Rakete ruše Kijev, Rusija pokazuje Zelenskom što može: ‘Putin dočekuje 2024 lansirajući projektile’

Kijev je zahvaćen serijom eksplozija tijekom ruskog zračnog napada, dok su vlasti izvijestile o aktiviranju sustava protuzračne obrane kao odgovor na napad. Ukrajinske zračne snage su priopćile da je glavni grad pogođen značajnim brojem projektila, dok su eksplozije rezultirale ozljedama i materijalnom štetom.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da su neki objekti i stambene zgrade u nekoliko kijevskih četvrti ostali bez struje. “Eksplozije su se dogodile u glavnom gradu. Konkretno, krhotine projektila pale su u park u okrugu Holosijivski. Eksplozije su se čule i u okrugu Obolonski”, izjavio je Kličko.

Kijevska gradska vojna uprava izvijestila je o krhotinama projektila koje su pale na krov višekatnice u okrugu Pečerski i na područje skladišta u okrugu Obolonski. Infrastrukturni objekt u okrugu Podilski pogođen je, uz oštećenje plinovoda, tvrdi Kličko.

Kira Rudik, zastupnica ukrajinskog parlamenta, objavila je da je njezin dom stradao tijekom jutrošnjeg napada i da je zadobila lakše ozljede. Podijelila je i fotografije oštećenog doma.

Hitne službe odmah su reagirale na pogođenim lokacijama, a gradonačelnik Kličko objavio je na Telegramu da je 16 ljudi ozlijeđeno u stambenoj zgradi koja se zapalila nakon ruskog raketnog napada. Dodao je da je 15 ozlijeđenih hospitalizirano.

My home is now partially in rubble. I have no windows on one side anymore. I have minor injuries but I am alive. The fires are everywhere. russia you will pay. pic.twitter.com/rLaITQowkV

— Kira Rudik (@kiraincongress) January 2, 2024