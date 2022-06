IZVELI UDAR NA SKEJU, BUKNULO U HOS-u! Potpuni raskol, osniva se nova udruga: Što će biti sa ZDS?

Autor: L.B.

S politikom trenutačnog predsjednika HOS-a, Marka Skeje, ne slažu se splitski HOS-ovci. Oni su, pak, odlučili osnovati Udrugu dragovoljaca IX. bojne HOS-a 1991.

Naime, na čelu nove udruge trebao bi biti bojnik Jurica Jukić, koji je prošao ratišta od Slavonije do Dubrovnika i koji tvrdi kako bojna nikada nije nosila ime Rafaela Bobana.

“Naš naziv je bio IX. bojna HOS Split. Određena gospoda tvrde da je postrojba osnovana 10. travnja, što nije točno, a to potvrđuju i službeni dokumenti. Odričemo se 10. travnja, to je bio zločin i to nas ne zanima. S tim nemamo veze. Ali ne odričemo se pozdrava ‘Za dom spremni’, onog iz 1991. godine, ne onog iz 1941.”, rekao je Jukić za Slobodnu Dalmaciju.





‘Tijekom godina HOS ostao bez velikog broja članova’

On je osnivao HOS u Livnu, surađivao s Blažom Kraljevićem, sudjelovao u bitkama za Kupres, gdje mu je savjetnik bio Mile Dedaković Jastreb, dok je u Mostaru zajedno s Ircem Tomom Crowleyjem među prvima ušao u kasarnu Sjeverni logor.

Jukić je prije petnaestak godina bio osnivač i prvi predsjednik Udruge IX. bojne HOS-a, na čijem je čelu danas Skejo, a koja je, prema njegovim riječima, tijekom godina ostala bez velikog broja članova koji ne podržavaju smjer aktualnog predsjednika.

Jukić ima i prilično različit pogled na korijene HOS-a od Skeje.

‘To HOS nije zaslužio’

Do raskola u HOS-u došlo je budući da novi splitski HOS-ovci zamjeraju aktualnom predsjedniku Skeji “samoreklamiranje i korištenje postrojbe u političke svrhe”.

“Udruga ne može biti ničija politička platforma. Gospodin koji je vodi mijenja svoju šestu stranku i uvodi članove u svoju šestu stranku. To HOS nije zaslužio”, zaključio je Jukić.

Skejo je, prema njegovim riječima, u HOS ušao 15. siječnja 1992. godine, a zapovjednik IX. bojne postao je 1. srpnja 1992. upravo na Jukićev prijedlog.