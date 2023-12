Putnici proživljavali dramu na hrvatskom nebu: Avion dugo nije mogao sletjeti, bilo je napeto

Jučerašnji let Croatia Airlinesa iz Londona prema Zagrebu, obično miran i rutinski put, pretvorio se u nevjerojatnu avanturu zbog niza neočekivanih izazova koji su zahtijevali brzu prilagodbu plana leta. Prema izvještaju avioradar.net, Airbus A319 s registracijom 9A-CTL, koji je bio spreman za uobičajeno putovanje, suočio se s promjenom destinacije zbog izazovnih vremenskih uvjeta u Zagrebu.

Kada je let OU491 pristupio zagrebačkoj zračnoj luci, posada je obaviještena o uvjetima smanjene vidljivosti (LVP). Prema neslužbenim informacijama, piloti nisu bili certificirani za operacije u takvim uvjetima, što je rezultiralo potrebom za hitnom reakcijom.

