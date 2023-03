RASPUDIĆ IZAZVAO RAZDOR U MOSTU! Dio članova kipti: Oni imaju glavnu riječ, a uopće nisu u stranci

Ideološki moratorij, jedna je to od sintagmi koju je u političkom prostoru nametnuo nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić nastojeći na taj način Most na čijim je listama ušao u sabornicu spojiti u veliku koaliciju sa ostalim oporbenim opcijama lijevog, i liberalnog ideološkog predznaka. Da ne bi imao ništa protiv velike koalicije Raspudić je ponovio i ovih dana, kada ga se počelo spominjati i kao Mostova izglednog predsjedničkog kandidata.

Velika koalicija za rušenje HDZ-a

Zanimljivo je pak podsjetiti kako Raspudića nerijetko spominje i premijer Andrej Plenković koji ga smatra produženom rukom predsjednika Zorana Milanovića, svojega ljutog neprijatelja s kojim mjesecima ne uspijeva pronaći zajednički jezik. Zajednički jezik s Milanovićem Raspudić je uspio pronaći do te mjere da se jedno vrijeme baš njega spominjalo kao kandidata za premijera u slučaju da se oformi takozvana velika koalicija za rušenje HDZ-a. Iako po svemu sudeći od velike koalicije neće biti ništa baš radi toga što se SDP, Možemo i ostale opcije uključujući i Most nisu uspjele usuglasiti oko toga tko će ih predstavljati kao kandidat za premijera, u Mostu su se svejedno počeli pripremati za parlamentarne izbore.

Dio članova stranke smatra kako je najbolji put za Most onaj kojim su zapravo već prošli– na parlamentarne izbore trebaju izaći kao samostalna politička opcija, ali i kao stranka desnog centra. Na taj se način prema tezama naših sugovornika moraju definirati te ovoga puta od svojih načela ne smiju odustajati kao što je to bio slučaj nakon parlamentarnih izbora na kojima je Božo Petrov pregazio vlastito obećanje ovjereno kod javnog bilježnika ulazeći u koaliciju s HDZ-om.





Nakon toga Most se osuo i sveo na svega nekoliko zastupnika, a pridružili su im se Nino Raspudić i njegova supruga Marija Selak Raspudić koji se doduše nisu učlanili u stranku, što im dio Mostovaca počinje zamjerati. ”Oni nisu članovi stranke, a Raspudić ne prestaje istupati u ime Mosta i pozivati na veliku koaliciju, to se nije smjelo dogoditi, s takvim izjavama treba paziti. Mi se time zamjeramo svojem biračkom tijelu, a novu bazu teško da ćemo moći stvoriti”, tvrdi naš sugovornik iz Mosta te dodaje da se ponekad stječe dojam da je bračni par Raspudić u Mostu dominantniji i od šefa Bože Petrova, ali i od Nikole Grmoje.

”U redu je ukazivati na HDZ-ove afere i kriminal, zato jesmo u sabornici, no dalje od toga ne bi smjeli ići. Vidite da su nas birači nedavno u Rijeci već počeli kažnjavati, stvara se i taj Most 2 koji će nam bez obzira na sve što se tvrdi biti konkurencija, a mi počinjemo gubiti smjer. Iz javnog prostora je nestao Zvonko Troskot, naši zastupnici se ne spominju, nismo uspjeli isprofilirati nove ljude za liste na parlamentarnim izborima, ali su Raspudići uvijek i u svemu u prvome planu. Možete primijetiti da se znatno manje čuje i Miru Bulja” konstatira naš sugovornik.

Mostu neprihvatljivo ujedinjenje desnice

Dok s jedne strane Raspudić zagovara veliku oporbenu koaliciju sa strankama koje ideološki nemaju doticaja s Mostom, i čiji su se predstavnici od takve opcije već ogradili, u Mostu u kojem ovaj bračni par ima vrlo važnu ulogu uopće se ne razmatra mogućnost velike desne koalicije i takozvanog ujedinjenja desnice, što dio Mostovih članova također zamjera svojem vodstvu.

”Nama je dakle prihvatljivija Sandra Benčić nego recimo Ivan Penava, kako se mi u to možemo spojiti, i tako bi od naših birača nakon takve suradnje birao Most. Mi smo tradicionalna, demokršćanska opcija, stranka se ne može graditi bez ideologije, a mi ideološki ni na koji način ne pristajemo ni uz SDP, ni uz Možemo. Nisu teme koje su za politiku bitne samo gospodarske, ima i onih koje su ideološke i koje se odnose na primjerice zdravstvo, školstvo. Ne može se to zanemariti, niti je takvo što nevažno”, smatra naš sugovornik.

Svoja smatranja i stavove o ideološkom moratoriju nedavno je pak objasnio i sami Raspudić tijekom gostovanja na N1 televiziji.

“To je bio odgovor na hipotetsko pitanje, ali zanimljivo je koliko je bure i prašine podigao i koliko se to krivo intepretiralo”, kazao je Raspudić i dodao da je njegov odgovor bio na pitanje bi li Most mogao s lijevom oporbom nakon izbora formirati vlast i u kojim uvjetima te da je odgovorio da s ljevicom Most nema dodirnih točaka i da Most ne može s lijevim strankama formirati političku vladu. “Eventualno, teoretski ono što se može, je dogovoriti jednu tehničku, prijelaznu vladu, koja će donijeti par nekih odluka i bitnih reformi poput donošenja novog izbornog zakona, imenovanja Glavnog državnog odvjetnika, smjene glavnog ravnatelja HRT-a i donošenja novog zakona o HRT-u te donošenja ‘lex Macan’ kojim će se zabraniti ministarstvima i javnim poduzećima da angažiraju vanjske PR agencije i da se poduzeća koja su monopolisiti u državnom vlasništvu oglašavaju u medijima”, objasnio je Raspudić.