RASIPAJU SE! Iz Mosta izašla još dva člana, Podolnjak najavio da napušta politiku

Autor: dnevno.hr

Nastavlja se osipanje Mosta. Vijećnici sisačko-moslavačke Županijske skupštine, ujedno osnivači i čelnici Županijske organizacije Mosta NL, Milan Brigljević i Petar Ćosić, istupili su iz stranke u četvrtak.

“Naši prijatelji iz koordinacije pitali su zašto baš sada. Razlog je jednostavan. Nitko od ljudi koji donose odluke u stranci prije ili poslije ne bi pridavao važnost tome da dva osnivača organizacije odlaze. Sada, zbog izbora će se možda postaviti pitanje prijeke potrebe stvaranja sustava i razvoja organizacije na principima razvoja ljudskog potencijala a ne samo na pukoj zamjeni ljudi. Naša je želja bila podići rad u stranci na stratešku razinu” rekli su Brigljević i Ćosić.

Naglasili su da se na parlamenatarnim izborima ne namjeravaju angažirati na listama drugih stranaka. Ujedno su najavili da ostaju u županijskoj Skupštini kao neovisni vijećnici do kraja mandata.

Istovremeno, ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak, saborski zastupnik Mosta, objavio je kako napušta politiku. Na Facebooku je otvorio dušu i objasnio zašto odlazi.

“Želim raditi na znanstvenom napredovanju i do kraja godine dovršiti jednu znanstvenu monografiju. Naravno, svih proteklih godina koje sam proveo u Saboru, radio sam i na fakultetu, ali u smanjenom opsegu. Uvijek sam govorio da sam prvenstveno profesor, koji je samo privremeno u politici, i to potvrđujem i ovom odlukom. Na žalost, Sabor je postao institucija u koju građani više nemaju povjerenja, zbog političkih trgovina, sramnih prevara, ekscesa i sukoba.

Pokušao sam, s grupom časnih ljudi, nešto promijeniti, ali to je nemoguće u postojećoj konstelaciji. Danas u Hrvatskoj to je nemoguće skupini od 15 ili 20 zastupnika koji traže reforme, to je nemoguće čak i kada ih traži 400.000 građana. Bojim se da ćemo doživjeti daljnju demokratsku degradaciju, a građani će imati sve manje povjerenja u institucije države. Mnogi zbog toga odlaze iz Hrvatske. Na svakim izborima za Hrvatski sabor glasuje sve manje građana, što čini upitnim legitimnost izabranih zastupnika.Ne vjerujem da će se nešto bitno promijeniti u sljedećem sazivu Sabora. Vjerojatno nas očekuje dvostranačka polarizacija koja već desetljećima sputava svaku ozbiljnu reformu”, napisao je Podolnjak.

Nezadovoljan “padom unutarnje demokratičnosti” i izostankom dijaloga saborski zastupnik Mosta Slaven Dobrović napustio je stranku u utorak. Most je posljednjih dana napustilo još dvoje članova užeg vodstva, Ružica Vukovac i Vlado Marić.

Povlačenje iz politike najavila je i saborska zastupnica Ines Strenja koja je još jesenas napustila stranku, no ostala je u Mostovu saborskom klubu, dok je saborska zastupnica Mosta Nezavisnih lista

Ivana Ninčević-Lesandrić najavila u srijedu da se povlači iz političkog života.Da će na zbore izaći kao nezavisna kandidatkinja na listi Mosta NL objavila je u srijedu filozofkinja i bioetičarka Marija Selak Raspudić.