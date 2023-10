Radić prokazao Mostovce: ‘Pokupit će glasove bakica iz crkve i odnijeti Benčić i Tomaševiću’

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta objavio je zanimljiv video na stranačkim društvenim mrežama. Naime, tijekom gostovanja u Press Klubu Radić je iznio podatke o učestalosti pojavljivanja nominalno desnih stranaka u medijima koji slove kao ljevičarski.

Iz iznesenih podataka razvidno je kako je stranka Most uvelike zastupljenija od ostalih “desničarskih” stranaka u medijskom prostoru.

“U ovom trenutku najjači saveznik i HDZ-a i ljevice je Most. Imate jednu stranku koja kupi desno i nosi lijevo što vam je kao kukavičje jaje. Sada imate nekog čovjeka koji će pokupiti glasove bakica koje idu u crkvu, katoličke i vjerske mladosti, mladih ljudi koji u njima vide nekakvu borbu protiv korupcije i Most će to sve odnijeti u košarici Sandri Benčić i Tomislavu Tomaševiću i reći će da se radi o ideološkom moratoriju. Što će djeca učiti matematiku samo u školi, kako bi to funkcioniralo?”, zapitao se Radić.





Ili to nisu lijevi mediji ili Most nije desna stranka

“U jednom trenutku mi je palo na pamet da usporedim N1 tv, Novu tv, RTL tv, Index, Telegram, Net.hr, neka tri izrazito lijeva portala i tri lijeve televizije (s time da su prve dvije de facto dio United grupe za koju znamo da je u vlasništvu g. Šolaka, srpskog tajkuna) pa je tako Most zastupljeniji na N1 za 400 posto, Nova tv kao najgledanija hrvatska televizija po svim istraživanjima 1.200 posto više, RTL 370 posto više, Index 450 posto više, Telegram je 170 posto više, Net.hr 670 posto više.

Radić: Kako to da lijevi mediji protežiraju desnu stranku? Ili to nisu lijevi mediji ili most nije desna stranka! pic.twitter.com/S57s7u7uWD — Domovinski pokret (@DPHrvatska) September 30, 2023

I sad vas ja pitam: Jesu li ovo lijevi mediji? Kako to da lijevi mediji protežiraju jednu desnu stranku? Ili to nisu lijevi mediji ili Most nije desna stranka, trećeg odgovora nema”, jasan je bio Radić.