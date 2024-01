Radić razotkrio poslove Mosta: Znamo za tajne sastanke, bolje im je da šute

Saborski zastupnik i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić u Hrvatskom saboru održao je konferenciju za medije o političkim aktualnostima.

Uvodno je podsjetio da se u nekim zemljama legitimno postavlja pitanje povratka vojnog roka, ali i da bi se u Hrvatskoj trebalo početi razmišljati o tome.

DP predlaže uvođenje osnovne vojne obuke u školama

”Mi kao Domovinski pokret smo predlagali osnivanje nacionalne garde. Za početak bih s ovog mjesta zatražio od ministra Fuchsa i Anušića da sjednu i da pokušaju barem u srednjoškolski program staviti predmet neke kratke obuke. To je nešto što se vrlo brzo može staviti na dnevni red i biti funkcionalno. Barem da znaju neke osnove. Mi si ne smijemo dozvoliti da u slučaju neke ratne ugroze djeca budu topovsko meso. Između Ukrajine gdje je rat i Hrvatske je samo jedna zemlja. Mađarska graniči s Ukrajinom, a Hrvatska s Mađarskom”, naglasio je Radić.

Raić: Grmoja laže, Mostovi se trebaju sakriti u rupu

Radić se osvrnuo i na tiskovnu konferenciju Nikole Grmoje. Dodao je da je Grmoja iznosio laži te da će morati pokrenuti građansku parnicu u vezi toga.

"Ja nisam vlasnik Z1 televizije. To su vrlo jasni podaci koji se mogu vidjeti. Svatko može uvidom u papire vidjeti je li to istina ili nije. Gospodin je rekao da je otkrio mega aferu. Ako je osam mjeseci znao za tu mega aferu, onda ga podsjećam da tko zna za kazneno djelo i šuti osam mjeseci također čini kazneno djelo", upozorio je Radić.









”Fortenova je ponovno jedna od glavnih tema, ali ja bih se vratio na početak te priče, kako je uopće nastala ta afera Fortenova. Mega afera cijele te priče je Borg, tj. način na koji se krenulo u rješavanje Agrokora. Ovdje ni u jednom trenutku ne želim biti populist kao kolege iz Mosta i stati u obranu Ivice Todorića. U tužbi u Washingtonu jedna od ključnih činjenica koju Todorić koristi je ta da se politika miješala u Agrokor, današnju Fortenovu. Kaznenu prijavu protiv njega je podnio Božo Petrov kao predsjednik Sabora. Ovdje je pred šezdeset dana rekao da je greška što se išlo u kazneni proces protiv Todorića. Oni se trebaju sakriti u neku rupu i šutjeti. On je podnio kaznenu prijavu i tvrdi da je greška što je podignuta kaznena prijava”, dodao je.

”Ja znam kako je Agrokor poslovao. Bio sam dugogodišnji dobavljač Agrokora. I meni su ostali dužni. Odgovornost u cijelom tom slučaju je na Andreju Plenkoviću i načinu pokretanja izvanredne uprave te izboru tadašnjeg povjerenika Ante Ramljaka. No ono što se malo u javnosti zna: Ante Ramljak nije bio samo kandidat Andreja Plenkovića. Njega je za izvanrednog povjerenika predložio Božo Petrov, tadašnji predsjednik Mosta i predsjednik Hrvatskog sabora. Tad je Most bio dijelom HDZ-ove vlade dva puta”, podsjetio je Radić.

Zanimljivo tko se tajno nalazio s Ramljakom

"Most je glasovao za lex Agrokor. Rukica gospodina Grmoje je također bila u zraku. Uloga Bože Petrova je puno veća nego što se zna u javnosti. Most je imao svoje ljude i u grupi Borg, minimalno dva. Božo Petrov je to javno govorio, da su do kasno bili u Vladi, naručivali pice itd. Božo Petrov se tajno nalazio s Ramljakom u Dugopolju prije nego što je imenovan, u trenutku kad se još nije znalo tko će biti povjerenik. Dva dana nakon toga sastanka Ramljak postaje izvanredni povjerenik", istaknuo je.









”Ja se slažem s Grmojom da je politička odgovornost na Andreju Plenkoviću jer je on bio predsjednik Vlade, ali postoji politička odgovornost Mosta. Izvanredni povjerenik je bio Ramljak kojega je doveo Božo Petrov. Dakle, oni su glasovali za lex Agrokor, glasovali su za povjerenika i doveli do ove situacije za koju sad govore da je velika mega afera. S ovog mjesta pozivam Petrova neka kaže: je li Ante Ramljak bio njegov kandidat za povjerenika i je li se tajno nalazio s njim u Dugopolju? Neka odgovori javno”.

”Most je dva puta doveo HDZ na vlast, Most je donio sve ključne odluke oko Agrokora, Most je doveo Antu Ramljaka. I sad se prave kao da ne znaju ništa, kao da je to afera o kojoj oni nemaju pojma. Političku odgovornost za Agrokor dijele, rame uz rame, HDZ i Most”, zaključio je Radić.