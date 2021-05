RASPUDIĆ OTKRIO S KIM NEĆE KOALIRATI: Zašto bi formirali vlast s tom ekipom? Skakali bi sami sebi u usta!

Autor: Mia Peretić

Saborski zastupnik Nino Raspudić komentirao je kampanju za lokalne izbore.

Osvrnuo je na objavu MUP-a da je na dan izbora u Hrvatsku dozvoljen ulazak svim hrvatskim državljanima bez testa.

Kako tvrdi premijer Plenković, time se ništa ne mijenja.

“Povjerovao bih Plenkoviću da on u zadnjih pet godina koliko je na vlasti čini sve da bi građanima omogućio glasovanje na izborima. Sigurno im nije motiv općenita vrijednost i omogućavanje što veće participacije. Radi se o političkom voluntarizmu, oni to mogu jer kontroliraju Stožer preko ministra unutarnjih poslova koji je na čelu Stožera. Očito je riječ o biračima koji će glasati za njih. Ovaj put nije to samo dio iz BiH, nego u suradnji s Pupovcem i dio birača koji dolaze glasovati za SDSS i HDZ mogu to činiti”, rekao je Raspudić na N1.

Komentirao je proteklu kampanju, navodeći da živimo u ‘nenormalnoj situaciji’. Dodao je da sumnja da će toliko građana izaći na predstojeće lokalne izbore u Hrvatskoj.

“Vladajuća nomenklatura čini sve da tu izlaznost obori jer njihova će klijentela svakako izaći na izbori. Njima je u interesu oboriti izlaznost, a nama koji želimo promjene cilj je podići izlaznosti”, rekao je Raspudić i apelirao na građane da glasaju.

‘Nemojte da drugi određuju umjesto vas’

“Glasajte za bilo koga, ali nemojte da drugi određuju umjesto vas”, poručio je.









Istaknuo je da Most sigurno ulazi u zagrebačku skupštinu, a komentirao je i s kim neće koalirati.

“Nećemo koalirati s HDZ-om i strankom BM 365. Nismo zadovoljni kako se upravljalo Zagrebom godinama i zašto bi formirali vlast s tom ekipom. Skakali bi sami sebi u usta. Što se tiče drugih političkih aktera, sačekajmo da se formira skupština i da stručni timovi sjednu i porazgovaraju i pokušaju napraviti jedan okvirni program za grad Zagreb koji će se ticati prije svega komunalnih problema, a brojni su”, istaknuo je Raspudić.

O Jandrokovićevim kupaćim gaćama

Osvrnuo se na objavu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je na Facebooku podijelio svoju fotografiju u kupaćim gaćicama. Raspudić je takav potez ocijenio skandaloznim.









“Ovo mi nije bilo nimalo duhovito, mislim da srozava samu funkciju predsjednika Sabora”, zaključio je Raspudić.