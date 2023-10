Rafalei jedva da su stigli, a već imamo novi problem: Svi gledaju u ministra Fuchsa

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Osim ulaska u Schengen i eurozonu, osovina kampanje za nadolazeće parlamentarne izbore premijeru Andreju Plenkoviću bit će nabava višenamjenskih borbenih aviona Rafale. Prvi avion Hrvatska je ovih dana preuzela na svečanosti u Francuskoj, nakon čega se oglasio i ministar obrane Mario Banožić koji je poručio da nitko u ovom dijelu Europe neće imati moćnije ratno zrakoplovstvo od naše zemlje, nazvavši nabavu Rafalea generacijskim uspjehom.

Baš kao i onda kada je premijer Plenković obznanio da će Hrvatska nabaviti borbene avione, i ovih se dana javnim prostorom razvila polemika je li nam takvo što potrebno i jesmo li za avione platili previsoku cijenu te bismo li umjesto toga trebali investirati u škole, vrtiće, bolnice i razne druge objekte. Pita li se vojnog analitičara Ivana Mandića, cijenu Rafalea ne samo da Hrvatska može podnijeti nego smo mi borbene avione platili relativno jeftino, a kada je riječ o malim zemljama, temeljna svrha oružanih snaga i nije vođenje, nego sprečavanje rata.





Nema interesa

U tom smislu, prema Mandićevim riječima, trebaju nam Rafalei, za koje su piloti već poslani na obuku u Francusku, međutim, upućeni tvrde da je dugoročno ipak upitno hoće li njima imati tko pilotirati. Pritom i oni u obrambenom sektoru prst upiru u ministra obrazovanja Radovana Fuchsa, čijom odlukom svi studijski programi koji nemaju minimalno pet studenata moraju biti ukinuti. Stoga mnogi propituju i sudbinu smjera aeronautike na kojem se školuju vojni piloti jer se za taj smjer na ljetošnjem upisnom roku prijavilo samo troje kandidata. Inače se budući vojni piloti školuju na studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, čija je upisna kvota 15 kandidata. Interesenata za ovo zanimanje ne manjka, iako su uvjeti složeni, no nekoć je interes ipak bio osjetno veći.

Prema riječima naših sugovornika, u vrijeme Jugoslavije godišnje je bilo između 2000 i 2500 onih koji su se željeli školovati za vojnog pilota, a njih oko 140 moglo se upisati i u nekadašnju vojno-zrakoplovnu školu u Mostaru, no profiliranjem bi se na koncu njih više od stotinu svelo na desetak učenika koji su zadovoljavali kompleksne uvjete za ulazak u kabinu nadzvučnog aviona. Danas HRZ ne može računati na toliku vojsku zainteresiranih, a uz to upućeni kritiziraju i Ministarstvo obrane koje ne poduzima ništa kako bi se ovo zanimanje populariziralo među mladim ljudima.

Inače, nabava Rafalea najskuplja je vojna investicija u povijesti Hrvatske, tako je s početnih 999 milijuna eura, što je iznos s kojim je Dassault Aviation pobijedio na natječaju, iznos na koncu dosegnuo gotovo 1,5 milijardi eura. U Hrvatsku bi eskadrila Rafalea trebala nastaviti stizati odvojeno tijekom 2024. i 2025. godine, a dvosjedi Rafalei u trenutku dolaska u našu zemlju bit će stari dva desetljeća, dok će jednosjedi biti stari od 15 do 20 godina.

Iako upućeni navode da je sasvim razumljivo da država ne otkriva sve pojedinosti svojeg ulaganja u obranu, oni koji prate ovu tematiku kažu da se ipak cijeli proces nabave trebao i mogao obaviti transparentnije, što bi se postiglo da je javnost dobila odgovore na neka važna pitanja.

Nejasni troškovi

Shodno tome, i stručnom dijelu javnosti ostaje nejasno koliki su točno troškovi tih aviona u idućih desetak do 20 godina, kao i kolika je cijena sata leta Rafalea u HRZ-u. Osim toga, nije jasno koje će godine Rafalei po dolasku u HRZ dosegnuti osnovnu, a koje godine potpunu operativnu sposobnost te kakvo naoružanje zrak-zrak i zrak-zemlja ide uz te avione. Nije poznato ni mogu li se rezervni dijelovi za njih nabavljati preko NATO-ove Agencije za podršku i nabavu koja opskrbljuje sve članice Saveza nužnim aviodijelovima. Pitaju se oni koji ovu temu prate i zašto su u pregovorima s Francuzima s hrvatske strane sudjelovale osobe poput primjerice Zvonimira Frke Petešića s hrvatskim i francuskim državljanstvom te kažu kako je bilo potrebno objasniti čije je interese on zastupao u pregovorima. Uz to stručnjaci za ovu tematiku propitkuju je li u našoj pregovaračkoj ekipi uopće sudjelovao netko tko je bio sudionik uvođenja u sustav novog tipa zapadnog borbenog aviona.

Neki pak sumnjaju da su Francuzi sami sastavili kompletan kupoprodajni ugovor te napominju da u ovom procesu nije definirano čak ni koji je sud nadležan za slučaj spora, baš kao što je nejasno na koji će se način osigurati dovoljno novca za održavanje eskadrile u operativnom stanju. Na koncu, sada kada su Rafalei počeli stizati u HRZ, nije sasvim jasno planira li se za obuku hrvatskih pilota uz ostalo i kupnja suvremenog mlaznog školskog aviona ili kupnja propelerca PC-9 Pilatus. Sve u svemu, avioni stižu, a s njima se nastavlja i kampanja za parlamentarne izbore pa je malo vjerojatno da će zainteresirani dio javnosti dobiti odgovore na pitanja o kojima se odnedavno ponovno vodi ozbiljna rasprava.