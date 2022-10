RADIO SVOJ POSAO U ŠUMI I U SEKUDNI IZGUBIO ŽIVOT! Čovjeku nije bilo spasa: Zbog jedne greške došlo je do stravičnih ozljeda

Autor: N.K

Kako javlja policija, u srijedu se u šumi kod mjesta Rogoža blizu Garešnice dogodila nesreća u kojoj je smrtno stradao 66-godišnjak preko kojeg je prešao traktor.

Muškarac je od 12 do 16 sati obavljao radove u šumi te je izvlačio ovršine stabala na nizbrdici u traktoru bez kabine i zaštitne rame.

Pritom je došlo do njegovog pada s traktora koji je bio u pokretu, i to pod desni kotač. Uslijed pada došlo je do prignječenja tijela, a od zadobivenih ozljeda 66-godišnjak je preminuo na mjestu događaja, priopćila je PU bjelovarsko-bilogorska.





U vezi s nesretnim slučajem slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru.