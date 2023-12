Radić moli boga da nas ovo zaobiđe: ‘Kad taj ponor krene, bit će poguban za sve’

Autor: Dnevno.hr

Mario Radić, zamjenik predsjednika i politički tajnik Domovinskog pokreta, osvrnuo se na društveno političku zbilju koja je u Hrvatskoj miljama daleko od idealne.

”Slušajući Tomislava Sokola (HDZ), ispada da u EU i Hrvatskoj cvijeta cvijeće. Ne mogu vjerovati, ali HDZ se stvarno diči podatkom o tome kako nam raste BDP po glavi stanovnika! Kad se naš BDP, koji je neznatno porastao, podijeli s brojem stanovnika, a imamo 500.000 stanovnika manje, ispada da je narastao. A HDZ-u je to ponos i dika. Kad budemo imali milijardu eura prihoda i dva Hrvata, imat ćemo najveći BDP per capita u Europi. Ako je to san politika HDZ-a, svaka im čast!”, poručio je Radić.

Osvrnuo se i na kamate na kredite pa predvidio dolazak najgoreg.

”Ministar financija je pozvao banke da podignu kamate na kredite građanstvu i tvrtkama. Na taj će način početi recesija, pa će se boriti protiv inflacije. To znači da, kada počne recesija, počnu propadati poduzeća te slijedi val otpuštanja i nezaposlenosti. Inflacija sama po sebi, ako je kontrolirana, ne mora biti toliko loša, a u svakom slučaju nije lošija od recesije, jer kad ponor recesije krene, bit će poguban za sve nas”, dodaje politički tajnik DP-a pa dodao:

”Pričaju da smo osuđeni na to da nam dolaze ljudi iz Pakistana, Nepala ili Afganistana. U državama Južne Amerike ima jako puno ljudi koji bi se htjeli vratiti u Hrvatsku, a kojima se na sve moguće načine oteže papirologija. Doseljavanjem 300.000-500.000 ljudi koji bi imali potpuno drugi narativ u Hrvatskoj jako bi se zaljuljala ova vlast i duopol koji predugo traje”.

‘Naše politike su vrlo jasne’

Radić ističe da se ovim ljudima otežava povratak na sve moguće načina.

“Naše politike su vrlo jasne – kad dođemo na vlast, uvest ćemo i dopisno i elektronsko glasovanje te iskoristiti sve resurse da vratimo naše ljude koji se žele vratiti u Hrvatsku”, poručio je.









I za kraj dotaknuo se obnove na Banovini, jedne od najvećih rak rana naše politike.









”Obnova na Banovini počela je zato što dolaze izbori. To je sramota koja vapi do neba, da su ljude poput pasa držali po kućama da bi sada, pred izbore, počeli obnavljati i svečano otvarati obnovljeno. Uz to, neki dan je Plenković rekao da neće koristiti veto ni mehanizme EU na europskom putu Srbije. Tu su kada treba paradirati i izgovoriti par rečenica, a suštinski se nikada ništa nije napravilo za ovu zemlju!”, zaključio je Radić.