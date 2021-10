RASPAD VLADINOG ZNANSTVENOG SAVJETA? Niz članova ga želi napustiti, a razlog je samo jedan!

Autor: L.B.

Cijeli niz članova Znanstvenog savjeta za borbu protiv pandemije koronavirusa želi napustiti to savjetodavno Vladino tijelo, doznaje Jutarnji.

Naime, razlog tome je duboko neslaganje s izjavama člana Savjeta Gordana Lauca koje, kako kažu, čine veliku štetu u borbi s pandemijom u našoj zemlji. Zbog toga će se, kako najavljuju, uskoro obratiti priopćenjem za javnost.

Ovo nije prvi put da istupi Gordana Lauca, koji je još u jesen prošle godine najavio kraj pandemije, izazivaju prijepore u Znanstvenom savjetu.

HLK i HUBOL zatražili izuzeće Lauca iz Znanstvenog savjeta

Još početkom prosinca 2020. šestero je članova, ogorčeno Laucovim relativiziranjem teške epidemiološke situacije u Hrvatskoj, od Zvonimira Frke-Petešića, predstojnika Ureda predsjednika Vlade, tražilo da se Lauca makne iz Savjeta.

Nakon što im je to odbijeno, petero članova Savjeta potpisalo je apel 26 znanstvenika i liječnika u kojemu upozoravaju na dramatičnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Svih petero je Zvonimir Frka-Petešić najprije obavijestio o prekidu suradnje, a zatim je povukao svoje riječi i ispričao se javnosti.

Zbog njegovih kontroverznih izjava Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) zatražile su da se Lauca makne iz Znanstvenog savjeta.

Vlada ogradila od Laucove izjave

“Ako član Vladina Znanstvenog savjeta govori da cijepljenost osoba koje su mlađe od 50 godina ne doprinosi značajno odgovoru na pandemiju, onda ovdje moram javno reći podatak da je više od 6000 pacijenata mlađih od 50 godina liječeno od covida u hrvatskim bolnicama. To je kao da ste deset puta napunili cijelu Dubravu, to je deset bolnica Dubrava. Imamo oko 200 umrlih u toj dobi, to su četiri autobusa umrlih od onih za koje profesor Lauc kaže da je njihovo cijepljenje nebitno za pandemiju”, upozorio je nedavno Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Prije nekoliko dana se i Vlada ogradila od Laucove izjave da Znanstveni savjet smatra da “cjepivo loše štiti od zaraze”.









U četvrtak je stavove Gordana Lauca kritizirao i ministar zdravstva Vili Beroš, rekavši da članovi Savjeta trebaju slati jednoznačnu poruku i biti svjesni da svojim stavovima možda rade štetu. No, dodao je da Lauc ima pravo na svoje stajalište.

‘Loše je kad svi imaju jednako mišljenje’

“Loše je kad svi imaju jednako mišljenje, to bi pokazalo da smo negdje pogriješili. Ali, to što izlazi van kritiziram, molim da ne bude tako i molim sve koji participiraju u Znanstvenom savjetu da budu svjesni da iznošenjem svojih stavova na društvenim mrežama moguće rade štetu”, rekao je Beroš nakon sjednice Vlade.

Istaknuo je kako je zbog toga na sjednici Znanstvenog savjeta osobno zamolio i upozorio sve članove da šalju jasne i jednoznačne poruke i da ne zbunjuju građane.

Na upit hoće li Lauc biti izbačen iz Savjeta, Beroš je odgovorio da Lauc sam odgovara za svoje osobno promišljanje. Ipak, on misli da će “pojedinci shvatiti da iznošenjem svojih stavova štete i da će se to izmijeniti”.