RASPRAVA O BOŽIĆNICI! Bujas: Pomoć od 4000 kuna je nivo socijalne pomoći! Ribić: ‘Zašto se mediji fokusiraju na božićnice’?

Autor: Valneo Kosic

Predstavnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić i Hrvoje Bujas iz Glasa poduzetnika razgovarali su na RTL-u o mjerama za pomoć poduzetništvu i Vladinoj odluci o povećanju plaća i isplati božićnica.

Bujas je rekao kako pojedini obrtnici i poduzetnici ne znaju hoće li uopće moći isplatiti plaće, a kamoli božićnice.

U kakvoj smo situaciji, mi možemo samo razmišljati kako da preživimo do sljedeće sezone, ljeta ili Uskrsa. Velika većina malih i srednjih poduzetnika i obrtnika ne zna kako će isplatit plaće, a kamoli božićnicu. Mi bismo voljeli da možemo i ove godine kao i prošle isplatiti ju, ali mi se čini da većina to neće moći.

Ribić je rekao kako podržavaju da država pomogne poduzetnicima, a kada je o božićnicama riječ, Ribić kaže kako se potpisani dogovori moraju poštivati, a da kad država zaista ne bi imala novaca, onda bi trebalo ograničiti isplatu svih božićnica.

“Vi vjerojatno znate da sam ja i sindikat jedan od prvih u proljeće zagovarao da se mora pomoći gospodarskom sektoru. Kao i u cijelom svijetu bile su i jesu potrebne injekcije i po potrebi zaduživanja i sada se dobivaju relevantne injekcije koje podržavamo da država do stanovite razumne mjere pomogne poduzetnicima i poslodavcima.

Da to dođe od države bilo bi nepotrebno i besmisleno. Ali kada bi do toga došlo onda bi država trebala ograničiti isplatu svih božićnica. Znam da ima firmi u kojima neće biti božićnica i kojima prijeti zatvaranje, ali isto tako ima i onih u kojima će biti. Jednostavno moraju se poštovati dogovori i potpisani sporazumi.”

Bujas je rekao kako potpore nisu dovoljne i da je 4000 kuna nivo socijalne pomoći, a odgovorio je i na pitanje je li ovakav sustav pravedan.

“Teško je reći što je pravedno kad nemate neki ozbiljan plan, kao što ga Vlada nije imala u rujnu. Oni daju malo na kapaljku, dobiva se sitno bez nekih ključnih reformi na vidiku. Mi ovdje govorimo o crkavicama od pomoći. 4000 kuna je nivo socijalne pomoći i to je minimum minimuma.”

Ribić je još jednom ponovio stav da su božićnice korisne za potrošnju i ekonomski opstanak.

“Želim naglasiti da božićnica nije ostavljena iz ljubavi nego je to izrazito korisno za potrošnju i ekonomski opstanak i opstanak privatnih firmi.

Sve druge zemlje imaju porez na višak nekretnina nije li sada trenutak da se to pokupi, pet posto građana ima ogromne štednje u hrvatskim bankama koje leže na ogromnim novcima, zašto gospodin Bujas to ne spominje. Zašto se vi mediji fokusirate na božićnice od 3000 000 ljudi.”

Bujas je nadodao kako nema ništa protiv božićnica, ali da se mora pronaći novac za one u velikim problemima koji bilježe ogromne padove.