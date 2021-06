Raspudić prvi put pohvalio premijera Plenkovića? ‘Mislim da je to dobra odluka’

Autor: Sanja Plješa

Saborski zastupnik Nino Raspudić za N1 je govorio o pravomoćnoj presudi ratnom zločincu Ratku Mladiću.

“Nije gotovo dok nije gotovo i pravomoćna presuda će se izreći u utorak, ali nema elemenata koji bi ukazivali na suprotno osim potvrđivanja prvostupanjske presude”, rekao je Raspudić.

“Ono gdje vidim veliki problem je rad Haškog suda, očito se htjelo osuditi neke ljude kod kojih se ne može dokazati zapovjedna odgovornost. Zašto se kod generala Perišića koji je govorio koji će kvart granatirati, nije pristupalo kako treba nego selektivno. Dosta ljudi Haški sud doživljava kao nekom vrstom političkog instrumenta. Dobrim dijelom se taj sud doživljavao kao sredstvo za modeliranje geostrateških odnosa u jugoistočnoj Europi”, rekao je Raspudić.

O Milanoviću i Tomaševiću…

Osvrnuo se i na proslavu Oluje i argumente koje nudi predsjednik Zoran Milanović da se proslava preseli u Glinu.

“Razumijem njegove argumente, ali ima i dosta argumenata o tome zašto treba ostati proslava u Kninu. Ajmo reći metaforički, ja sam katolik, a on protestant. Postoji nešto što se naziva tradicija i običajnost i u tom smislu treba uzeti tradiciju i to je metaforički rečeno katoličko razmišljanje. Smatram da treba svake godine to obilježavati u Kninu, ali ne bi bilo loše da se u poslijepodnevnim satima toga dana, proslava obilježi i u nekim drugim mjestima”, istaknuo je Raspudić.

O odnosu predsjednika i premijera odgovorio je kako mu se čini da će “tako ići do kraja njihovih mandata”.

Što se tiče nabave aviona, Raspudić je naglasio da je Plenković donio dobru odluku te da bi bila “dobra odluka i da se odlučio za američke avione”.

“Odluka je ta donesena i dobro da je donesena i čini mi se da je u tome bila suglasnost predsjednika države i Vlade”, rekao je Raspudić.









Osvrnuvši se na novu vlast u Gradu Zagrebu odgovorio je kako “mu se nije svidjelo ono što je čuo od Tomaševića, a to je da će morati angažirati vanjske stručnjake za analizu financijskog stanja”.

“Gdje su sada ti njegovi umovi o kojima je govorio cijelo vrijeme u predizbornoj kampanji? Sad odjednom mora angažirati vanjske suradnike, a rekao je da nema više angažiranja nikoga izvana. Smatram da je to u kontradikciji s njegovom kampanjom. Bilo mi je čudno kako su mu na sastanku uručili 2000 stranica o poslovanju Grada, a on je već nakon 10 minuta rekao da je stanje lošije od očekivano. Kako je mogao u tako kratko vrijeme to saznati. Hoćemo li sada uvesti kult ličnosti?”, istaknuo je Rapsudić.

Dodao je kako “u Skupštini imaju tri čovjeka koji su vrlo motivirani”.