RASPRAVA O UVOĐENJU EURA Ministar Marić: ‘Ispravan je put koji smo odabrali’

Autor: Dnevno

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) na 18. međunarodnoj u konferenciju o poticanju izvoza naglasak stavlja na utjecaj uvođenja eura na izvoz i izvoznike, a sastanak je održan u petak u Šibeniku.

To je tema i glavnog panela konferencije na kojemu uz potpredsjednika Vlade i ministra financija Zdravka Marića, gostuju i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, predsjednik Uprave Podravke Marin Pucar i drugi.

Konferenciju je započela predsjednica uprave HBOR-a Tamara Perko, koja je govorila o smanjenju kamatnih stopa za kredite. Istaknula je osiguravanje naplate potraživanja, odnosno kako HBOR nudi tu uslugu i kako su uvijek dostupni za sve informacije. Također, naglasila i i osiguranje portfelja kredita, izrekavši kako je to proizvod koji treba tržištu, gdje će se osigurati 80% portfelja kredita.

Za kraj je navela kako se radi i na investiciji Tri mora, na kojoj će se okupiti od 3 do 5 mlrd. eura.

Nakon Tamare Perko, govor je preuzeo ministar financija Zdravko Marić.





Govor je započeo s vrstama poruka što nas sve očekuje, gdje staviti naglasak i koja je uloga HBOR-a, izrekavši tako da je “ispravan put koji smo odabrali.” Ponovio je i kako je jučer izglasan proračun za 2020. godinu. istaknut je i nastavak pozitivnih trendova javnih financija te tako naveo da su javne financije i proračun uravnoteženi.

Što se tiče uvođenja eura, navodi kako su se kriteriji postrožili te da sve mora biti na tragu onoga što je propisano i zapisano, kako bi se osigurali sljedeći koraci.

Kada govori o prijedlogu proračuna za iduću godinu, jednu riječ mora istaknuti, a to je – suficit. Dvije stvari su uvijek važne: nastavak trenda smanjivanja javnog duga u BDP-u te to da rashodnu stranu proračuna ozbiljno shvaćamo. Na to je, ministar, ponosan. Prihodi su iznad plana, unatoč poreznom rasterećenju. za razliku od prijašnjih praksi, a taj se višak prihoda kanalizira prema daljnjem smanjivanju javnog duga.

Na kraju govora je istaknuo gospodarski rast, odnosno kako se očekuje nastavak daljnjih doprinosa. “Naši izvoznici i naš izvoz doprinose našem ukupnom gospodarstvu. Kamo sreće da se tu može dati više”, naglasio je ministar. No, ono što navodi kao upozoravajuće je uvozna ovisnost kod nas. Jedini način smanjenja te ovisnosti je da se jača domaća komponenta.