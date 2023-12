Radić prokazuje prljavu igru kojom nam mažu oči: Ovo je samo magla, evo zašto je Most branio Filipovića

Autor: Dnevno.hr

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić održao je u Hrvatskom saboru konferenciju za medije na kojoj je govorio o novoj aferi „Mreža“, a podsjetio je i na aferu „plin za cent“ kao „aferu svih afera“.

Radić je uvodno naglasio da je predsjednik Vlade Andrej Plenković smijenio tridesetog ministra.

“To je svjetski rekord, ne postoji niti jedna vlada koja je smijenila trideset ministara. To bi mogao biti samo državni udar, a ovo ima čak elemente državnog udara“.

Radić ukazao na nešto važno: Postoje indicije odakle je ovo krenulo

Radić je upozorio su se jučer, nakon što je otkrivena nova afera, počele u medijskom prostoru davati različite informacije, no da je jednu situaciju važno osvijetliti.

„Svi su analitičari jučer počeli povezivati aktere s pričom oko tzv. ‘plin za cent’ afere, no postoje jake indicije, kao što sam ovdje govorio pred četiri mjeseca, da su to osobni interesi koje netko provlači preko Ministarstva gospodarstva i preko Vlade. Sve je krenulo s aferom vezanom uz milijardu kuna izvučenih iz Ine. Kao što znamo, gospodin Filipović je javno lagao, a kasnije više nije mogao demantirati, da je imao redovitu komunikaciju s ekipom Goran Husić i Damir Škugor. S tom dvojicom je ručao u konobi ‘Dida’ u Zagrebu. Cijela ta priča očito je krenula s tim stručnjacima za plin koji su uzeli milijardu kuna“, rekao je Radić.

Postoji li kazneno djelo u kojem nalogodavac nije kriv?

Oni su, dodaje Radić, tumačili situaciju oko plina Lovrinčeviću i Filipoviću, a oni su to dalje preko novinara Vlahovića davali Grmoji i Troskotu.

„Mi pričamo o aferi od 150 milijuna eura. Pred četiri mjeseca jedino je Domovinski pokret govorio da moraju otići i Plenković i Filipović i Barbarić. Cijela oporba je tražila ostavku Plenkovića i Barbarića. Ovdje imate nalogodavce, Plenkovića i Filipovića, koji stavljaju uredbu na snagu i naređuju HEP-u da mora otkupljivati plin od Ine. HEP provodi tu odluku. Na kraju balade treba ispasti da onaj tko je provodio odluku je kriv, a kriv je, ali onaj tko je dao nalog za tu odluku i digao cijenu s 42 eura na 47 nije kriv“, pojasnio je Radić i zapitao se postoji li ijedno kazneno djelo gdje nalogodavac nije kriv, a izvršitelj jest.









‘Afera koju je HDZ želio zakopati’

Druga afera koja je nastala je poslužila kao magla da se sakrije ona prva afera, naglasio je Radić i posjetio da je Husić bio kandidat za predsjednika uprave kojega je na to mjesto gurao Filipović.

„Legitimno je s njihove strane da se brane na sve moguće načine. No to je afera svih afera koju HDZ očito želi zakopati. Pozivam sve da dobro prouče emisije koje su se plaćale tim novcem. U tim emisijama sam ja bio proglašen redikulom godine. U toj emisiji su gostovali isključivo predstavnici Mosta, HDZ-a i ostali koji su htjeli baciti ljagu na Domovinski pokret. Državnim novcem je plaćena kampanja HDZ-a i Mosta“, dodao je Radić.

„Osim ovoga kraka za izvlačenje novca, pričamo o tome da je državnom novcem plaćena kampanja te dvije stranke. Te dvije stranke od toga pobjeći ne mogu. Postoje stotine dokaza. Sve te emisije su, kao kampanja dvije stranke, plaćene državnim novcem. Iz Mosta žele sada to izokrenuti kao da su oni to otkrili. No oni su cijelo vrijeme sve znali. Kad god njima odgovara neko nezakonito djelo oni će ga izvršiti. Prisjetimo se Nine Raspudića i njegova potpisa za ulazak u Sabor, da je član Mosta. Oni su tada na prijevaru Domovinskom pokretu uzelo mjesto u Državnom izbornom povjerenstvu“, nastavio je Radić.









‘Most su potrčkala, nikakvi antikorupcionisti’

„Husić i Škugor nisu rekli niti jednu jedinu riječ od uhićenja. Mi tu imamo omertu, zakon šutnje. No slobodno šeću Zagrebom, nalazi se sa svim tim akterima, slobodno komuniciraju i plasiraju teze u javnost. Našli su pojedince na vlasti koji su spremni njihove teze komunicirati. Most je ovdje bio trbuhozborac akterima afere Ina. To će pokazati stotine dokaza. Gorljivo su branili Filipovića i napadali druge aktere. Oni se pozivaju na neku svoju stručnu službu za plin. Nisu ni Grmoja ni Troskot stručnjaci za plin kao ni Lovrinčević. Njihova stranačka služba je po svim indicijama bio Goran Husić“, istaknuo je Radić te prozvao medijske kuće kojima je, tvrdi, plaćeno iz Ministarstva.

Radić je podsjetio na Grmojine rečenice iz transkripta u kojima je rekao da treba privući pozornost te da ljudi žele uhićenja.

„Toliko o vjerodostojnosti, toliko o antikorupciji. Nisu oni nikakvi antikorupcionisti. Oni su samo potrčkala koja mogu nekome pomagati u korupciji. I usput uzimati neku korist za sebe“, zaključio je Radić.