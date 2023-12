Radić poručio Možemo: ‘Ne dao Bog da vi dođete na vlast, vidjeli smo u Zagrebu što možete’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić je gostujući na Hrvatskom radiju prozvao platformu “Možemo”.

“Gospodin Bosanac već dugo radi u ovim tzv. Agencijama, društvima, Gongovima, a trenutno su branitelji franšize koja se može zvati ‘Podemos’, ‘Moramo’, ‘Možemo’, bilo kako i mi stavove gospodina Bosanca ne moramo niti slušati, znamo ih unaprijed jer je to već netko od njegovih kolega u Španjolskoj ili Italiji već rekao. Mi smo čak podnijeli jednu prijavu protiv vas jer ste dobili novce preko Heinrich-Böll-Stiftung Instituta za tehnologiju preko kojeg ste osnovali stranku, što je protuustavno hrvatskim zakonima”, rekao je Radić.

“Direktno nakon što sam skinuo uniformu, otvorio sam prvu tvrtku 1993. godine. Svoje novce sam zaradio, imam pravo svoje novce koristiti u političke svrhe jer mislim da je Hrvatska krenula u krivom smjeru, imam potpuno legalno pravo napraviti s tim novcima što god hoću – pa i putovati svijetom, kao stranački kolega Tomašević, koji je nakon objave u tiskovinama kako obilazi Madagaskar i Himalaju, brže bolje obrisao sve dokaze jer se postavilo pitanje kako netko s plaćom od 6.000 kuna može obići sve te destinacije na kojima ja nisam bio jer sam morao raditi!?”

‘Cijelo vrijeme sam radio, nisam putovao’

Nisam ni imao vremena za putovanja jer sam radio sve ovo vrijeme i tako sam zaradio novce, a znate li kako ste vi iz ‘Možemo’ zaradili novce? Uvijek bi vam netko izvana slao novce i na taj način kupovao vaše mišljenje. Kad Tomašević kaže, da kada oni budu došli na vlast kako će oni…Ne dao Bog da vi dođete na vlast! Vidjeli smo Zagrebu na primjeru smeća da ne znate zaključat vrata za sobom, a ne voditi državu!”, poručio je Radić.

“Nikad nije bilo normalno da vam ljudi prelaze granice preko rijeka, šuma, potoka da pritom možda i ginu. To je neobranjiva situacija koje je kao takva nemoguća i neodrživa. Od Županje do Slavonskog Broda je otprilike nekakvih 50 – 60 kilometara kojih čuva jednoznamenkast broj graničnih policajaca. Između dva granična prijelaza patrolira jednoznamenkast broj ljudi, to je jedan čovjek na otprilike 10 kilometara. To nije čuvanje granice i to me ne može nitko uvjeriti. Pa nije Sava rijeka Dunav ili Amazona da je da se ne može prijeći.

Gradi se smještajni objekt za migrante

Ovim putem javno pozivam sve iz Ministarstva unutarnjih poslova, sve granične policajce i sve ostale da nam kažu tko je taj koji je naredio onome zadnjem policajcu na granici da kada dođe migrant preko rijeke ili preko šume da mu se preda papirić na kojem piše kako treba ostati sedam dana? U Krnjaku se čak gradi smještajni objekt za migrante, a s druge strane u Bihaću, Bosna i Hercegovina pravi iste objekte gdje će migranti boraviti čime se stvara ogromna nesigurnost u pograničnom području Hrvatske.’









Jedno je biti dobronamjeran domaćin i pomoći ljudima, a drugo je širom otvoriti vrata svoje kuće i pustiti da ulazi – izlazi tko kako hoće! Nitko me nikad neće uvjeriti da je to točno i to ne može biti ni ispravno, a taj Dublinski sporazum će nam vjerojatno jednog dana zakucati na vrata. Dao Bog da ne, ali bojim se da hoće”, zaključio je Radić.