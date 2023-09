Raspudiću se loše piše, Domovinski pokret ga razotkrio: ‘Ovo je udarac Bruce Leeja’

Autor: Dnevno.hr

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta i Stipo Mlinarić, saborski zastupnik DP-a, u četvrtak su Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske predali kaznenu prijavu protiv Nine Raspudića, saborskog zastupnika Mosta, zbog počinjenja kaznenih djela krivotvorenja isprave (čl. 278)., prijevare ( čl. 236.) i uskraćivanja biračkog prava (čl. 334.) Kaznenog zakona.

Došlo je do toga nakon što se filozof i grlati saborski zastupnik Raspudić učlanio u Most.

Vezano na to, Hrvatski glasnik zatražio je mišljenje i zakonsko tumačenje od Doc.dr.sc. Mate Palića. Evo što je izjavio Palić, inače ustavnopravni stručnjak s Pravnog fakulteta u Osijeku:





“Danas je bio vrlo zanimljiv dan u Hrvatskoj. Parlamentarna politička stranka Domovinski pokret je podnijela kaznenu prijavu protiv zastupnika druge stranke MOST-a Nine Raspudića jer su se moguće dogodile neke nepravilnosti ili neistine prilikom odabira člana Državnog izbornog povjerenstva i to onoga kojeg predlaže opozicija”, rekao je i dodao:

“Sporna je činjenica kada je Nino postao MOST-ovac odnosno da li je MOST-u trebalo pripasti to mjesto u DIP-u. Na službenim stranicama Hrvatskog sabora jasno piše kako je 27. siječnja 2023. dostavio obavijest kako se učlanio u MOST. Nedavno je bio gost u vrlo gledanoj emisiji Nedjeljom u 2 i rekao kako se još nije učlanio, ali kako će to učiniti idući tjedan i postati odmah i član predsjedništva MOST-a.

Neobično zar ne? Nino se ili može učlaniti više puta ili ima problema s pamćenjem. Za ono prvo se možemo samo nasmijati, a za drugo se može reći ili da je svjesno lagao ili da je zaboravan.



Mantra poštenja MOST-a se urušava. Zanimljivo će biti pratiti kako će reagirati DORH jer se radi u vrlo ozbiljnim optužbama.









Vjerojatno će se početi pričati kako je to politički progon. U svakom slučaju bilo ovaj potez Domovinskog pokreta bi mogao biti nešto kao udarac Bruce Lee-a koji je imao crni pojas. Ne sjećam se samo je l’ peti dan kao nekad na HRT-u ili deseti”, rekao je Palić.