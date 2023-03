‘RASPUDIĆE GURA OPUS DEI!’ Uz desničare i Hercegovce, stiže im još jedna podrška: Tajnovitu katoličku organizaciju povezuju s Mostovim favoritom za predsjedničke izbore

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Prije nego što je ušao u politiku i pridružio se Mostu, saborski zastupnik Nino Raspudić smatrao se jednim od najpoznatijih hrvatskih kolumnista. Poznato je da je ovaj Mostarac profesor talijanistike, filozof i političar koji javno zastupa demokršćanske vrijednosti, premda će mu kritičari upravo te vrijednosti dovesti u pitanje uz argument da je u drugom braku sa svojom sadašnjom suprugom Marijom Selak Raspudić, koja karijeru također gradi u Saboru.

U parlamentu su Raspudići uspjeli dokazati da su glasni i nametljivi, ali i da vrlo dobro znaju svoj posao, a zbog toga što su posebno kritični prema premijeru Andreju Plenkoviću, on ih ne može podnijeti, posebice Raspudića kojega smatra produženom rukom predsjednika Milanovića, s kojim ovaj filozof, istini za volju, i jest bio u dobrim odnosima.

Spekuliralo se da bi baš Raspudić mogao biti Milanovićev kandidat za premijera na parlamentarnim izborima, no kako od ujedinjenja oporbe nema ništa, tako je Raspudić po svemu sudeći odlučio krenuti vlastitim političkim putem, ne odbacujući mogućnost kandidature na idućim predsjedničkim izborima, u kontekstu kojih se spominjala i njegova supruga.





Tajanstvena organizacija

U Mostu se o predsjedničkim izborima još moraju usuglasiti, ali čini se da su Raspudići za tu bitku raspoloženi i da bi ona mogla biti i više nego zanimljiva, pogotovo zato što Nino Raspudić ponajprije puca na glasove desnog biračkog tijela, čijim se novim vođom već neko vrijeme smatra Milanović, kojega će, da priča bude paradoksalna, na idućim izborima ponovno podržavati njegov SDP. Raspudića bi, pak, na izborima za predsjednika, uz dio desničara i njegovih Hercegovaca, mogao podržati i dio Crkve, tim više što njega i njegovu suprugu godinama povezuju s tajanstvenom organizacijom Opus Dei koja se u hrvatskim medijima posljednjih godina spominje rijetko i u različitim kontekstima.

Jedan dio medija tvrdio je kako ova tajnovita organizacija koja djeluje u Zagrebu predstavlja opasnost za državnu sigurnost jer se službeno bave društveno korisnim djelima, ali u svoje redove regrutiraju ljude od utjecaja, poput, primjerice, političara ili tajkuna. Pozivajući se na izvore iz obavještajnih krugova, pojedini su mediji pisali kako Opus Dei pokušava postaviti svoje simpatizere u vrhove najvažnijih državnih institucija, a njihovim članovima označavani su i članovi Hrvatskog katoličkog zbora Mi koje je okupljao župnik crkve blaženog Marka Križevčanina, pokojni Josip Jurak. Među istaknutim članovima spominjani su Tomislav Karamarko, ali i ljudi poput Nevena Jurice i Jurja Jezerinca. S ovom organizacijom povezivan je i Mirko Norac, ali i braća Tolj, general Ivan i župnik Mario Tolj.

U dijelu medija nagađalo se da je Opus Dei blizak šefici inicijative “U ime obitelji” Željki Markić, koja je pak bliska bračnom paru Raspudić, a tvrdilo se i kako se u njezinoj vili na Šipanu povremeno okupljalo članstvo te organizacije, no ni za što od toga ne postoji službena potvrda, baš kao što se nikada formalno nisu potvrdila nagađanja da i iza “Hoda za život”, ali i iza posljednjih molitvi na glavnome zagrebačkom trgu stoji Opus Dei. Valja napomenuti kako je Opus Dei od početka svojeg djelovanja u našoj zemlji medijski prisutan, njihovi članovi prisutni su u medijskom prostoru, a organizaciju je moguće pronaći i na društvenim mrežama.

Nije poznato kako točno funkcioniraju, ali se predstavljaju kao organizacija koja se zalaže za potragu za Bogom u svakodnevnom životu s naglaskom na zajednici i obitelji, a vrlo im je važno obrazovanje pa nije čudno što je Raspudićeva supruga na njihovim susretima držala predavanja. Predavao je zainteresiranima i Božo Skoko, a jedna od predavačica je i Marijana Petir, ali i sam Raspudić koji slovi kao jedan od omiljenih predavača. Zanimljivo je kako Raspudići u svojim imovinskim karticama ne daju naslutiti da su povezani s tom organizacijom, no na njihovim stranicama moguće je vidjeti fotografije s raznih predavanja, uključujući i ona koja su održavali novinarka Višnja Starešina, poznati nogometaš Dario Šimić, ali i menadžer Đuro Horvat.

Zanimljivo je napomenuti da Opus Dei u Zagrebu djeluje preko Kulturnog centra Gradec, a zbog svojih veza s tom organizacijom Raspudić će zacijelo na predsjedničkim izborima dobiti potporu dijela klera, ali i dijela raznih drugih udruga koje su usko povezane s Crkvom. Kako Raspudić slovi kao čovjek bez dlake na jeziku i dosjetljiv, britak političar, tako mu u njegovoj Hercegovini nisu svi skloni pa ga, kao i premijer Plenković u svojim istupima, nazivaju prevrtljivim.

Financijski interesi

“Kad je riječ o vašem doprinosu razvoju, sjećam se 2011. kad smo radili na pripremi Hrvatske za referendum za članstvo u EU-u. Došli ste u Ministarstvo vanjskih poslova s idejom da ćete vi i još dvojica biti brokeri i organizatori javne rasprave. Shvatio sam tada vaše ambicije. Netko tko ne postoji dođe prije samog referenduma s idejom da bi bio organizator javne rasprave, da se čuju glasovi za i kontra. Koliko pretenciozan moraš biti, doći u Ministarstvo nekomu tko je cijelu karijeru proveo na toj temi, i reći – sad bih ja bio moderator. Meni se to učinilo nevjerojatnim, ali sam onda shvatio s kim imam posla. Takva pretencioznost se reflektira u svemu što ste radili na HDZ-ovoj Akademiji i ondje uzimali pare. Onda ste postali Milanovićev fan pa ste sad polumostovac. Ne znam u biti što ste. I vi dovodite u pitanje strateška postignuća Vlade koja će biti generacijska ostavština. Vaš antieuropski stav reflektirao se i na pitanju Rusija – Ukrajina, očito i na Schengenu. Kamo biste vi to nas odveli? Koja je vaša alternativa? Dajte nas prosvijetlite”, rekao je premijer Plenković prije nekoliko tjedana aludirajući na to da je Raspudić u politici isključivo iz financijskih interesa, no s obzirom na sve HDZ-ove afere i kontroverzije, takve premijerove teze zvuče šaljivo, a hoće li vladajućima i iduće godine, koja će biti izborna, biti do šala, vidjet ćemo.