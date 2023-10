Radić kod Bujanca opleo po Peović: ‘Srećom, ne zna gdje joj je baba zakopala šmajser’

Autor: Dnevno.hr

U emisiji Bujica kod voditelja Velimira Bujanca na Z1 televiziji u utorak u večernjim satima gost je bio Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta.

Eksplozivno gostovanje vrvilo je jakim izjavama koje će zasigurno izazvati pregršt reakcija u političkom i javnom prostoru.





“Kata Peović nas svojim izjavama o oduzimanju privatne imovine vraća u 1945. godinu”, izjavio je Radić.

“Srećom, ne zna gdje joj je baba zakopala šmajser! U protivnom me ne bi začudilo da izađe pred narod sa šmajserom! Da funkcioniramo kao ozbiljna država, takve se ideje ne bi mogle propagirati. To je za hapsiti! Ne živimo u Sjevernoj Koreji”, rekao je.

Slično mišljenje Radić ima i o HDZ-ovom veteranu Vladimiru Šeksu kojeg je prozvao kao ključnog zaštitnika osječkog tajkuna Zvonka Bedea, u čijoj se tvrtki dogodio požar s dalekosežnim posljedicama za Slavoniju i Hrvatsku: “Šeks kontrolira veliki dio pravosuđa i upravo zbog toga odgovorni za ekološku katastrofu u Osijeku još uvijek nisu procesuirani! Zapravo, on je taj kojeg bi trebalo, kako je sam svojedobno izgovorio – uhititi, identificirati, transferirati i procesuirati!”

O migrantima

Vrlo je oštro kritizirao migrantsku politiku aktualne vlasti: “Domovinski pokret će od Ravnateljstva policije, ministra Božinovića i premijera Plenkovića zatražiti službeno objašnjenje i odgovor na pitanje – tko je naložio našoj policiji da krši zakon vlastite države?! Riječ je o Zakonu o nadzoru državne granice, koji predviđa zatvorsku kaznu od 30 dana ili novčanu kaznu do 1360 eura za svaku fizičku osobu koja prijeđe ili pokušava prijeći vanjsku granicu Republike Hrvatske izvan graničnog prijelaza. Ni jednom migrant to nije naplaćeno i nitko nije završio u zatvoru, a riječ je o više od 70 milijuna eura, uzmemo li u obzir koliko ih je pokušalo ilegalno prijeći našu granicu”

Na upit voditelja zalaže li se DP za kažnjavanje onih koji ilegalno prelaze granice zatvorom ili novčanim kaznama, Radić je odgovorio: “Mi se zalažemo za poštivanje zakona, a zakon to jasno govori!”

“Umjesto da se migrante kažnjava sukladno hrvatskom zakonu, izdaje im se potvrda da sedam dana mogu boraviti u Hrvatskoj, a dobiju još i topli obrok i smještaj”, nastavio je i dodao: “Kakva je to država koja ne štiti svoje granice i pušta nekoga unutra, a zakon predviđa da se takvi kažnjavaju?!

Usporedba s ulascima iz BiH

“Kako bi završili moji Imoćani ili Hercegovci, Posavci i drugi, kada ne bi u Republiku Hrvatsku ulazili preko legalnih graničnih prijelaza,” pita Mario Radić i dodaje: “Na primjeru migranata zakon se krši, a trenira se strogoća nad Hrvatima iz BiH! Naši ljudi preko granice ne mogu prenijeti niti sendvič, a migrante nitko ne pita za isprave niti odakle su došli. Mogu se predstaviti kao Mickey Mouse ili Pajo Patak i ući u Hrvatsku!”









“Uopće me ne zanima što je nekome na briselskim hodnicima savjetovala Ursula von der Leyen”, poručio je zamjenik predsjednika DP-a Andreju Plenkoviću i uzeo u zaštitu policijske službenike: “Ti ljudi se danonoćno smrzavaju i krvavo rade svoj posao, a lijevi ih mediji još gade i napadaju. Imaju problema s nadređenima, migranti ih prijavljuju čak i kazneno, imamo kompletno rasulu… I neka mi ne priča Plenković da je netko u Europi ‘zabrinut’. To me uopće ne zanima”, rekao je.

‘Ne smeta mi kad Plenković Domovinski pokret uspoređuje s AfD-om!’

Na opasku voditelja da će ga Plenković zbog takvih stavova i dalje nazivati “desnim radikalom” i Domovinski pokret uspoređivati s njemačkim AfD-om, Mario Radić odgovara: ” Nek mi kaže! Slobodno nek’ mi govori što god hoće! A ja njega pitam zbog čega taj migrantski val ne ide preko Srbije i Vojvodine prema Mađarskoj?! Orban je stavio ograde, policiju i zapriječio prolaz migrantima. Smatram da je to u redu i zanima me tko je u Hrvatskoj naredio da se naš Zakon o zaštiti državnih granice ne poštuje?”

Voditelj se nadovezao da se sada čuva i Schengenski prostor, a ne samo državna granica, na što je Radić rekao: “To što netko govori o čuvanju granice EU, to je meni lijepo i drago, ali ja svoju Hrvatsku volim više nego Uniju! Unija je bila, možda će je biti, a možda i neće, al’ ja svoju Hrvatsku ne dam! Mene zanima samo Hrvatska”, rekao je između ostalog.









