RASPLELE SE TAJNE VEZE: Jesu li masoni doveli Milanovića na vlast? Novi predsjednik stari je znanac vrlo moćnih ljudi!

Autor: Nedžad Haznadar/7dnevno

Članovi Velikog orijenta Hrvatske (VOH), masonske organizacije koju već dvije godine vodi Veliki majstor i poznati oftalmolog Nikica Gabrić, bave se najrazličitijim poslovima. Među njima su direktori, liječnici, odvjetnici, bankari, ali i ljudi koji drže visoke pozicije u državnim tijelima, kao i represivnim organima države. Neki od njih, govore nam masoni pokajnici, svoje uspješne karijere razvijaju daleko od očiju javnosti. Na uvid smo dobili cijeli popis članstva VOH-a i sami se mogli uvjeriti da većinu imena ne možemo prepoznati. No, kada su nam objasnili čime se ti ljudi bave, shvatili smo da je riječ o ozbiljnim i utjecajnim ljudima. Drugi, pak, svoje karijere razvijaju u javnosti i vrlo su poznati ljudi. Ono što se o njima ne zna jest da su pripadnici najtajnijeg društva u Hrvatskoj.

U posljednja dva tjedna objavili smo seriju tekstova u kojima, kao ni jedan medij dosad, razotkrivamo unutarnji ustroj i tajne masonske organizacije VOH. Objavili smo lokaciju i fotografije hrama u kojem se masoni okupljaju, detalje njihove organizacije i rituala te nikad prije razotkrivene tajne jedne takve organizacije u Hrvatskoj. Dosad nismo objavljivali imena pojedinih istaknutih članova VOH-a. Iako nam je popis svih članova dan na uvid, tražili smo potvrdu iz minimalno tri izvora koji bi nam potvrdili da su ti ljudi uistinu članovi prije nego što bismo tu informaciju objavili. Iako nam je vođa VOH-a, doktor Nikica Gabrić, u seriji razgovora osobno spomenuo barem 20-ak članova njegove i ostalih hrvatskih masonskih loža. Među njima je spomenuo i sedam djelatnika Sigurnosno-obavještajne agencije, visokopozicionirane djelatnike Državnog odvjetništva, suce, političare, ali i direktore moćnih kompanija. Za neke smo s velikom sigurnošću utvrdili da nisu članovi, te da se Gabrić pokušava hvaliti njihovim imenima, no za druge smo dobili nekoliko jasnih potvrda.

Pobjednička kampanja

Među ljudima za koje su nam potvrdili da su članovi nalazi se i ugledni i cijenjeni kreativni direktor i dizajner Boris Malešević. Iako je Malešević aktivan već više od dvadeset godina i vrlo poznat u dizajnerskim krugovima, u posljednjih mjesec dana sve se češće pojavljuje u medijima zbog svojeg najnovijeg projekta – kreiranja vizualnog identiteta i poruka pobjedničke predsjedničke kampanje Zorana Milanovića.

Malešević je, inače, već godinama jedan od vodećih autora političkih kampanja u Hrvatskoj. Ne samo da je stvarao gotovo sve kampanje za parlamentarne izbore SDP-a – sam kaže da je posebno ponosan na slogan koji je smislio za SDP u kampanji 1996. godine koja je glasila “Bolji život svima, a ne samo njima”, a otkako je na čelo stranke došao Zoran Milanović, njihova se suradnja intenzivirala. Suradnju su vrlo kratko prekinuli 2016. godine, kada je Malešević za HDZ osmislio naširoko kritiziranu kampanju “Vjerodostojno”. Iako su mnogi taj slogan kritizirali kao sprdnju, imajući u vidu da se stranka u to vrijeme branila na sudu od optužbi da je zločinačka organizacija, HDZ je ipak iz izbora izašao kao pobjednik.

Podjednako je kritizirana bila i ova kampanja koju je radio za Milanovića, te je još jednom pobijedio. U nedavnom intervjuu koji je dao Jutarnjem listu u vezi s kampanjom koju su vodili, Malešević je otkrio kako nije bio samo dizajner kampanje nego i jedan od njezinih ključnih članova. “Sve je krenulo kao u grupi TNT – iz cvjećarnice. Nismo imali prostor, ali imali smo puno ideja. Svi smo bili za to da se treba kandidirati što prije, prvi. Inače sam u kampanji forsirao da u svemu budemo prvi, da prvi imamo objavljen slogan, da prvi izađemo s porukama, prvi napravimo skup”, rekao je Malešević Jutarnjem o počecima Milanovićeve kampanje.

U istom intervjuu razotkrio je i kako je slogan “Predsjednik s karakterom” prvi put zapisao još 2018. godine i znao je da će to biti idealan slogan za Milanovića. “Objavili smo slogan ‘Predsjednik s karakterom’ 17. lipnja i izazvali veliku medijsku pozornost. Za slogan je bitno da kvalitetno podijeli biračko tijelo na one kojima je super i na one kojima je grozan. Najbitnije je da ima što manje onih koji ga nisu čuli ili nemaju o njemu stav”, kaže Malešević, koji u intervjuu govori i o tome kakav je Milanović privatno te o njihovu prijateljstvu.

Dublja veza

Osim što je jedan od najbližih suradnika novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, Malešević je jedan od najviše pozicioniranih članova VOH-a. Kako doznajemo od jednoga bivšeg člana koji se s Gabrićem i njegovom organizacijom razišao još prije dvije godine kada se u VOH-u dogodio veliki raskol, i to iz političkih razloga (dio članova, kako smo već pisali, nije mogao podnijeti da VOH vodi čovjek koji je došao iz Srbije i osnovao je svoju vlastitu masonsku organizaciju), Malešević je među Gabrićevim najbližim savjetnicima.

Prema svjedočenju tog bivšeg člana, Malešević se znao s Gabrićem nalaziti na tjednoj bazi, savjetovao ga je ne samo u vezi s potencijalnim medijskim eksponiranjem VOH-a nego i uvezi s unutaranjim stvarima. Priča se da Gabrić odluke ne donosi, a da se ne konzultira sa svojih pet, šest savjetnika, među kojima je i Malešević. Upravo je Malešević idejni začetnik magazina Loža koji je dosad imao samo jedno izdanje. Upitali smo, zato, nekoliko vrlo dobro upućenih ljudi postoji li neka dublja veza između vođe masona i Zorana Milanovića? Iako nam svi naši izvori govore da im je teško povjerovati da bi Gabrić mogao biti umiješan u Milanovićevu pobjedu, ističu da su Gabrić i Malešević itekako povezani te ne isključuju da se dio Gabrićeve filozofije prelio i na Maleševićev poslovni život.

Iako ne postoji indicija da je Gabrić povezan s Milanovićem u ovom trenutku, oni su itekako bili povezani u prošlosti. Naime, dok je Milanović bio predsjednik Vlade, Gabrić je razvijao svoju danas propalu političku karijeru. Sredinom 2014. Gabrić, koji je tada bio predsjednik stranke Nacionalni forum, potvrdio je Hini da se sastao na “tajnoj kavi” s premijerom Zoranom Milanovićem. Rekao je da su razgovarali o potencijalnom izdvajanju HZZO-a iz proračuna te da mu je predao pismo u kojem ga poziva da pokaže državničku mudrost tako da sve zainteresirane političke strane pozove na veliki konsenzus.

Kako se taj sastanak održao odmah nakon što je Milanović smijenio svoga tada najbližeg suradnika, ministra financija Slavka Linića, spekuliralo se da Milanović i Gabrić spremaju ozbiljnu koaliciju. Gabrić je tada hvalio Milanovićevu hrabrost da smijeni Linića deset dana prije izbora, a zatim je adresirao i savjet da se postigne veliki konsenzus oko HZZO-a.

“Zdravstvo se ne može riješiti bez velikog konsenzusa, i to sam jučer savjetovao Milanoviću – da mora stvoriti konsenzus sa svima, uključujući i HDZ, Nacionalni forum i druge opcije, da mora postići konsenzus i kad je riječ o mirovinskom sustavu i obrazovanju jer su to sve nadstranačka pitanja. Ako se to ne može postići, onda ova zemlja nema budućnosti”, rekao je Gabrić Hini i naglasio kako kava s Milanovićem nije bila dogovor o koaliciji, niti bi on, dodao je, na nju pristao. “Nama je cilj izgraditi centar i pokazati da se može postići dijalog. Ja surađujem i s Tomislavom Karamarkom, redovito se družimo, govorim i njemu o potrebi stvaranja koalicije. Mogu razgovarati i s njima i s predsjednikom Republike i s nuncijem. Iako nisam religiozan, šest sam se puta sastao s nuncijem jer Crkva u meni vidi osobu sklonu dijalogu i traženju rješenja”, rekao je Gabrić.

Brat i otac

Kao što smo spomenuli, Malešević stoji iza Lože, masonskog magazina. Osim što je riječ o vrlo luksuznom izdanju, većina tekstova koji su u tom listu objavljeni nisu od nekog šireg interesa javnosti. Riječ je o nepotpisanim tekstovima koji se bave masonskom poviješću i mitologijom, pa se stječe dojam da magazin treba imati i neku edukativnu ulogu za buduće ili nove članove.

No, među tim tekstovima nalazi se i nekoliko zanimljivih uradaka. Uz tekstove čije smo dijelove objavili u našem prošlom broju, one koje su pisali dvojica vođa VOH-a, Zoran Vojnić Tunić i Nikica Gabrić, o recentnim zbivanjima u organizaciji, tu se nalazi i tekst pod naslovom “Kako je obitelj Sruk postala slobodnozidarska obitelj“. Tekst je napisao Boris Sruk, pomoćnik Velikog majstora Velike lože Stup snage, Majstor 11. stupnja. Sruk objašnjava kako je u VOH uveo svog rođenog brata Bojana, a zatim i svog oca Branka. “Razinu oduševljenja koje smo postigli sva trojica jedni drugima, razinu poštovanja koju smo postigli, razinu razumijevanja u vezi slobodnog zidarstva koju smo postigli, smatram krunom svoje osviještenosti, mudrosti, humanosti, stabilnosti, ali i iskrenosti prema bratu Bojanu i bratu Branku”, piše Sruk.

Osim što je oduševljen činjenicom da je u VOH uveo svoju obitelj, Boris Sruk je poznat i široj javnosti po nizu skandala koje je izazvao dok je bio zaposlen na HRT-u. Mediji su tada izvještavali kako se ravnatelj HRT-a Goran Radman našao usred skandala sa Srukom, koji je tada bio ravnatelj poslovanja. Na sjednici Nadzornog odbora HRT-a u lipnju 2014. Radman i Sruk su tražili suglasnost da HRT s Hrvatskim društvom skladatelja na tri godine potpiše ugovor težak 22,471.576,32 kuna godišnje, na ime naknade za emitiranja autorskih glazbenih djela. To znači da bi u tri godine ZAMP od HRT-a dobio više od 67 milijuna kuna.

Nadzorni odbor HRT-a odbio je dati suglasnost za potpisivanje tog ugovora zato što su materijale na uvid dobili tek nekoliko sati prije sjednice. Nije im jasno zbog čega su Radman i Sruk inzistirali na tome da se ugovor potpiše na tri godine, a nisu prihvatili ni njihova objašnjenja da se ugovor mora potpisati hitno te da upravo zbog te žurnosti nije bilo vremena da im ranije dostave ugovor na uvid. Prije odobravanja, NO HRT-a je želio vidjeti može li se ispregovarati bolja cijena.

No to nije bio jedini Srukov skandal na HRT-u. Vrlo brzo su novinari otkrili da je u teškom sukobu interesa. Naime, kao član uprave HRT-a za financije i šef poslovanja, Sruk je trebao donositi odluke i u slučaju nagodbi u financijskim sporovima koje vodi HRT. Jedna od njih je i odluka o isplati odštete njegovu ocu Branku Sruku, koji je pred Općinskim sudom u Šibeniku dobio spor protiv HRT-a težak približno milijun kuna. Branko Sruk tužio je televiziju, Odašiljače i veze te HT jer se na njegovoj parceli u Zatonu kod Šibenika od 1968. godine nalazio odašiljač televizijskog signala. S Odašiljačima i vezama Branko Sruk je uspio potpisati izvansudsku nagodbu, te je 2013. dobio cca 3,000.000 kuna jednokratno i 15.000 kn bez PDV-a mjesečno. Insideri su tada tvrdili da bi se slično moglo dogoditi i na HRT-u, jednom kada je u upravu zasjeo njegov sin.

No Branko Sruk je to žestoko demantirao. “Istina je da sam podigao tužbe zbog korištenja moje parcele, no to nema veze s mojim sinom Borisom, od kojeg sam zahtijevao da ne sudjeluje u pregovorima vezanima uz isplatu odštete”, rekao je Branko tada novinarima. Kako je, i je li uopće, spor s HRT-om završen, nikada nije razjašnjeno, no dosta je sigurno da njegov sin Boris nije mogao puno pomoći ocu. On je, naime, u ožujku 2016. na vlastiti zahtjev razriješen kada je s televizije otišao Radman, kojega je zamijenio v.d. glavnog ravnatelja Siniša Kovačić. Četiri mjeseca poslije, vodstvo HRT-a potvrdilo je da je nakon provedene revizije i “dovršenja knjiženja svih poslovnih događaja povezanih s poslovanjem 2015. “, utvrđena lanjska dobit od 18,3 milijuna kuna, iako je bivši ravnatelj poslovanja Boris Sruk u veljači objavio da je operativna dobit u 2015. bila 56,9 milijuna kuna te da je, kako je tada naglasio, “riječ o najboljim poslovnim rezultatima HRT-a u posljednjih dvanaest godina”. Na Hinin upit o eventualnom propitivanju odgovornosti bivšega ravnatelja poslovanja Borisa Sruka i glavnoga ravnatelja HRT-a Gorana Radmana za, kako je istaknuto, “nerealno iskazivanje poslovnoga rezultata”, vodstvo HRT-a nije odgovorilo.

Najbolji skandal

No najbolji skandal Borisa Sruka je onaj koji je otkriven čim je došao na HRT. Novinari su tada otkrili da je na sudu sa svojim bivšim poslodavcem, poliklinikom Medikol iz koje je otišao 2012. Medikol i Sruk vodili su spor oko četverosobnog stana koji je Sruk dobio od Medikola na korištenje u ljeto 2010. Kada je u Medikolu dobio otkaz, Sruk se odbio iseliti iz stana. Medikol je tužio Sruka, a Sruk je pokrenuo protutužbu. Njegova argumentacija bila je sjajna. Naime, on je tvrdio kako mu je Medikol stan dao na korištenje na neograničeni period. Također, tvrdio je da mu je vlasnik Medikola Ivan Rajković obećao da će njegova naknada kao člana Uprave biti kompenzirana prijenosom nekretnine, ali ugovor o kupoprodaji, odnosno prijenosu nekretnine, nikada nije sklopljen. Uza sve to, tražio je od Medikola da mu, ako se ikada iseli iz njihova stana u kojem nema pravo živjeti, isplate 421.420 kuna plus kamate na ime iznosa koji je potrošio za uređenje stana.

Vrlo brzo se na HRT-u otkrio i još jedan problem sa spornim stanom, pogotovo kada je u pitanju bio ugovor s Hrvatskim društvom skladatelja. Naime, Hrvatsko društvo skladatelja imalo je upisano založno pravo nad stanom zbog dugova u iznosu od 1,6 milijuna kuna. Stan je nekada bio u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona, založno pravo datira iz lipnja 2010., kada je sporni stan Thompson prodao Medikolu, koji je tada preuzeo obvezu vraćanja duga prema ZAMP-u uz godišnju kamatu od 8,2 posto, počevši od 1. studenoga 2009. Članovi NO-a HRT-a tada su izražavali dosta veliku zabrinutost da bi potpisivanje trogodišnjeg ugovora teškog 67,4 milijuna kuna sa ZAMP-om moglo spadati u sferu sukoba interesa s obzirom na to da se radilo o društvu koje je HRT-ova ravnatelja poslovanja moglo, ako to poželi, izbaciti na ulicu.

Pri samom kraju prvog izdanja Lože nalazi se vrlo pregledna grafika koja navodi sve bitne članove Velikog orijenta Hrvatske. Kako doznajemo, većina članova ove masonske organizacije bila je bijesna kada im je magazin dostavljen u ruke i kada su unutra ugledali svoje fotografije i imena. Iako bi trebala biti tajna organizacija, Veliki majstor Nikica Gabrić inzistirao je da se ovakva publikacija objavi. Pojedini ogorčeni članovi govore nam kako je želio imati luksuzni magazin kojim bi se mogao hvaliti pred svojim prijateljima.

Grafička hijerarhija

Iz te grafičke hijerarhije mogli smo iščitati ne samo kako je organizacija ustrojena nego i tko vodi koji dio organizacije. Utvrdili smo već da je Nikica Gabrić Veliki majstor. Ispod njega se nalaze četiri podorganizacije koje se nazivaju “veliki stupovi”. Tako se tu nalazi Velika loža Stup mudrosti koju vodi Veliki majstor Rajko Vučković, 33. stupanj; Velika loža Stup snage koju vodi Veliki majstor Damir Jandrašek, 33. stupanj; Velika loža Stup ljepote koju vodi Veliki majstor Hrvoje Kolarić, 33. stupanj; Velika loža Libertas koju vodi Veliki majstor Mirko Kostelac, 33. stupanj. U svakoj od tih velikih loža nalazi se četiri-pet manjih loža koje imaju svoje vođe.

Istražili smo malo i tko se nalazi na tom popisu. Rajko Vučković uvoznik je nekoliko velikih brendova traperica u Hrvatsku, Damir Jandrašek član je Uprave RBA banke, Hrvoje Kolarić predsjednik je Uprave Belupa i član Uprave Podravke, a Mirko Kostelac vlasnik je nekoliko manjih hotela. Među vođama manjih loža ne pojavljuje se previše zanimljivih imena, tek nekoliko poznatih liječnika, poslovnih ljudi i, naravno, Boris Sruk.