RASPUDIĆ ISKRITIZIRAO ŠKORU: Evo što mu najviše zamjera! Objasnio je i što mu je užasno iritantno kod Milanovića

Autor: Dnevno

U emisiji Peti dan komentatori Nino Raspudić, Petar Tomev Mitrikeski i Lana Bobić komentirali su predsjedničke izbore i kandidate. Istaknuli su da bi Kolindi Grabar-Kitarović i Milanoviću bilo bolje da su na izbore izašli kao nezavisni kadnidati, da se Škoro ne snalazi najbolje i da je međuostalim nedorečen, Kolakušić je opasan jer je populist, a Dalija Orešković se ne može shvatiti ozbiljno.

Petar Tomev Mitrikeski sastavio je listu osoba koje su najavile kandidaturu te ih je poredao po ozbiljnosti. Kratko se dotaknuo svih kandidata.

Kolindu Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića smatra ozbiljnim pretendentima iza kojih stoje jake stranačke mašinerije. Smatra da Miroslav Škoro ima potencijal skupiti snažnu predizbornu mašineriju do početka kampanje. Kolakušića i Pernara svrstao je u radikale i antisistemske kandidate.

Dotaknuo se, između ostalih, i Dalije Orešković i Anto Đapića.

“Siguran sam da će se zbog ovoga što ću reći ljudi naljutiti. U kategoriju diletanata svrstao bi one koji su silno željni i imaju neke potencijale, pametni su i nisu bezveznjaci, ali za koje je očito da ne shvaćaju da ne mogu dobiti izbore. To je gospođa Orešković.”





“Imamo dalje one koji dolaze po službenoj dužnosti, a to je gospodin Anto Đapić. On je vjerojatno tu jedna karta HDZ-a da malo pomrsi račune Miroslavu Škori.”

Nino Raspudić o kandidatima

Nino Raspudić je u kontekstu predsjedničkih izbora spomenuo i unutarstranačke izbore u HDZ-u. “Plenkovićeva pozicija nije čvrsta, u toj mjeri da se čak govori o mogućnosti da Plenković raspiše prijevremene parlamentarne izbore u trećem mjesecu da bi preduhitrio svoj poraz od Stiera na unutarstranačkim izborima.

Nakon tih izbora može se nadati sklapanju velike koalicije s SDP-om čemu sve vodi pa onda opstati na unutarstranačkim izborima.”

Plenković ima problem bez obzira na eventualnu pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović

Pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović za Plenkovića, smatra Raspudić, ima i pozitivne i negativne posljedice.

“S jedne strane, naravno da njima odgovara da njihova kandidatkinja pobjedi. Ali s druge strane, pobjedi onda onaj krug njoj bliskih ljudi u HDZ-u silno jača s obzirom na Plenkovića koji se sa svojom listom pokazao kao luzer.”

Raspudić smatra da je upravo Milanović političar koji SDP-u omogućio da ostvari najveći potencijal, suprotno od onoga što misle njegovi kritičari.

“Čini mi se da bi Milanović ipak imao bolje šanse da je išao kao neovisni kandidat, a da su ga onda podupirale bliske stranke. Čini mi se da je zaglavio u nekakvoj staroj političkoj kaljuži SDP-a i hrvatske pseudoljevice.

“Ja ne mrzim, a vi ste mrzitelji”

Posebno mi je iritantan njegov slogan ‘Normalno’”, ističe Raspudić. U tom sloganu vidi totalitarističke tendencije.

“Radi se o srozavanju priče s političkog na područje biološkog ili psihijatrijskog, sugerirajući ‘mi smo normalni, a vi nenormalni’”, ponovio je Raspudić.

“To su vam kao one poruke ‘ja ne mrzim’. Evo, ja ne mrzim, a vi koji po bilo kojoj stvari mislite drugačije od mene, vi ste mrzitelji”, ističe Raspudić.

Škoro je mlak

Škoro je iskoristio nezadovoljstvo konzervativnih i nacionalno svjesnih glasača s Plenkovićevim HDZ-om, smatra Raspudić. Međutim, dodaje da bi se trebao baviti i nekim drugim temama, posebno socijalnim.

“Tu je podrška Mosta otvorila nekakva vrata i prema toj vrsti tematike, koju Škoro, čini mi se, nije dobro i na vrijeme iskoristio. Budući da je Mislav Kolakušić dosta čekao s ulaskom u kampanju, a Kolakušić pokriva tu priču, smatram da je Škoro trebao puno ranije snažno naglasiti te teme.

Ovršene, blokirane, kako ljudi žive, zašto mladi iseljavaju, što se može po tome napraviti”, ističe Raspudić.

“S druge strane, i na ovim desnim svjetonazorskim temama na koje cilja ostaje mlak i nedorečen. Nešto kaže ali uvijek je tu nekakav ‘ali’, koji ga nekako vraća u mategranićevski centar.”

Marginalna Dalija Orešković i antikorupcija

“Najzabavniji dio do sada kada je marginalna kandidatkinja Dalija Orešković optužila Kolindu Grabar-Kitarović za plagijat. Govorim marginalna jer se ona politički izvagala. Iako je imala golemu medijsku podršku, dobila je mizeran rezultat na europarlamentarnim izborima.”

“Da vidim što je plagirala? Osim nekih stvari s ovlastima, ali glavna stvar je antikorupcija. Pa antikorupcija je hit sezone, modni trend koji je probio Kolakušić”, ističe Raspudić.

“Čak i SDP je izašao s antikorupcijom, što je dovelo do toga da im se notorni HDZ smije”, rekao je Raspudić.

Lana Bobić zabrinuta zbog Kolakušića

Lanu Bobić zabrinjava Kolakušićev populizam i najave usmjerene prema koncentraciji sve moći u jednu osobu. Tada je Mitrikeski ponovio da na Kolakušića gleda kao na radikala, na što je reagirao Raspudić.

“Ono što je meni intrigantno kod Kolakušića je izjava da kada dođe na vlast da će u zatvor 20 tisuća ljudi. Ali ne možeš precizno unaprijed to znat”, rekao je Raspudić, na što su se komentatori nasmijali.

“Ti možeš reći da ćemo dovesti u red pravosuđe, MUP, da ćemo sve istražiti i da će ljudi koji trebaju ići u zatvor. Ali to će možda biti 10 tisuća. Možda će biti 40 tisuća. Al ne možeš obećati konkretnu brojku”, sa smiješkom dodaje Raspudić.

