međutim, vrhunac aktivističkog angažmana na braniteljskoj sceni bilo je ušićariti nešto sitno od resornog ministarstva za svoju udrugu, kojoj je znala mijenjati i imena.





Gregurić je uhodani aktivistički sklop pokušala primijeniti i u politici

U Domovinskom pokretu Zorica Gregurić imala je poštovani status, unatoč zanemarivom broju glasova dobivenih na izborima. Teško se snalazila u sjeni vukovarskog dragovoljca Stipe Mlinarića, koji kao zastupnik superiorno pokriva istu tematiku. Uostalom, u DP-u se previše i ne hvale činjenicom da je većina članova predsjedništva stranke u kategoriji ratnih dragovoljaca, a ne samo u braniteljskom statusu, što nije slučaj ni s jednom drugom parlamentarnom političkom strankom.

(Pod)svjesno, Gregurić je uhodani aktivistički sklop pokušala primijeniti i u politici – gdje mora biti predsjednica bilo čega i pod svaku cijenu, inače se njezin ego naprosto ne može zadovoljiti. I tu dolazi do konkretnog problema – jer Zorica Gregurić je pod stranačkom suspenzijom, zbog toga što je na lokalnim izborima podržala kandidata koji zajedno s Mostom i HDZ-om već duže vrijeme radi na rušenju Domovinskog pokreta. Time je prekršila stranački statut pa se više ne može kandidirati ni za predsjednicu nekog kvarta u Sesvetama. Slična je sudbina i jedanaestero nezadovoljnih koji podupiru Zoricu Gregurić, a netočno je da su napustili DP, kako se navodi u pozivu novinarima za ciljano tempiranu pressicu, već se svi nalaze na Sudu časti, zbog kršenja stranačkog Statuta.

Ljetni udarac

Domovinski pokret pod vodstvom sve popularnijeg Ivana Penave, bilježi kontinuirani i stabilni rast, ne samo u Slavoniji, već i u Dalmaciji – te posebno Zagrebu, gdje se odlučuju svaki parlamentarni izbori. I zato je ovaj ljetni “udarac” u sezoni kiselih krastavaca posve očekivan, što su nam potvrdili i sugovornici bliski vodstvu DP-a:

“Pokret u Zagrebu broji više od tisuću petsto aktivnih članova, u Gradskoj Skupštini imamo tri zastupnika s naše liste, u vijećima gradskih četvrti 18, a u mjesnim odborima čak 63. Nakon raspuštanja zagrebačke podružnice DP-a izabrali smo novo vodstvo i imenovali povjerenike za sve gradske četvrti. Do 01. listopada završit će unutarstranački izbori u Zagrebu i do kraja godine podružnica naše stranke u glavnom hrvatskom gradu imat će infrastrukturu koja na parlamentarnim izborima, iz četiri zagrebačke jedinice jamči najmanje sedam mandata! Očito, to nekome smeta pa sada aktivira svoje spavače ili u najmanju ruku, korisne idiote, koji su zapravo beskorisni, dok je sam pokušaj prilično slabašan.”

