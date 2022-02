‘PUTINU SE FUĆKA ZA TO!’ Analitičarka o velikoj diplomatskoj ofanzivi: ‘Europa je odlučila pokazati Americi da je živa’

Autor: Daniel Radman

“Razasula” su se dva formalno najveća lidera Europe, Emmanuel Macron i Olaf Scholz, od Istoka do Zapada – Francuz je bio u Moskvi i Kijevu, Nijemac u Washingtonu – da bi se večeras našli u Berlinu, gdje im se pridružio Poljak Andrzej Duda pa su onda zajedno uputili poruku svijetu o tome što su uspjeli ispregovarati.

Nije bilo baš nekih blještavih izjava, sve se svelo na uvodnu rečenicu Olafa Scholza koji je rekao da je njihov zajednički cilj “izbjeći rat u Europi” koju su uz varijacije ponovili i Duda i Macron.

“Odlučila je Europa pokazati Americi da su i oni živi i da ne može samo Biden proglasiti da je on sve nas spasio od rata. Sad se svi zajedno trebaju dogovoriti tko je spasitelj, a Putinu se živo fućka i dobro mu dođe da se bave glupostima”, prokomentirala je za naš portal cijelu ovu diplomatsku strku doc. dr. sc. Jelena Jurišić sa Hrvatskih studija, inače jedna od najvećih autoriteta za ruska pitanja.

Prilika za poene

“Mnogi su političari vidjeli priliku da na ovoj izmišljenoj krizi zarade poene. I to za sebe, a ne za Europsku uniju – tu nema bi Josepa Borella ni Ursule von der Leyen. Macrona čekaju izbori, Scholz je tek došao i treba pokazati da je “Angela Merkel” koja je u stvari bila mirotvorac, pa mora biti i on. Čak su i Dudine izjave neutralne s obzirom da je Poljska vodeći zagovaratelj konflikta između Europske unije i Rusije… Svi su našli sebi priliku da malo pokažu da su živi, da ne ispadne kako drugi manipuliraju njima”, dodaje Jurišić.

S obzirom da se Macron bori za drugi mandat (i naravno da ima šansu), a da je Scholz nadolazeći u njemačkoj politici, pitali smo profesoricu Jurišić koliko oni mogu postati relevantni faktori i na svjetskoj razini, s naglaskom na odnose prema Rusiji.

“Što se tiče Njemačke i Francuske prema Rusiji, vezano uz ukrajinsku krizu, odnosno Normandijski sporazum, oni su se kompromitirali. I Njemačka i Francuska su, uz Rusiju, bili garant mirovnog sporazuma, no nakon što su prihvatili ukrajinsko-baltičke teze da je Rusija strana u sukobu sumnjam da će im Putin nešto previše vjerovati na riječ. Neće. Da mogu nešto utjecati na Rusiju, ne mogu. Rusija od svih njih očekuje da utječu na Kijev kojim pak upravlja SAD. Tako da tu ne vidim neku sreću.

Sve skupa, ova priča oko gomilanja vojske koja se ne gomila i rata kojega nema savršen je spin nakon kojeg ćemo zaboraviti da je američka vojska poražena u Afganistanu, da su pobjegli glavom bez obzira, da su odnosi unutar NATO-a narušeni, da je ekonomska situacija u SAD-u loša. Ovo je spin kojim možete okrenuti da riješite sve živo. Evo, prošli tjedan je Boris Johnson bio u Kijevu. Kad se vratio, sutradan su ga dočekali sa zahtjevom za ostavkama u vladi zbog covid-zabava i zbog loše situacije s koronavirusom u zemlji. On je izašao pred zastupnike i rekao “kakva zabava, kakav koronavirus, to nisu pravi problemi. Pravi problem je Ukrajinska kriza”. Dakle, on je jednom rečenicom riješio dva velika problema koji mu vise nad glavom, što je samo jedan od primjera kako političari iz ove situacije mogu izvući korist”, zaključila je Jurišić.