Radić udara jako: ‘Kad Plenković treba odabrati, uvijek odabere Šeksa’

Autor: Dnevno.hr

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić komentirao je reakcije vladajućih na zapaljenu tvrtku u Osijeku: ”Osječko-baranjski župan i osječki gradonačelnik traže proglašenje ekološke katastrofe te su poslali zahtjev Vladi RH, a Vlada nije učinila ništa. Proglašenjem ekološke katastrofe može se pomoći ljudima i isplatiti novac, a treba im pomoći jer će ostati bez kruha. To je način da se ljude uništi i da svi odustanu od proizvodnje i defacto svog života”, rekao je i nastavio:

”Vidjevši da Vlada ne poduzima ništa, zatražili smo tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Osijeka te da se na sjednici Županijske skupštine doda točka dnevnog reda ‘Jeste li za proglašenje ekološke katastrofe?’. Postoje dva HDZ-a, Plenkovićev i Šeksov te Anušićev. Zato želimo da se u Županijskoj skupštini pobroje ljudi pa da vidimo tko je za Plenkovića i Šeksa, a tko za Anušića. Mi ćemo svakako biti za proglašenje ekološke katastrofe”.





Komentirao stanje u HDZ-u

”Imamo Anušića koji treba pokupiti glasove, branitelj je, domoljub i pričat će lijepe priče, i o njemu kao o čovjeku imam najbolje mišljenje, a s druge strane imamo Šeksov interes. Kad Plenković treba odabrati između njih dvojice, uvijek odabere Šeksa jer je on siva eminencija, tiha ruka koja upravlja svim procesima”.

Radić je opisao cijelu ekipu koju smatra odgovornom:

”Ta je tiha ruka dobra s Bedeom, a Bede mu je financirao kampanje. Sandra Benčić, SDSS i Šeks su zajedno i brane tog gospodina, a ‘veliki’, proeuropski, briselski Plenković, kad treba birati između domoljuba i čovjeka koji je u problemima do lakata, uvijek stane na stranu ovog drugog”, rekao je.

Spomenuo problem plastike:









”Oni kažu da je požar ugašen, a imamo tekuću plastiku koja prodire 20-30 metara u zemlju. Osijek je prije tjedan dana bio jedan od najzagađenijih gradova na svijetu! No, kad je u pitanju stranački interes HDZ-a, on nema cijenu. Njih ništa drugo ne zanima i branit će interese skupine do kraja. Gospodin Bede je dobio novac za zbrinjavanje plastike, a on ju je zbrinuo u naša pluća, vrtove, našu djecu”, zaključio je.