RASPUDIĆ UZEO NOBILA ‘NA ZUB’! Začuđeni Nino nije štedio ni generala Gotovinu pa sve objasnio od bitka: ‘To bi bio katastrofalan potez’

Autor: D.V

Komentiranje inicijative za pomilovanje Perkovića i Mustača nije promaklo ni Nini Raspudiću, koji je, kao i uvijek, imao što za reći.

Problemu je za početak Mostovac pristupio filozofski.

“Dobro je biti milosrdan, ali treba znati što je milosrđe. Milosrđe mora to raditi dragovoljno i ne pod prisilom. Na milosrđe mogu pozvati eventualno žrtve ubojica. Milosrdan mora biti onaj koji je moćniji od onoga kome iskazuje milosrđe. U Hrvatskoj to je još uvijek nejasno jesu li to nemoćni starci na kraju života ili su moćnici koji vuku konce”, objašnjava Raspudić značenje ove riječi pa prelazi na nešto konkretnije analize.

“Gotovina nije suveren u Hrvatskoj. On može iznijeti mišljenje. To je njegovo pravo”, napominje Raspudić za RTL i dodaje da je generalova izjava pogrešna jer u njoj “nije prisutan niti jedan element milosrđa”.

Potom prelazi na odvjetnika.

“Puno ljudi se zaplelo u kontradikcije sa samima sobom. Anto Nobilo je bio tužitelj u postupku protiv Artukovića koji je imamo 90 godina i dovukli su ga u sudnicu na nosilima. Oni su sudili biljki to je bio ishlapljeli starac koji ništa nije razumio. A ovaj je 15 godina mlađi i priseban”, smatra pa donosi svoj konačni sud:

“Mi smo protiv ovog pomilovanja jer stvari tu nisu razriješene. To bi bio katastrofalan politički i potez. Ova tema služi za odvraćanja pozornosti od bitnih tema u Hrvatskoj”.

Kaže i da nije siguran tko je “ovo sve zakuhao”.

“Umjesto da pričamo o kriminalu i optužnicama HDZ-a, mi pričamo o uvredama predsjednika i premijera”, za kraj će Mostovac.