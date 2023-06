Raspudić i Milanović nastavljaju s paktom protiv Plenkovića: Jedna Grbinova izjava vrlo je znakovita

Autor: Iva Međugorac

Već se neko vrijeme u anketama Mostov rejting topi, a i dio članova te stranke tu svoju poziciju pripisuje Nini Raspudiću koji po svemu sudeći ni nakon internih kritika nije odustao od ideje o velikoj koaliciji odnosno Vladi u kojoj bi se uz SDP našla i stranka Možemo koju predvode zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i popularna zastupnica Sandra Benčić koja je u više navrata jasno dala do znanja da Možemo ne želi nikakvu koaliciju s Mostom, na kojoj navodno u pozadini radi i predsjednik Zoran Milanović jer smatra da samo na ovaj način ujedinjena oporba može ugroziti poziciju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i njegova HDZ-a.

Nisu ni u Mostu svi oduševljeni velikom koalicijom

No, ako Raspudić nastavi inzistirati na ovakvoj vladi, koja prema njegovim tezama ne bi imala ideološki predznak posebice sada u predizborno doba, to bi se o glavu moglo obiti upravo Mostu kojeg on javno predstavlja mada formalno nije član te stranke čiji šef Božo Petrov primjerice nikada tako glasno kao Raspudić nije progovarao o ovoj opciji koju je Raspudić zazivao u nekoliko navrata izazivajući nezadovoljstvo i među Mostovcima, posebice onima koji su toj stranci pristupili smatrajući ih predstavnicima političke desnice.

”Jasno je da to ne bi mogla biti politička vlada, ali može se postići dogovor između ljevice i desnice da se privremeno podrži jedna prijelazna, tehnička vlada koja bi provela nekoliko reformi, koje bi bile od krucijalne važnosti”, rekao je Raspudić u Večernjem listu i dodao:





“Ljevica mora shvatiti da na ovaj način ne varaju svoje birače, jer to ne bi bila politička vlada.” To što Raspudić progovara teško se prihvaća u Mostu međutim oni bliski bračnom paru Raspudić tvrde da je sve to dio strategije jer Most u suprotnom teško da se može nadati vladajućim pozicijama, posebice kroz koaliciju sa HDZ-om u kojem za ovu opciju više nitko ne želi ni čuti.

U HDZ-u su uvjereni da je sve to što se kuje u oporbi zapravo Milanovićevo maslo, kojim želi ugroziti Plenkovićevu poziciju, ali isto tako oni bliski premijeru Plenkoviću drže da Mostu takvi politički manevri neće poći za rukom, već da će upravo suprotno time samo ugroziti vlastitu poziciju.

‘‘To što Raspudić promovira je besmisleno, u politiku ne možete ulaziti bez ideologije, niti može postojati neka takva Vlada. To nema i ne postoji nigdje, a osim toga oni u Možemo i SDP-u se ni sada ne mogu dogovoriti oko koalicije, a ideološki su srodne stranke kako bi se tek dogovorili s Mostom. Tko bi u takvoj Vladu bio predsjednik, kako bi ga se uopće i biralo’‘, nabraja naš sugovornik blizak premijeru te dodaje da bi se u takvoj koaliciji teško odredila ne samo imena ministara, već i sama ministarstva.

Plenković nije previše zabrinut

”Vlada je zadužena za zdravstvo, mirovinski sustav, obrazovanje, nije jasno kako Raspudić misli da oni djeluju po ovome pitanju, a ako se na to pristane postavlja se pitanje hoće li se Most stopiti s ideologijom svojih partnera i hoće li pristati na njihovu ideologiju”, navodi se u premijerovim redovima u kojima se postavlja pitanje koliko bi uopće takva vlada i mogla opstati.

Bez obzira na skepsu i kritiku iz vladajućih redova scenarij u kojem bi se Most našao u suradnji sa SDP-om i nije tako nerealan, jer za razliku od vrlo jasne Benčić predsjednik SDP-a Peđa Grbin suradnji sa ovom strankom nije potpuno zatvorio vrat.

”Teško mi je zamisliti takav dogovor, ali ako bi do njega došlo u nekoj varijanti popis onoga što treba dogovoriti bio bi znatno duži od onoga što Raspudić predlaže”, rekao je nedavno Grbin. Baš zbog ovakvih riječi i nejasnih izjava Grbinova koalicija na ljevici i jest na čekanju, u Možemo nemaju u planu ni pod cijenu dolaska na vlast i rušenja HDZ-a ulaziti u suradnju s Mostom, a Grbin i prema tezama iz vlastite stranke tu opciju ne ostavlja zatvorenom baš zato što je prema njoj sklon i predsjednik Milanović, no takve kalkulacije i pretjerana Grbinova navezanost na Milanovića dovode do toga da Možemo još uvijek duboko promišlja o suradnji sa SDP-om na idućim parlamentarnim izborima.









Pregovori su se otegnuli, a iz Možemo su poručili kako će se o svojim koalicijskim partnerima očitovati tijekom srpnja. Istini za volju trenutne ankete ukazuju na to da nije realno očekivati da će SDP, Možemo i druge liberalne stranke doći do većine u parlamentu bez Mosta, štoviše, čini se kako će im za takve manevre trebati i još poneki žetončić, ali je s druge strane veoma upitno koliko bi taj savez za hrvatske građane bio bolji i kvalitetniji od aktualnog HDZ-a kojeg predvodi premijer Plenković.