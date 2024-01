Radić odgovorio Plenkoviću: ‘Njemu je vojni rok možda teška tema, ja sam bio dragovoljac’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Mario Radić, komentirao je politička događanja, a osvrnuo se i na komentar Andreja Plenkovića na ideju Domovinskog pokreta o vojnoj obuci u školama.

Kaže, premijer i ova Vlada ne žele ništa.

Domovinski pokret je predlagao nacionalnu gardu, obvezni rok na tri ili četiri mjeseca. Čudi ga što nitko nije reagirao na objavu Viktora Orbana da je Republika Srpska počasni susjed Mađarske.

‘Promoviramo politiku koja je domoljubni duh’

“U Srbiji se na četiri mjeseca uvodi obvezni vojni rok, a mi imamo oružane snage koje broje 11.000, 12.000 ljudi. Bojim se da u ovim vremenima u kojima su ratni sukobi u Ukrajini moramo biti spremni na to. Daj Bože da ne bude nikad ničega”, rekao je u Dnevniku Nove TV te pojasnio koncept vojne obuke koja bi, tvrdi, bila najosnovnija.

“Može krenuti nagodinu. Imao sam taj predmet, imao ga je i premijer Andrej Plenković, ja sam bio dragovoljac, koliko znam, on nije. Možda je to njemu teška tema i on bježi od toga, ali ja mislim da je to nešto što nas čeka. I mi trebamo naći mladiće i djevojke od 19 godina nadalje. Ja sam pričuvni časnik, ali za par godina više neću biti za to”, rekao je Radić i potvrdio da oružje ima, no da nije ljubitelj.

Kaže i da ne promoviraju militantnu politiku.

“Promoviramo politiku koja je domoljubni, domovinski duh. Ne živimo više u onom svijetu koji je bio prije pet godina. Rusija je napala Ukrajinu. Danas imate u svim medijima, svi će uvoditi vojne rokove, pripremaju se za rat. Moramo biti spremni, okruženi smo susjedima koji su takvi kakvi jesu. Mi smo već predlagali i nacionalnu gardu i obvezni vojni rok na četiri mjeseca, pa idemo onda uvesti vojni rok na dva mjeseca”, istaknuo je Radić.

Radić: Hrvatska se mora braniti svim sredstvima

Dodaje, Domovinski pokret je bio jasan – Hrvatska se mora braniti svim sredstvima. Naveo je primjer Lukašenka koji je prije dvije godine uveo vize za zemlje od Sirije i Pakistana. Migranti su počeli dolaziti u Bjelorusiju pa od tamo u kolonama prema Poljskoj.

Kaže da je Poljska na to odgovorila postavljanjem vojske i policije. Domovinski pokret je, navodi, smatrao da policija može čuvati našu granicu, no vjeruju da im je netko zavezao ruke.









“Imamo problem što je netko rekao policajcima kad naiđu na migranta, daju mu papir gdje on može biti sedam dana i puste ga van”, rekao je i podsjetio na dva incidenta s pucanjem.

“Ako netko puca na vas, imate pravo uzvratiti. Neki dan sam pričao s ljudima iz BiH, nova ruta ide preko Save, policija s te strane nalazi jako puno oružja. Ne znamo što se kod nas događa”.

‘Nitko nije dobar kandidat za glavnog državnog odvjetnika’

Otkrio je i smatra li da postoji najbolji kandidat za glavnog državnog odvjetnika, ali i s kim bi Domovinski pokret koalirao.









“Nijedan kandidat nije dobar. Odvjetnik mislim da neće proći, dvojica su iz sustava koji ne radi kako treba. Ne bi gospodin Ćipo Mlinarić imao toliko tužbi da Državno odvjetništvo radi svoj posao. Nisam taj koji će suditi, ali mislim da je gospodin Turudić preblizu HDZ-u. Nije primjeren ni izbor, ako većina od 76 izabire glavnog državnog odvjetnika, naravno da će on slušati većinu. Nemamo u ovoj državi kontinuitet, mislim da trebamo promijeniti način izbora državnog odvjetnika.”

Što se izbora tiče, Domovinski pokret ide po što više mandata.

“Mi trenutno imamo veliki broj mandata. Trenutno smo na 16, 17, 18 mandata. Nama su blizu prvenstveno snage koje su nacionalne, ako HDZ bude htio provoditi našu nacionalnu politiku, ili Most… Ne možemo surađivati s Možemo ili s SDSS-om”, rekao je Radić.

“Mi nismo stranka kao Most koja želi zauvijek ostati u oporbi, želimo mijenjati stvari. Ja sam ovdje pro bono, meni politika ne treba. Mislim da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru. Jedno ću vrijeme ovdje biti, nisam se oženio za politiku”, rekao je Radić.