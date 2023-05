RASPUDIĆ IZAZVAO RAZDOR U SDP-u! Možemo prigovara i zbog Milanovića: Pregovori na čekanju

Autor: Iva Međugorac

Možda nisu sami na svijetu, ali SDP-ovci bi uskoro mogli ostati sami u političkoj areni, jer ideja o pronalasku koalicijskih partnera s kojima su trebali ugroziti premijera Andreja Plenkovića i njegov HDZ još nije zaživjela. Svoje nekadašnje kolege Peđa Grbin svojevremeno je protjerao u vlastiti zastupnički klub, a oni su u međuvremenu osnovali Socijaldemokrate. Oni pak za suradnju s Grbinovom strankom ne žele ni čuti, što premijer Plenković koristi pozivajući Socijaldemokrate da mu se pridruže već nakon idućih parlamentarnih izbora na koje je SDP planirao izaći s platformom Možemo. No kako za sada stvari stoje oni za ovu suradnju ipak nisu otvoreni kao što se to na prvu činilo, što se to možda moglo zaključiti iz njihovog odnosa u Zagrebu kojega je naprasno prekinuo bivši šef gradske organizacije Viktor Gotovac.

SDP-ovci u nezavidnom položaju

Odnose s Gotovcem Grbin je raskinuo kako bi otvorio vrata nacionalne suradnje s Možemo, a oni koji su upućeni u događanja na lijevoj političkoj sceni kažu da bi Grbinu svi planovi mogli pasti u vodu mada on Možemo neumorno poziva na pregovore i dogovore, s tim da pri tome ipak ne odustaje od ideje da baš on bude kandidat za premijera. Nedavno je potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić dao naslutiti da bi oni na izbore ipak mogli samostalno kao što uvijek idu, ali su eto ipak spremni prihvatiti stvaranje novog lijevog bloka. Kada to uvijek SDP-ovci idu samostalno na izbore Hajdaš Dončić nije definirao, jer to niti nije moguće pošto je SDP posljednjih godina na izbore uvijek izlazio u koalicijskim paketima, koji su se nerijetko pokazivali kao promašaji pa ih je tako primjerice HNS napustio ulazeći u koaliciju s Plenkovićevim HDZ-om, a Anka Mrak Taritaš sa svojim Glasom odlazeći u Centrov zastupnički klub.





Tek ujesen SDP očekuje nastavak pregovora s Možemo, no u SDP-u baš od toga strahuju.

”Sve stavljamo na kocku radi te koalicije umjesto da radimo na sebi, eksponiramo svoje ljude i gradimo jake kandidate za izborne liste. Grbin vodi pogrešnu politiku i moljaka ljude iz Možemo za suradnju, to je nedopustivo i na kraju krajeva za SDP čak i sramotno posebice sada kada nam je nakon Varaždina rejting ipak počeo oživljavati. Nejasno je zašto nas Grbin svodi na podružnicu stranke Možemo koja je također u nezavidnom položaju zbog Tomaševićevih poteza u Zagrebu”, kaže naš sugovornik iz SDP-a u kojem strahuju od novih bolnih udaraca pošto se spominje opcija da bi stranku mogao napustiti Zlatko Komadina koji bi se u osmoj izbornoj jednici trebao pridružiti Socijaldemokratima kao nezavisni kandidat. Taj bi primjer, kaže mogao slijediti i utjecajni krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, a sve to moglo bi SDP-u donijeti i novi pad od kojeg u stranci strahuju baš kao što strahuju da bi se to na izborima moglo preliti i na manji broj mandata.

Oprez u Možemo

U Možemo su prema SDP-u rezervirani uz ostalo i radi njihovih koketiranja s Mostom, odnosno Ninom Raspudićem koji im se već nudio za suradnju. Raspudić je, podsjetimo, blizak s predsjednikom Zoranom Milanovićem pa uz ostalo i radi toga čekaju s definiranjem koalicije, jer smatraju uz ostalo i da bi se Grbin trebao ograditi od politike koju promovira predsjednik Milanović, što Grbin ipak nije u stanju učiniti. Dok razmatraju suradnju na nacionalnoj razini s SDP-om u Zagrebu je Tomaševića nakon Radničke fronte napustila Zelena alternativa-Orah koja je napustila klub Možemo-Zagreb je naš-Nova ljevica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, nezadovoljna načinom na koju funkcionira njihov klub, a.li i nezadovoljni svojom pozicijom u istom.

Prvi čovjek zagrebačke organizacije ORaH-a Teodor Ostojić kazao je da su klub gradskih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini napustili u skladu s odlukom gradske organizacije tijela stranke, a gradski zastupnik te opcije djelovati će pak kao nezavisni u sklopu skupštinske većine. “Naša je uloga sukladno odnosu snaga u samom klubu bila zanemariva, te ne smatramo da trebamo prisvajati zasluge ni snositi rizike bez mogućnosti jasne artikulacije naših stavova”, rekao je Ostojić te dodao da izlaskom iz kluba dobivaju prostor za predstavljanje svojih ideja za Zagreb.”Želimo nastaviti suradnju s našim saveznicima i dalje, i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj, jer smatramo da je već i sada donijela mnogih pozitivnih promjena u našoj zemlji, ali isto tako želimo jasno artikulirati naše zelene stavove”, porulio jeje predsjednik Zelene alternative – ORaH-a Zorislav Antun Petrović te istaknuo da “bez zelenih politika naš planet nema budućnosti”.