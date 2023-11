Radić otkrio kako je odbio sagnuti kičmu pod svaku cijenu: ‘Mogli smo biti na vlasti’

Autor: N.K

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić izjavio je kako je da su htjeli, mogli postati dio vlasti, ali da nisu htjeli sagnuti kičmu pod svaku cijenu, o dotaknuo se i kako kaže, “spinova protiv Domovinskog pokreta”.

”Da smo htjeli sagnuti kičmu i pod svaku cijenu biti na vlasti, mi bismo nakon prošlih parlamentarnih izbora i bili na vlasti.





Ako budemo ikada na vlasti, bit ćemo to na način da nećemo odustati od svojih principa. Milijun puta smo pokazali da nismo tu samo zbog vlasti nego zbog dobrobiti hrvatskog naroda”, rekao je Radić i nastavio.

“Nisam došao da bih nešto ušićario”

”Ja sam čovjek od biznisa preko 30 godina, nisam došao u politiku da bih nešto ušićario ili dobio nekakvu poziciju. To me apsolutno ne zanima. Imam svoj život, svoje poslove i svoj put i nemam nikakve repove iza sebe, ni u smislu poreznih ni pretvorbenih dugova. Isto je i s Krešom Bubalom ili Slavenom Dobrovićem; sve su to ljudi duboko iz biznisa”.

”Predsjednik stranke je gradonačelnik grada Vukovara, koji je prošle godine bio najbolji po demografskim mjerama, po poticajima za mlade i po obrazovanju. Vukovar je po ukupnom BDP-u treći grad u Hrvatskoj, nakon Zagreba i Splita! Tamo su avioindustrija, kožna i tekstilna industrija, stotine tvrtki se tamo razvijaju”.

“U Vukovaru više nema nezaposlenih ljudi! U periodu vladanja Ivana Penave broj zaposlenih je porastao za 70 posto! I Vukovarski vodotoranj je bio predmet ismijavanja, a danas je to profitabilni projekt na ponos grada koji ima utjecaj na turističku ponudu šire zajednice”, zaključio je Radić.