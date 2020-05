Radnici Tehnomonta u Njemačkoj strahuju da ih je tvrtka ostavila na cjedilu jer nema posla; Uprava: ‘Svi će biti vraćeni u domovinu’

Autor: D.Kt.

Dvadesetak hrvatskih radnika, zaposlenika Tehnomonta iz Pule, koji rade u njemačkom gradu Bremerhafenu već 15 dana nemaju posla zbog otkazivanja narudžbe tamošnjeg investitora uslijed pandemije koronavirusa, kojemu je pulska tvrtka kooperant. Hrvatski radnici u Bremehafenu tako su – osim bez posla – ostali i bez mogućnosti povratka u domovinu jer im se, kažu, direktor Davor Plišić u zadnja dva tjedna nije nijednom obratio, osim što im je iz Tehnomonta poručeno da se “sami snađu” za prijevoz u Hrvatsku.

Radnici, koji su se obratili našoj redakciji, pribojavaju se da ih uprava namjerno tjera da sami odluče da odlaze natrag u Hrvatsku, a sve kako ih ne bi isplatili za vrijeme dok su bili na čekanju i kako im ne bi morali podmirivati troškove avionskog prijevoza.

“Nećemo na to pristati! Firma nas je ostavila na cjedilu jer zna da do Muenchena nemamo prijevoza, a avionska karta iz Frankfurta za Zagreb košta između četiri i pet tisuća kuna i to nam je preskupo. Firma treba organizirati prijevoz, a mi nismo krivi što je otkazan posao”, poručuju radnici koji su željeli ostati anonimni i dodaju da su 15 dana čekali da se nešto pokrene, a od uprave nisu dobivali nikakve informacije.

Direktor Tehnomonta za Njemačku Davor Plišić u izjavi za Dnevno smiruje radnike i poručujeda će svi biti vraćeni u Hrvatsku za što će tvrtka organizirati prijevoz kombijem, iako će za to trebati nešto vremena. Podsjeća i da su za Uskrs iz Njemačke, istinabog zrakoplovom, organizirali povratak dijela radnika te da će se pobrinuti i za spomenutu ekipu iz Bremerhafena.

“Od početka mjeseca je manje posla. Pokušali smo dogovoriti neke dodatne poslove, no njemački investitor nas je obavijestio da iduća tri do četiri tjedna neće biti posla. Radnici koji imaju posao ostaju u Njemačkoj, neke smo preraspodjelili na druge lokacije, a ostali idu na godišnji”, pojasnio je Plišić dodavši da su radnici, uostalom kao i svi na svijetu, nervozni, uplašeni i napeti zbog cijele situacije oko epidemije koronavirusa.

Radnici u međuvremenu optužuju Tehnomont da ih zakida u isplatama naknada za godišnji odmor koji, kažu, od 2011. do 2017. uopće nije plaćen, a u zadnje tri godine naknada iznosi 52 eura po danu što je daleko manje od satnice koja iznosi 10 eura i prema kojoj bi naknada trebala iznositi 80 eura po danu. Ni prekovremeni sati im se, kažu, ne isplaćuju, a svaki od njih mjesečno prikupi i do 200 sati prekovremenog rada, no tvrtka to prikazuje kroz nekakve premije samo da im ne isplati novac.

Plišić poručuje da su takve optužbe neosnovane te da su naknade za godišnji odmor definirane njihovim Pravilnikom. Navodi da je bilo nekoliko pokušaja tužbi radnika protiv tvrtke, no sve su odbačene jer nije bilo osnova za tužbu.

Iz Tehnomonta zaključno podsjećaju da je Njemačka ušla u recesiju i da će očekivano među prvima “nastradati” kooperantske tvrtke iz inozemstva kako bi se sačuvala radna mjesta za Nijemce što su od vlade, napominju, zatražili i njemački sindikati.