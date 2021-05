RADNIČKA FRONTA TVRDI DA JE RIMAC HDZ-ovska MULJAŽA: Nije sve crno-bijelo! Luda priča o strelovitom uspjehu obitelji Rimac!

Oči civiliziranog svijeta posljednjih su godina uprte u mladog Matu Rimca, hrvatskoga genijalca, čije aktivnosti budno prate i u domaćim i u stranim medijima. A da mladi Rimac ponešto o biznisu i automobilima zna, vidljivo je iz toga što je u njegovu tvrtku njemački Porsche nedavno uložio 70 milijuna eura, povećavši time svoj udio u Rimac automobilima na 24 posto.

No, ne gledaju svi na taj Rimčev uspjeh blagonaklono, ovih se dana tako oglasila Radnička fronta poznata po svojoj saborskoj zastupnici i nesuđenoj predsjednici Katarini Peović.

Ta je ekipa na društvenim mrežama Rimčev uspjeh povezala s HDZ-om premda je ovaj dečko od prvog Porscheova ulaganja prije tri godine svoju tvrtku osnažio te udvostručio broj zaposlenika.

HDZ-ovska muljaža

Danas u Rimčevu poslovnom carstvu radi više od tisuću ljudi, ali Peović tvrdi da je ta tvrtka smijeh po svim parametrima. “Ako se malo prolistaju zapisnici Gradskog vijeća Sv. Nedelje koje je nedavno odlučilo prepustiti ogromno zemljište dobiveno od države mladom ‘vizionaru’ Mati Rimcu, može se vidjeti da iza mladog Rimca zapravo stoji njegov otac Ivan Rimac, HDZ-ovac i osuđivani tajkun, dok se projekt ‘kampusa’ za koji će novac dobiti od države na već namještenom natječaju u Sv. Nedelji prilično grubo gurao preko lokalnog HDZ-ovca Damira Halužana”, nabraja ekipa iz Radničke fronte nazivajući priču o Rimcu medijskim hvalospjevima iza kojih se krije tajkunsko-HDZ-ovska muljaža.

Inače je sjedište tvrtke Rimac automobili u Ljubljanskoj ulici u Svetoj Nedelji, riječ je o kompleksu koji se prostire na više od 14 tisuća četvornih metara te se ondje pored poslovne zgrade nalaze i dvorište i livada. Bivši je vlasnik Rimčeva zdanja tvrtka Auto Peba iza koje je stajao Petar Babić iz Velike Mlake, no njegova tvrtka na ovom prostoru nije zaživjela i u stečaj je otišla krajem 2011., a Peba je ujedno imao i hipotekarne kredite kod Hypo banke koje je u međuvremenu preuzeo H-Abduco.

Podaci iz sudskog registra otkrivaju kako se imovina stečajnog dužnika prodavala na dražbi, a preuzima je hipotekarni vjerovnik. Odlukom sutkinje Vesne Malenice sa zagrebačkog Trgovačkog suda, Auto Peba je početkom 2016. godine dobio rješenje o prodaji kompleksa u Brezju pored Sv. Nedelje, gdje danas prolaznike impresionira Rimčevo poslovno carstvo. Rimac je, pak, nekretninu sredinom ljeta 2016. godine preuzeo od H-Abduca, a dijelom je namirio potraživanje vjerovnika te njegova tvrtka nekretninu potpuno preuzima 2018. godine. Ranije su Rimac automobili poslovali pod imenom Analog i digital, pod kojim je tvrtka i osnovana u Tuđmanovoj ulici u Sv. Nedelji, nakon čega se sele u zgradu u vlasništvu tvrtke TI-SAN u Industrijskoj ulici.

Zanimljivo, uz Rimca je osnivač tvrtke bio Asset Management Asia Limited s Djevičanskih otoka. Sve to danas je miljama daleko od Rimca, suvlasnici njegove tvrtke su Adriano Mudri iz Samobora, potom New Automobile Development, Consulting Group LTD, ali i Paul E. Runge s Floride, spominje se tu i Kingrich Investments iz Hong Konga, kao i kineski Cemel Group, jedan od značajnijih partnera svakako je Hyundai te Kia Motors, kao i Porsche, a treba spomenuti i Neurone R.S.A. iz Luksemburga te 1717 Alternative Investments Sicav iz Lihtenštajna. Dva je puta Rimčevu poslovanju pomagao i HBOR s dva kredita u 2018. i prošloj godini, koji zajedno vrijede 66,666 milijuna kuna. U Rimac automobilima danas rade uglavnom inženjeri i programeri, a ovaj dečko na tome ne misli stati, u kampusu koji gradi trebao bi osigurati posao za više od 2000 ljudi.

Prije gotovo dva desetljeća Rimci su se kao povratnici iz Njemačke skrasili u Samoboru, gdje su sagradili obiteljsku kuću. Mate je išao u šesti razred kada je njegov tata osnovao tvrtku RIMC koja je gradila objekte velikih trgovačkih centara, a sredinom 2000-tih tvrtka je bilježila prihode koji su prelazili 40 milijuna eura te su zapravo bili jedna od deset najuspješnijih građevinskih tvrtki u državi. Rimac je sam sebe u jednom od brojnih intervjua predstavio kao ispodprosječnog učenika samoborske Srednje strukovne škole u kojoj mu je predavao aktualni samoborski gradonačelnik Krešo Beljak, koji je svojedobno svojeg učenika opisao kao pristojnog, uzornog, pa i pomalo samozatajnog dečka za kojega se već u srednjoškolskim danima vidjelo da će napraviti velike stvari.

Matu su u srednjoj školi silno zanimali elektronika i automobili pa ga je bivši profesor Ivan Vlainić poslao na županijsko i državno natjecanje na kojima je osvojio prva mjesta, uspjehe je nizao i na natjecanjima inovatora diljem svijeta, a treći srednje bio je presudan za ono što je Rimac danas. Tada je, naime, osmislio svoj prvi izum, rukavicu s funkcijama miša za računalo i tipkovnice. U priču sa svojim električnim automobilima ovaj je dečko krenuo preradivši vlastiti stari BMW kojim je planirao sudjelovati na automobilskim utrkama. Roditelji na taj njegov projekt nisu gledali pretjerano ozbiljno, ali kada se za Matin automobil 2010. zainteresirala kraljevska obitelj iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, postalo je jasno da bi to mogao biti perspektivan projekt. Rimca je zapravo kontaktirao predstavnik kraljevske obitelji iz Abu Dhabija interesirajući se za projekte u koje bi bogata obitelj mogla ulagati, pa ih je tako i privukla inovacija mladog Hrvata.

Oslobođeni otac

“U tom trenutku nisam imao ništa pa sam počeo manijakalno raditi na brošuri svog električnog superautomobila Concept One“, priznao je svojedobno Rimac u razgovoru za Whiteboard prisjećajući se kako ga je predstavnik kraljevske obitelji nazvao i rekao mu kako žele naručiti dva automobila. Tada, prema Rimčevim riječima, u priču ulijeće tata Ivan koji mu pomaže.

I baš zbog te crtice Rimčev uspjeh mnogi dovode u pitanje te tvrde kako mnogi entuzijasti koji se bave vozilima zapravo nemaju financijsko zaleđe za uspjeh kakav je ostvario Mate, čiji je “bogati otac financirao njegove hirove”. S druge strane, Rimac govori kako je ocu vratio sve do zadnje kune, govorio je o tome i tijekom gostovanja kod Stankovića, a u medijskim arhivama može se pronaći kako je Rimčeva tatu Ivana USKOK svojedobno teretio da je bio uključen u malverzacije sa zemljištem u Sibinju kod Slavonskog Broda. Zbog toga je Ivan Rimac pritvaran, a dok je USKOK spominjao fiktivni natječaj, on se branio da je radio sve u skladu s natječajem. Slučaj dolazi i pred osječki Županijski sud koji Rimca 2017. oslobađa optužbi premda su krivima proglašeni Mladen Kruljac i još četvero okrivljenika.