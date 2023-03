‘RASPARAO MI JE MAJICU, MLATIO ME ŠAKAMA I NOGAMA’ Prebio djevojku (21) u kafiću pred svima, ima podeblji dosje: ‘Pokušao sam ju uhvatiti da ne padne”

Autor: Dnevno.hr

U splitskom kafiću sinoć u sitne sate dogodio se stravičan napad. Kako javlja policija, oko 00.30 sati u lokal je ušao muškarac i fizički napao gošću te joj prijetio smrću. Djevojka je lakše ozlijeđena, a u bolnici su joj konstatirane lakše tjelesne ozlijede.

Napadnuta djevojka stara samo 21 godina otkrila je detalje užasa koji je proživjela. Rekla je da su joj s vrata prišla dva muškarca koje je vidjela prvi put u životu, a jedan od njih ju je pitao: ‘Kakav je Kristijan Čulina kad je nadrogiran’.

“Ja sam odgovorila da ne znam kakav je inače, a kamoli nadrogiran. Na što se on očito našao uvrijeđen te mi se bez ikakvog razloga unio u facu i pita me ‘a koja si ti?’. Nakon toga me išao poljubiti. Ja sam ga naravno gurnula i rekla da nema on mene šta tu ‘žvaljakat'”, ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.





‘Rasparao mi je cijelu majicu’

Potom je nastao kaos. Djevojka tvrdi da ju je muškarac udarao šakama u glavu, čupao za kosu i bacio na pod.

“Tad sam počela plakat i moliti da ga neko makne s mene, međutim nitko ga nije smio ni pogledati… Nekako sam uspjela pobjeći iz prostora kafića te sam krenula prema izlazu, no on me sustigao i počupao govoreći da ne idem ja nigdje. Rasparao mi je cijelu majicu i bacio me na pod gdje me krenuo opet tući i šakama i nogama. Opet sam probala otići iz kafića kroz prostor kasina (jer je taj kafić spojen s kasinom) međutim on mi nije dopustio te me je opet ispred svih udario po glavi i ja sam pala na pod, a on me tukao na podu šakama po leđima i glavi”, govori djevojka.

Kada se uspjela ustati počela je bježati prema vratima, no muškarac ju je pribio uz zid, vrijeđao i prijetio smrću. Njegov prijatelj ju je, kaže, upozorio da ništa ne govori policiji jer je napadač na uvjetnoj. No, kada su otišli ipak je pozvala policiju koja je raspisala tjeralicu za napadačem Kristijanom Čulinom, inače starim policijskim znancem koji je 2015. nanio ubodnu ranu 20-godišnjaku.

Priznao da je bio pijan, ali…

Za Slobodnu je ubrzo progovorio i sam Čulina, koji tvrdi da djevojka ne govori istinu.

“Idem u policiju, već sam ih kontaktirao da dolazim, a odvjetnika neću ni uzimati jer mislim da nema razloga za tako nešto. Snimke sa nadzornih kamera u kafiću koje će potvrditi da je prava istina ovo što vam ja govorim”, poručio je Čulina.

Ispričao je kako je u kafić došao pijan nakon rođendana, a onda ga je, tvrdi, djevojka počela vrijeđati.









Kleknuo je ispred nje?

“‘Šta je Čulina, narkomančino debela, šta ti glumiš pi**etino jedna, majka ti je ku**etina‘, govorila mi je. Bila je na nogama i istina je da sam je odgurnuo nakon toga od sebe. Ona je počela padati, a ja sam je probao uhvatiti da ne padne na pod te joj se u tom trenutku isparala majica koja je bila na njoj. Dakle, nikakvog udaranja šakama i nogama po glavi i tijelu nije bilo niti sam to napravio”, tvrdi.

Za kraj je dodao da se sukob nastavio u samom casinu gdje je bilo i čupanja i naguravanja, ali ne i udaranja.

“U jednom trenutku sam kleknuo ispred nje i počeo sam joj se ispričavati, a ona me još jače vrijeđala”, brani se Čulina.