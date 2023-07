Raspudić ušao u Most, supruga ostala po strani?! Uhvatili ga u nezgodnom trenutku: ‘Nisam uzeo iskaznicu’

Autor: Dnevno.hr

Naizgled rutinsko gostovanje Nine Raspudića na N1 televiziji pretvorilo se u poprilično nelagodu situaciju kada ga je voditeljica zamolila da se “konačno razriješi jedna dilema” pa ga je vrlo jasno upitala “jeste li sada član Mosta?”.

A onda se nasmiješeni Nino krenuo izmotavati, kako bi se reklo u narodu.

“Nisam još uzeo tu člansku iskaznicu, ali može se reći… Mi smo jedno”, počeo je bacati floskule Raspudić. Voditeljica ga je ponovno prekinula i vratila se na prvotno pitanje na koje nije dobila jasan odgovor: “Ali ste se učlanili? Samo da razjasnimo jer mi nije jasno, jeste li ušli u stranku?”





“Formalno nisam uzeo iskaznicu, ali sam se deklarirao službeno u Saboru kao saborski zastupnik Mosta. Svi su se osipali u oporbi, a mi smo jedini klub koji je porastao i još smo homogeniji”, pohvalio se Nino novinarki.

Dodao je onda u maniri pravog političara i kako nikad još nije bio član nijedne stranke: “Ako ikad budem imao ičiju iskaznicu, to će biti Most“.

Misterij oko članstva

Pogled na internetsku stranicu Sabora govori pak da Raspudić ne treba čekati iskaznicu. Naime, iz javnih saborskih podataka razvidno je kako je Raspudić dio kluba Mosta kao njihov član, dok se njegova supruga vodi kao nezavisna zastupnica koja je tek dio saborskog kluba. Već su krenule i šale na taj račun pa se neki pitaju je li Nino Raspudić prvo htio objaviti supruzi ‘sretnu vijest’ pa su mu novinari poremetili planove. Kako god bilo, iz nekog razloga se stvorio misterij oko njegovog članstva u Mostu.

Osim toga, na stranici Sabora jasno piše da se Raspudićev status promijenio još u davnom siječnju.

“Zastupnik je dana 27. siječnja 2023. dostavio obavijest da prestaje biti nezavisnim zastupnikom te nastavlja obnašati zastupničku dužnost kao član parlamentarne stranke Most”, da preciziramo…









Foto: Screenshot

O koaliciji Mosta i SDP-a

Govorio je Raspudić na N1 i o mogućoj koaliciji Mosta i SDP-a, koje je (bio) zagovornik, no ni tu nije bio puno odriješitiji. Na pitanje o mogućnosti formiranja predizborne koalicije Mosta i SDP-a, Raspudić je odgovorio kako bi se SDP prvo trebao definirati.

“Imaju vođu Peđu Grbina koji se ponaša kao da je šef Možemo, no ni to mu nije pomoglo. Kad bi on prihvatio realnost, dao ostavku i prepustio poziciju nekome tko bi njegovao tradicionalne lijeve politike, mogli bismo razgovarati. Ali čini mi se da Grbin vuče SDP u smjeru lijevog ekstrema u kojem je Možemo, a koji ga je odbio”, zaključio je Raspudić u svom gostovanju na N1.