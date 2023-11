‘Radne akcije’ hrvatskog profesora zgrozile roditelje: ‘Palo mi je na pamet ono najgore’

Autor: Dnevno.hr

Splitsku Pomorsku školu trese lagani skandal. Kako se doznalo, profesor tehničke mehanike i termodinamike Denis Milinović došao je na ideju da mu njegovi učenici beru masline i čiste apartmane u luksuznoj vili.

“Oće li ko ić sa mnom iz razreda u ponedjeljak ujutro oko osam, osam i po u masline u Kaštel Lukšić pa ću ga osloboditi nastave za isti dan? Bit ćemo tamo do 16.30. Cijenjeni učenici, javite mi se sutra do 15 ako ima zainteresiranih”, napisao je Milinović u povećoj Whatsapp grupi.





Naravno, dan bez nastave oduševio je dio đaka pa su se mnogi spremno ponudili i odgovorili “Mogu ja”. I tako nešto snalažljivom profesoru nije samo jednom palo na pamet. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, tri puta je učenicima nudio isto, dva puta u svibnju i jednom u listopadu.

No, nisu svi oduševljeni ovim “odgojnim metodama” pa su neki roditelji digli glas.

“Zove ih tko će s njim u masline, čistit bazen u toj njegovoj vili… Kad sam prvi put čula za to, prvo mi je palo na pamet ono najgore. Ali onda sam skužila da to sve uredno funkcionira, da stvarno tamo rade to za što ih je i zvao. Svejedno sam zabranila sinu da ide. Mislim, meni to baš nije normalno… Gledajte, oni obožavaju tog profesora. On je njima legenda. Ima super odnos s učenicima. Ali da im on za takve stvari daje 20 eura, kutiju duvana i pivu ili sok… Pa im onda i šalje u porukama zadatke iz kontrolnih, popušta u školi… Ja mislim da nije u redu da se neki profesor tako ponaša”, pojasnila je jedna Splićanka.

To traje godinama?

Dodala je i da je načula da su se ovakve “radne akcije” i prije znale događati, i to od učenika koji su istu školu polazili prije 30-ak godina!

“Uz dužno poštovanje ravnatelju, ako se to događa godinama, ne vjerujem da on to već ne zna. A i zbog iskustava sa sličnim stvarima, škole to ne rješavaju nikako”, rekla je majka učenika.

Prozvani profesor je za Slobodnu isprva negirao da učenici beru masline, a onda je pak poručio da je to sve dio Erasmus+ projekta, prilikom kojeg je u Split došlo ukupno 30-ak profesora i učenika iz Nizozemske, Portugala i Francuske.

“Vodili smo ih u muzej Stella Croatica na Klisu i u posjet uljari u Lukšiću. Nakon toga smo svratili do mojih maslina, da im pružimo autentični doživljaj berbe. Roditelji mojih učenika su bili upoznati s tim programom. Imam pravo radit u svoje slobodno vrijeme šta oću, a taj put sam ga odvojio da omogućim djeci to. Nisu nikad bili tamo za vrijeme nastave”, objasnio je Milinović.

Osim toga, rekao je da učenike nije nagrađivao ni cigaretama ni pivom.

Ravnatelje Pomorske škole Dragan Pavelin potvrdio je da se izlet s međunarodnom grupom zaista dogodio, ali za ostale kaštelanske posjete nije čuo.