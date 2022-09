RASPUDIĆ OTKRIO ‘TAJNU’ GIORGIE MELONI! Nino je očaran: ‘Ona je veća Europljanka od Ursule von der Leyen’

Nakon što je u nedjelju na talijanskim izborima premoćnu pobjedu odnijela desna koalicija predvođena Giorgiom Meloni, mnogi u Hrvatskoj se pitaju prijeti li nam rast talijanskog nacionalizma i teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj.

Saborski zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić je u HRT-ovom Otvoreno rekao kako je Meloni dobitnica izbora, što je bilo i očekivano, iako možda ne u ovolikoj mjeri.

“Gubitnik je Liga Mattea Salvinija. Liga je napravila čudesnu stvar. To je stranka koja je nastala kao prosvjed protiv korumpiranog establišmenta koncem ’80-tih, početkom ’90-tih kao Sjeverna liga koja je smatrala da je Rim lopovski grad. Bila je protiv odljeva novca sa Sjevera na neradnički Jug. Kasnije postaju samo Liga i šire se na cijelu Italiju, uključujući jug. Međutim Meloni ih je progutala, unatoč tomu što su slične stranke, no Meloni je bila dominantna. Uspjela ih je uvjeriti da je lider – da stvarno misli i osjeća to što govori. Salviniju je došlo glave i to što je Liga je participirala u ovoj čudnoj Draghijevoj vladi gdje su bile stranke od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog spektra, dok je Meloni ostala izvan te vlade. Očekujem da će se stranka Pet zvijezda etablirati kao glavna oporba novoj vlasti, a ne blijeda ljevica koja ne zna što hoće. Otužna je bila bezidejnost ljevice, osim pumpanja paranoje od fašizma”, kazao je Raspudić dodavši da da će Berlusconijeva ekipa biti važan izbor kadrova. Smatra da će i Liga i Berlusconi ostati do kraja, ali će zatezati tako da “Meloni neće imati u potpunosti odriješene ruke”.





Prošlo svršeno vrijeme

Što se tiče hrvatsko-talijanskog konflikta vezanog uz vraćanje hrvatskih teritorija Italiji kaže da je to prošlo svršeno vrijeme.

“Nas puno više treba brinuti izjava Ursule von der Leyen koja je rekla da ima alate za rješavanje problema u slučaju da talijanska politika postane nepodobna. Da se prijeti fondovima, usred jedne izborne kampanje, jednoj demokratskoj državi. Imat ćemo novi SSSR”, istaknuo je Raspudić dodajući da je Meloni veća Europljanka od Ursule von der Leyen.

“Da bismo razumjeli zašto je Meloni dobila izbore, Pet zvijezda dobilo izbore, a Salvini izgubio iako je bio dio te bolesne koalicije od krajnje desnice do krajnje ljevice na čelu s briselskim činovnikom Draghijem moramo razumjeti da su Talijani siti da im se nameće vlast. Dobra vijest za Italiju je da je Italija dobila političku vladu nakon godinu i pol koju su izabrali Talijani, kakva god ona bila. Sa zavišću gledam na odaziv od 65 posto”, istaknuo je Raspudić naglasivši kako je upravo to razlog jačanja nacionalizma u Europi.

“Europska ljevica se potpuno udaljila od radnika i radničkih prava i biračko tijelo postaje njihova srednja i viša klasa”, rekao je Raspudić.